Как российский студент привыкал к китайской еде, а африканский к нашим холодам

Интервью ко Дню российского студенчества.

День российского студенчества, также известный как Татьянин день, отмечается 25 января. Праздник объединяет студентов всех учебных заведений страны, от первокурсников до аспирантов.

История торжества уходит корнями в XVIII век. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета, ставшего первым классическим университетом в России. Этот день стал считаться днем рождения университета, а позже и днем всех студентов

В честь праздника мы поговорили с двумя студентами, которые учат иностранные языки и смогли по-настоящему погрузиться в культуру другой страны.

Первым нашим собеседником стал студент Никита Плахотный, который провел полгода на практике в Пекине. Никита, учась на 5 курсе филологического факультета, изучает китайский язык. Несколько лет назад он начал преподавать его детям.

- Расскажи о студенческой жизни в Китае. Она сильно отличается от российской?

Никита Плахотный

Студент филологического факультета Среди отличий могу выделить, что в России студенты живут и в общежитии, и в съемных квартирах, и у родителей. В Китае все живут в кампусе – студенты там моются, едят, спят. Здесь в комнатах по 6 человек, душевые и стиральные машины находятся отдельно. Могу отметить, что в России в этом плане гораздо лучше условия в общежитиях.

- Как тебе педагоги? Похожи на тех, что обучают в России?

- Совсем другие. Причем даже те, что жили и преподавали у нас, они совсем не такие, как в России. У нас была учительница, которая хорошо говорила по-русски, но подача материала у нее была истинно китайская. Хочу отметить, что в Китае у нас были маленькие группы, за счет этого и учителям и ученикам было легче.

Главное отличие в том, что китайские преподаватели не выдерживают между собой и учениками большую дистанцию, не так явно выражены отношения учитель-ученик. Со всеми педагогами можно свободно шутить, а во внеучебное время сходить на обед. Один наш преподаватель позвал всех посидеть в кафе, а также прогуляться по городу. Здесь в порядке вещей, что педагоги делают подарки студентам.

Когда мы закончили обучение, всем нам подарили маленькие презенты, некоторые учителя накрыли стол. Многие не хотели с нами прощаться, просили их не забывать и дали свои контакты. В России я такое встречал редко.

- Любимое место студента – столовая. Как тебе китайская еда? Или наши пирожки все-таки лучше?

- По нашим пирожкам, конечно, скучали. За полгода к китайской еде привыкнуть невозможно. Китайские столовые заслуживают отдельного внимания. Под них были выделены два отдельных двухэтажных помещения. Там расположены ларечки, подобно рынку.

Есть ларечки с сычуанской кухней – это очень острая еда, есть ларечки с пельменями и так далее. Там будет трудно тем, у кого проблемы с желудком, ведь большая часть еды острая, а другая часть очень острая. Также стоит учитывать, что вся еда содержит огромное количество масла, я там набрал килограммов восемь.

- Есть ли в Китае зачетки, какая система оценивания?

- Китай стремится к цифровизации во всем. Не могу сказать про весь Китай, но у нас зачеток не было. У нас была 100-бальная система оценивания – с 60 до 75 – тройка, с 75 до 90 – четверка и с 90 до 1000 – пятерка. Оценки нам не ставили, в моем сертификате об обучении тоже стоят баллы.

- Где учиться труднее - у нас или в Китае?

- Лично мне в Китае было проще, так как мне нравится китайский язык, я попал в новую, интересную среду. У нас были очень хорошие преподаватели, которые прививали интерес к языку и культуре.

- Что тебе больше всего запомнилось в Китае?

- Хочу выделить китайское гостеприимство. Они все время что-то дарят, угощают. К русским очень теплое и дружелюбное отношение.

Также у них совсем другая пищевая культура. У нас принято сначала есть основное блюдо, а потом десерт. Китайцы едят в хаотичной очередности и это считается нормальным.

По поводу гостеприимства и отзывчивости хочу привести отдельный пример. Я спросил у знакомого, какой лучше купить чай. На следующий день он принес мне в общежитие две упаковки очень дорогого и качественного чая.

- Расскажи про необычные традиции.

- Нас очень удивил их обычай накрывать стол. Этой традиции много веков. Она началась с периода, когда в Китае был сильный голод, люди ели кору от деревьев. По сей день они к еде очень трепетно относятся.

