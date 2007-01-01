Вятский Дед Мороз, 89 елок и ламповый каток: калужане побывали в новогодней столице

В этом году праздник принимал Киров.

Дарья и Алексей Мекрюковы любят путешествовать.

Отпуск всегда проводят в дали от дома, особенно любят Карачаево-Черкесию. Да и по выходным то смотреть соревнования по биатлону улетают, то на машине отправляются по российским городам и ближнему зарубежью.

Чаще всего ездят втроем с 14-летней дочкой Кирой. Во время путешествий снимают небольшие ролики и выкладывают в соцсетях. На днях там появился сюжет про поездку в новогоднюю столицу – город Киров. Мы попросили Алексея поделиться впечатлениями.

- Каждый год мы путешествуем по новогодним столицам, - рассказывает Алексей Мекрюков. - И этот год должен был стать пятым, юбилейным, в наших поездках.

Но у Даши в праздничные дни наметилась командировка в Китай по работе, которая спутала нам все планы. До последнего мы не знали, когда она полетит.

В итоге выяснилось, что лететь ей надо 5 января. Думали, что в Киров уже не попадаем.

Но 31 декабря вечером мы были на пробежке и поняли, что чего-то не хватает, все-таки четыре года подряд выбирались в новогодние столицы. И в этот раз хотелось увидеть что-то классное, интересное, запоминающееся.

Я предложил Даше все-таки рассмотреть вариант поездки, может, получится. Зашел в интернет, проверил цены на авиабилеты. На удивление, они оказались не столь дорогими, как я ожидал.

Мы вернулись домой, и я купил билеты на 2 января. Тут же начал смотреть варианты по жилью, забронировать подходящий вариант там не проблема.

Посмотрел, какие новогодние локации в городе, понял, что все собрано примерно в шаговой доступности. Это удобно.

Мы были в Новосибирске два года назад, там город большой, украшены разные районы, поэтому приходилось много перемещаться.

А в Кирове можно стартовать от центральной площади и пешочком идти по всем локациям. Их не так много.

Целая улица новогодних елок.

Снег, мороз, украшенный город

- Поехали мы с Дашей вдвоем, дочка Кира решила остаться с бабушкой, хотела встретиться на каникулах с друзьями, погулять. Мы были не против, никогда ее не заставляем.

2 января прилетели в Киров поздно вечером, пока заселились было уже пол-одиннадцатого. На следующий день отправились гулять по праздничному городу.

В Калуге на Новый год нам жутко не хватало снега. Мы улетали, была плюсовая температура. И, даже если город наряжен, но нет снега, это совершенно другое настроение.

Когда прилетели в Киров, первое на что обратили внимание, это снег. Пусть не сугробы, но устойчивый снежный покров был. Это, конечно, подняло настроение.

Температура в первый день была +2, а на следующий день резко похолодало до -14. Был мороз, снег и украшенный город. Все это создавало атмосферу праздника.

Фестиваль елок

- Главная площадь в Кирове – Театральная. Там было много всего новогоднего и красивого. Стояла главная городская елка с куполом из гирлянд, почти трехметровые подсвеченные статуи Деда Мороза и Снегурочки.

На площади сделали зону фудкорта, ледяные горки для детей, установили аттракционы. Всех желающих катали на зимних упряжках с лошадьми. Народу много, все гуляют.

По городу были и какие-то новогодние представления. На катке выступали фигуристы школы Ирины Слуцкой. Но мы не попали, у нас не было такой задачи, мы просто гуляли, смотрели, фотографировали и снимали видео.

Тюменская елка была украшена пельменями.

От этой площади мы пошли по пешеходной улице Спасской. Это исторический центр Кирова.

Пешеходная часть небольшая, примерно, как наша на ул. Театральная, но в честь праздника её продлили на приличное расстояние.

Здесь поставили торговые ряды, открылась Вятская ярмарка: множество домиков с различными товарами. Были и сувениры, и еда, и украшения, и одежда, и народные промыслы.

И там устроили фестиваль елок. Установили 89 живых елок по числу регионов страны. Каждый регион украсил елку в своих традициях. Очень крутая идея!

Каждая елка была уникальна.

Многие регионы подошли к этому ответственно.

Интересно было увидеть, чем украсил каждый регион: Дагестан - танцующими джигитами, Тюмень – пельменями, Ростов - варениками.

Калужская елка была украшена хлудневскими игрушками. Но почему-то на ней не было ничего связанного с космонавтикой.

Калужскую ёлку нарядили в народном стиле.

Вечером на ёлках зажигались гирлянды. И эта локация по количеству народа была на втором месте после Театральной площади.

