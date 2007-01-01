Танцы на льду: День студента в Калуге отметили на катке

В этом году молодежь собралась на Старом Торге.

23 команды, более 100 человек из вузов и ссузов Калуги 24 января отметили праздник на льду.

Был легкий мороз, музыка, веселье.

Областной молодежный центр подготовил конкурсы.

- Сейчас здесь будут учить сальто делать, - пошутила одна из студенток.

Девчонки-студентки у бортика расхохотались:

- А если мы новички?

- Вот новичков и научат. А для тех, кто хорошо умеет кататься будут очень сложные задания.

Но конкурсы оказались простыми, в основном танцевальными.

Нужно было повторить движения за ведущим, а потом за капитаном своей команды, изобразить сценки из студенческой жизни, например, когда преподаватель сказал, что всем поставит зачет автоматом, а потом выложил билеты или, когда все сдал на отлично.

Наиболее активных студентов, которые лучше всех справились с заданиями, получили призы. А положительные эмоции в этот вечер получили все без исключения.

После конкурсов у ребят было еще время для свободного катания и фотосессий.

До конкурсов – разминка на льду, потом – свободное катание.

Капитан команды Калужского колледжа народного хозяйства Роман готов померяться силами на льду.

Команда Калужского филиала Всероссийского государственного университета юстиций (РПА Минюста РФ).

Команда Калужского филиала РАНХиГС.

Нужно было повторить движения за ведущим.

В этом конкурсе нужно было остановиться по команде: «Замри!» А начать двигаться по команде: «Лёд».

Надо было изобразить сценку из студенческой жизни: если преподаватель обещал поставить зачет автоматом, а потом вдруг выложил билеты.

Дружная команда Калужского колледжа народного хозяйства. Ребята рассказали, что у них уже началась учеба, сессия и каникулы позади.

Анастасия и Кира – студентки 1 курса Калужского коммунально-строительного техникума. - Сессия у нас уже была, мы первый курс, нам ставили по текущим оценкам. Каникулы провели супер: по разным городам ездили.

«Ура», конкурсы закончены!