Танцы на льду: День студента в Калуге отметили на катке
23 команды, более 100 человек из вузов и ссузов Калуги 24 января отметили праздник на льду.
Был легкий мороз, музыка, веселье.
Областной молодежный центр подготовил конкурсы.
- Сейчас здесь будут учить сальто делать, - пошутила одна из студенток.
Девчонки-студентки у бортика расхохотались:
- А если мы новички?
- Вот новичков и научат. А для тех, кто хорошо умеет кататься будут очень сложные задания.
Но конкурсы оказались простыми, в основном танцевальными.
Нужно было повторить движения за ведущим, а потом за капитаном своей команды, изобразить сценки из студенческой жизни, например, когда преподаватель сказал, что всем поставит зачет автоматом, а потом выложил билеты или, когда все сдал на отлично.
Наиболее активных студентов, которые лучше всех справились с заданиями, получили призы. А положительные эмоции в этот вечер получили все без исключения.
После конкурсов у ребят было еще время для свободного катания и фотосессий.