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Вятский Дед Мороз, 89 елок и ламповый каток: калужане побывали в новогодней столице

В этом году праздник принимал Киров.
Татьяна Светлова
13:20 сегодня
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Фото из архива семьи Мекрюковых.
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Дарья и Алексей Мекрюковы любят путешествовать.

Отпуск всегда проводят в дали от дома, особенно любят Карачаево-Черкесию. Да и по выходным то смотреть соревнования по биатлону улетают, то на машине отправляются по российским городам и ближнему зарубежью.

Чаще всего ездят втроем с 14-летней дочкой Кирой. Во время путешествий снимают небольшие ролики и выкладывают в соцсетях. На днях там появился сюжет про поездку в новогоднюю столицу – город Киров. Мы попросили Алексея поделиться впечатлениями.  

- Каждый год мы путешествуем по новогодним столицам, - рассказывает Алексей Мекрюков. - И этот год должен был стать пятым, юбилейным, в наших поездках.

Но у Даши в праздничные дни наметилась командировка в Китай по работе, которая спутала нам все планы. До последнего мы не знали, когда она полетит.

В итоге выяснилось, что лететь ей надо 5 января. Думали, что в Киров уже не попадаем.

Но 31 декабря вечером мы были на пробежке и поняли, что чего-то не хватает, все-таки четыре года подряд выбирались в новогодние столицы. И в этот раз хотелось увидеть что-то классное, интересное, запоминающееся.

Я предложил Даше все-таки рассмотреть вариант поездки, может, получится. Зашел в интернет, проверил цены на авиабилеты. На удивление, они оказались не столь дорогими, как я ожидал.

Мы вернулись домой, и я купил билеты на 2 января. Тут же начал смотреть варианты по жилью, забронировать подходящий вариант там не проблема.

Посмотрел, какие новогодние локации в городе, понял, что все собрано примерно в шаговой доступности. Это удобно.

Мы были в Новосибирске два года назад, там город большой, украшены разные районы, поэтому приходилось много перемещаться.

А в Кирове можно стартовать от центральной площади и пешочком идти по всем локациям. Их не так много.

Целая улица новогодних елок.
Целая улица новогодних елок.

Снег, мороз, украшенный город

- Поехали мы с Дашей вдвоем, дочка Кира решила остаться с бабушкой,  хотела встретиться на каникулах с друзьями, погулять. Мы были не против, никогда ее не заставляем.

2 января прилетели в Киров поздно вечером, пока заселились было уже пол-одиннадцатого. На следующий день отправились гулять по праздничному городу.

В Калуге на Новый год нам жутко не хватало снега. Мы улетали, была плюсовая температура. И, даже если город наряжен, но нет снега, это совершенно другое настроение.

Когда прилетели в Киров, первое на что обратили внимание, это снег. Пусть не сугробы, но устойчивый снежный покров был. Это, конечно, подняло настроение.

Температура в первый день была +2, а на следующий день резко похолодало до -14. Был мороз, снег и украшенный город. Все это создавало атмосферу праздника.

Фестиваль елок

- Главная площадь в Кирове – Театральная. Там было много всего новогоднего и красивого. Стояла главная городская елка с куполом из гирлянд, почти трехметровые подсвеченные статуи Деда Мороза и Снегурочки.

На площади сделали зону фудкорта, ледяные горки для детей, установили аттракционы. Всех желающих катали на зимних упряжках с лошадьми. Народу много, все гуляют.

По городу были и какие-то новогодние представления. На катке выступали фигуристы школы Ирины Слуцкой. Но мы не попали, у нас не было такой задачи, мы просто гуляли, смотрели, фотографировали и снимали видео.

Тюменская елка была украшена пельменями.
Тюменская елка была украшена пельменями.

От этой площади мы пошли по пешеходной улице Спасской. Это исторический центр Кирова.

Пешеходная часть небольшая, примерно, как наша на ул. Театральная, но в честь праздника её продлили на приличное расстояние.

Здесь поставили торговые ряды, открылась Вятская ярмарка: множество домиков с различными товарами. Были и сувениры, и еда, и украшения, и одежда, и народные промыслы.

И там устроили фестиваль елок. Установили 89 живых елок по числу регионов страны. Каждый регион украсил елку в своих традициях. Очень крутая идея!

Каждая елка была уникальна.
Каждая елка была уникальна.

Многие регионы подошли к этому ответственно.

Интересно было увидеть, чем украсил каждый регион: Дагестан - танцующими джигитами, Тюмень – пельменями, Ростов - варениками.

Калужская елка была украшена хлудневскими игрушками. Но почему-то на ней не было ничего связанного с космонавтикой.

Калужскую ёлку нарядили в народном стиле.
Калужскую ёлку нарядили в народном стиле.

Вечером на ёлках зажигались гирлянды. И эта локация по количеству народа была на втором месте после Театральной площади.