Многие хотели посмотреть на ёлки, сфотографироваться.

Мы видели, как люди находили значимый для их семьи регион, делились воспоминаниями: «Вот, смотри, наш дедушка служил здесь». Очень красиво, атмосферно и интересно!

На картке красиво и днем, и вечером.

На каток

- Сходили мы вечером в Кирове и на каток. Нам очень понравилось! Посмотрели, какие катки работают. Как раз в конце ул. Спасской, на Спасской площади, был уютный, ламповый каток.

Рядом с ним – красивый Спасский храм. На катке – ёлка с куполом из гирлянд, все украшено, играла музыка.

Люди катались, у всех хорошее настроение. Даша пошла в прокат, взяла коньки, тоже немного покаталась, я ее пофотографировал.

Протяженная набережная

- Еще одна красивая локация - это набережная. Туда пошли сначала днем, посмотрели, что есть подсветка. И вернулись вечером. Набережная нас впечатлила своей протяженностью, она большая. Там протекает река Вятка.

Мост подсвечивается вдалеке. Очень эффектно.

Прогуливаясь по набережной, мы с Дашей поймали себя на мысли, что летом обязательно стоит вернуться сюда.

В летних путешествиях нам важно, чтобы в городе была пешеходная улица, потому сразу проникаешься местной атмосферой, и чтобы была набережная. Здесь все совпало. Летом там, скорее всего, шикарные виды на речку.

Дед Мороз принимал гостей всего час в день.

Дед Мороз с юмором

- Побывали мы и в резиденции Вятского Деда Мороза. Это отдельная тема. Резиденция находится на территории детского парка. Там тоже всё нарядно и красиво, елка стоит.

Была аллея с портретами и именами Дедов Морозов всех стран - очень прикольная тема.

Мы пришли в резиденцию вечером и увидели, что Дед Мороз принимает только с 14 до 15 часов. Решили, что обязательно вернемся.

На следующий день пришли к 14 часам. Народу было очень много, в основном родители с детьми. Мы встали в очередь, полчаса точно стояли.

Зашли к деду Морозу в 14:45, после нас буквально ещё пару человек успели.

Я такого Деда Мороза ещё не видел! Если бы я был ребенком, поверил бы, что он настоящий.

С таким дедом Морозом не скучно и детям, и взрослым.

- Видимо, они приглашали актёров. Потому что Дед Мороз очень колоритный, так здорово говорил, с юмором. Я с открытым ртом смотрел на него.

Мы зашли вместе с одной семьёй, чтобы снять на видео, как будет вести себя ребёнок, что рассказывать, и снять это для фильма.

Плюс с Дедом Морозом ещё актёры были, тоже с юмором, открытые, располагающие к себе. Одиниз них собачку изображал. Дед Мороз сразу про него пошутил: «Это моя собака, не гавкай, он себя квадробером возомнил, гадость, тьфу… Дед, бывает, заведётся и все».

Рассказал про свой морозомобиль, на котором все телеканалы российские уже ездили. И каждому гостю давал подарочек: открытку, сувенир. Не только детям, но и взрослым что-то дарил.

В Кирове Дед Мороз ездит вот на таком морозомобиле.

Прилив энергии

- У нас был режим нон-стоп. Много ходили, по максимуму все смотрели. Мороз в Кирове в это время доходил до -16. Мы даже пошутили: стоит нам приехать в новогоднюю столицу, холодает.

В Новосибирске мы гуляли, было - 24, в Нижнем Новгороде: за – 20, в Суздале в прошлом году вообще - 29. Причем до этого там было нормально. И, когда мы уезжаем, морозы спадают.

Заходили погреться в кофейни, народу везде много, приходилось ждать.

Рядом с домом, где мы жили, была замечательная столовая. Там можно было очень вкусно, быстро и недорого поесть. У нас выходило 600−700 рублей на двоих.

И мы посмотрели рейтинг у них - пятерка в интернете, место очень популярное.

Конечно, после поездки в Киров был мощный прилив энергии, наконец-то увидели снег, прочувствовали зиму. Вернулись в Калугу на таком подъеме! Здорово, что получилось съездить.

Алексей и Дарья каждый год посещают новогдние столицы.

В следующем году новогодний столицей будет Рязань. Она уже принимала новогоднюю столицу в 2018−2019 году.

Мы даже удивились, почему ей опять отдали этот проект, ведь много городов, которые еще не были.

Возможно, потому что Рязани в этом году 930 лет.

От Калуги до Рязани всего 5 часов езды на машине, почти гарантировано мы туда можем попасть. Главное, чтобы был снег.