Каждый китаец хочет угостить иностранца и обязательно заплатит за еду, никакие возражения не принимаются. И на столе будет много разных блюд. Так китайцы показывают, что в стране нет голода. Когда нас первый раз позвали на ужин, стол ломился от изобилия, мы столько съесть не смогли. Это считается абсолютно нормальным, так угостить гостей, которые первый раз пробуют кухню.

- Расскажи про обстановку в университете?

— Это интернациональный университет, все дисциплины были связаны с изучением русского языка. В нем преподают китайский, русский, испанский и итальянский. Основной упор на русский язык. Мы помогали друг другу осваивать какие-то языковые тонкости. Наш язык, конечно, дается очень сложно, хорошо говорящих не было. В основном знают «привет», «пока» и очень любят наши матные слова. С нами учились ребята из Благовещенска, они очень хорошо уже знают китайский язык. Тем, кто хорошо знал, предлагали работу. Это отличная возможность проявить себя.

Никита поделился с нами атмосферными фотографиями из Китая, которые вы можете увидеть ниже.

Вторым нашим собеседником стал студент из Чада Бешара Бешир. Он учится на 3 курсе медицинского факультета и мечтает стать хирургом.

- Расскажи, почему тебе захотелось учиться в России?

Бешара Бешир

Студент медицинского факультета Лучшие врачи в моей стране прошли обучение в России. Еще мне нравится страна, очень хотелось сюда поступить.

- Любимое место студента - столовая. Как тебе еда в России? Что больше всего нравится, а что считаешь странным? Что едят студенты на твоей родине?

- Мне очень нравится рис. Из русской кухни я полюбил грибной суп, для меня это необычное блюдо, у меня на родине нет грибов. В Чаде студенты едят рис, у нас есть блюдо, которое похоже на плов. Еще в Африке любят фасолевый суп и макароны.

- Структура образования сильно отличается?

- У нас учебный год начинается в октябре. Еще в школе у нас 12 классов. И еще в Чаде более строгая система в плане сдачи экзаменов. Мне нравится, что в России дают шанс пересдать, а вот в Африке его нет.

- Нравится ли тебе учиться в России?

- Мне очень нравится. Добрые и отзывчивые преподаватели, они помогают иностранцам адаптироваться в новой среде. Я очень благодарен моему преподавателю анатомии Надежде Борисовне и преподавателю фармакологии Наталье Владимировне. Еще очень здорово, что в России учеников поощряют за посещаемость и усердие, а не только за знания.

- Сложно было адаптироваться первое время? Как ты приспосабливался к новой обстановке? Сильно ли различается менталитет?

- Сначала было очень трудно, у нас совсем другой климат. Преподаватели о нас заботились, говорили, что нужно купить теплую одежду, варежки. Сначала было трудно понять, какую все-таки выбрать куртку, во всех было холодно. А сейчас мы уже адаптировались и стали афро-русскими студентами, нас так называют. Про менталитет могу сказать, что мне очень нравятся русские традиции. А так везде бывают плохие и хорошие люди, как в Африке, так и в России.

- Расскажи об учебных традициях на твоей родине. Сильно отличаются от российских?

- У нас нет зачеток, а так система очень похожа. Оценки выставляют по 20-бальной системе – 17-20 баллов – это отлично, 14-16 баллов – это хорошо, 12-13 баллов – довольно хорошо, 9-11 баллов – удовлетворительно, меньше 9 баллов – незачет.

- Где сложнее учиться – в России или в Африке?

- К сожалению, в моей стране очень не хватает библиотек и преподавателей. В России легче освоить знания, так как можно попрактиковаться, есть лаборатории и оборудование.

- У тебя наверняка есть друзья в России. Расскажи о них!

- Да, у меня здесь много друзей. Мне помогает, что я знаю русский, французский, арабский, английский и даже немного китайский языки. Мы помогаем друг другу в учебе, в языковых трудностях, готовим и гуляем вместе.

Наш собеседник прислал фотографии, которые передают настроение и колорит его родины - жаркой и яркого государства Чад. Оно находится в Центральной Африке.

Студенты из разных стран, разумеется, очень непохожи друг на друга. Но есть в них общее – это искра в глазах и стремление идти вперед, вслед за своей мечтой. Провести студенческие годы в другой стране – все или частично, одновременно и большой стресс и большое счастье. В Россию ежегодно приезжают учиться все больше иностранцев, а многие наши студенты едут перенимать зарубежный опыт. В этом взаимодействии и есть сила студенчества, которая способна сломать любой языковой барьер.

Мы поздравляем всех студентов с праздником! Поделитесь в комментариях любимыми фотографиями или воспоминаниями со студенческих времен, даже если они уже давно закончились.