Многие хотели посмотреть на ёлки, сфотографироваться.

Мы видели, как люди находили значимый для их семьи регион, делились воспоминаниями: «Вот, смотри, наш дедушка служил здесь». Очень красиво, атмосферно и интересно!

На картке красиво и днем, и вечером.
На картке красиво и днем, и вечером.

На каток

- Сходили мы вечером в Кирове и на каток. Нам очень понравилось! Посмотрели, какие катки работают. Как раз в конце ул. Спасской, на Спасской площади, был уютный, ламповый каток.

Рядом с ним – красивый Спасский храм. На катке – ёлка с куполом из гирлянд, все украшено, играла музыка.

Люди катались, у всех хорошее настроение. Даша пошла в прокат, взяла коньки, тоже немного покаталась, я ее пофотографировал.

Протяженная набережная

- Еще одна красивая локация - это набережная. Туда пошли сначала днем, посмотрели, что есть подсветка. И вернулись вечером. Набережная нас впечатлила своей протяженностью, она большая. Там протекает река Вятка.

Мост подсвечивается вдалеке. Очень эффектно.

Прогуливаясь по набережной, мы с Дашей поймали себя на мысли, что летом обязательно стоит вернуться сюда.

В летних путешествиях нам важно, чтобы в городе была пешеходная улица, потому сразу проникаешься местной атмосферой, и чтобы была набережная. Здесь все совпало. Летом там, скорее всего, шикарные виды на речку.

Дед Мороз принимал гостей всего час в день.
Дед Мороз принимал гостей всего час в день.

Дед Мороз с юмором

- Побывали мы и в резиденции Вятского Деда Мороза. Это отдельная тема. Резиденция находится на территории детского парка. Там тоже всё нарядно и красиво, елка стоит.

Была аллея с портретами и именами Дедов Морозов всех стран - очень прикольная тема.

Мы пришли в резиденцию вечером и увидели, что Дед Мороз принимает только с 14 до 15 часов. Решили, что обязательно вернемся.

На следующий день пришли к 14 часам. Народу было очень много, в основном родители с детьми. Мы встали в очередь, полчаса точно стояли.

Зашли к деду Морозу в 14:45, после нас буквально ещё пару человек успели.

Я такого Деда Мороза ещё не видел! Если бы я был ребенком, поверил бы, что он настоящий.

С таким дедом Морозом не скучно и детям, и взрослым.
С таким дедом Морозом не скучно и детям, и взрослым.

- Видимо, они приглашали актёров. Потому что Дед Мороз очень колоритный, так здорово говорил, с юмором. Я с открытым ртом смотрел на него.

Мы зашли вместе с одной семьёй, чтобы снять на видео, как будет вести себя ребёнок, что  рассказывать, и снять это для фильма.

Плюс с Дедом Морозом ещё актёры были, тоже с юмором, открытые, располагающие к себе. Одиниз них собачку изображал. Дед Мороз сразу про него пошутил: «Это моя собака, не гавкай, он себя квадробером возомнил, гадость, тьфу… Дед, бывает, заведётся и все».

Рассказал про свой морозомобиль, на котором все телеканалы российские уже ездили.  И каждому гостю давал подарочек: открытку, сувенир. Не только детям, но и взрослым что-то дарил.

В Кирове Дед Мороз ездит вот на таком морозомобиле.
В Кирове Дед Мороз ездит вот на таком морозомобиле.

Прилив энергии

- У нас был режим нон-стоп. Много ходили, по максимуму все смотрели. Мороз в Кирове в это время доходил до -16. Мы даже пошутили: стоит нам приехать в новогоднюю столицу, холодает.

В Новосибирске мы гуляли, было - 24, в Нижнем Новгороде: за – 20, в Суздале в прошлом году вообще - 29. Причем до этого там было нормально. И, когда мы уезжаем, морозы спадают.

Заходили погреться в кофейни, народу везде много, приходилось ждать.

Рядом с домом, где мы жили, была замечательная столовая. Там можно было очень вкусно, быстро и недорого поесть. У нас выходило  600−700 рублей на двоих.

И мы посмотрели рейтинг у них - пятерка в интернете, место очень популярное.  

Конечно, после поездки в Киров был мощный прилив энергии, наконец-то увидели снег, прочувствовали зиму. Вернулись в Калугу на таком подъеме! Здорово, что получилось съездить.

Алексей и Дарья каждый год посещают новогдние столицы.
Алексей и Дарья каждый год посещают новогдние столицы.

В следующем году новогодний столицей будет Рязань. Она уже принимала новогоднюю столицу в 2018−2019 году.

Мы даже удивились, почему ей опять отдали этот проект, ведь много городов, которые еще не были.

Возможно, потому что Рязани в этом году 930 лет.

От Калуги до Рязани всего 5 часов езды на машине, почти гарантировано мы туда можем попасть. Главное, чтобы был снег.

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