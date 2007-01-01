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Калужский легкоатлет установил рекорд, который держится уже 43 года

В 1982 году калужский легкоатлет на дистанции полтора километра установил рекорд Калужской области.
Владимир Андреев
09:00 сегодня
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Мастер спорта СССР по легкой атлетике, Аркадий Шишкин, в среду, 22 января, в эфире радио «Комсомольская правда – Калуга» рассказал любопытные истории из своей легкоатлетической жизни.

Занимается легкой атлетикой спортсмен уже полстолетия, за эти годы он бегом 9 раз обогнул землю по экватору.

Начинал бегать в летной куртке

- Аркадий, в 80-е годы в Калуге был создан знаменитый клуб «Пульс», о котором писала практически вся спортивная пресса СССР. Вы были в числе первых членов?

-  Да, это была общественная организация, она образовалась в 1976 году. Тогда на организационном собрании в спортивном зале «Спартак» собралось 84 человека. Большинство людей были те, кто устал лечиться. У многих были большие букеты болезней, и они тратили очень много времени и денег на поиски дорогостоящих лекарств.

- Решили убежать от болезней в прямом смысле?

- Можно и так сказать. Инициатором стал врач врачебно-физкультурного диспансера Шамиль Арасланов. Наш знаменитый марафонец.

Клуб любителей бега «Пульс» был известен всей стране, о нем писали в газетах «Советский спорт», «Советская Россия», в журналах «Огонек», «Советский союз», «Легкая атлетика».

Даже был снят фильм о добрых делах Клуба любителей бега «Пульс». И приходили туда все, люди всех возрастов.

- А вы сами как начинали бегать?

- Я в детстве жил в военном городе, отец у меня летчиком был. И первые дистанции помню приходилось бегать зимой в отцовской лётной куртке, в шапке-ушанке и в кедах. Бегал даже по сугробам.

- Самостоятельно бегали или под руководством тренера?

- Мой первый тренер, Иван Михайлович Тюнин, к сожалению, он ушел жизни в октябре прошлого года, по распределению попал в Воротынск и преподавал физкультуру у курсантов Калужского учебного центра. Там мы встретились, и он стал моим первым тренером, который дал мне очень много знаний.

3 июля 1981 года, город Курган. Финиш на дистанции 800 метров Аркадий Шишкин под номером 321.
3 июля 1981 года, город Курган. Финиш на дистанции 800 метров Аркадий Шишкин под номером 321.

И вот я помню, в его дневнике было написано: «Что такое бег? Бег — это искусство, владеть которым может только дисциплинированный и волевой человек. А бежать быстро и легко под силу только хорошо натренированному и физически развитому спортсмену». Я это запомнил на всю жизнь.

Манеж открывали в жуткий мороз

- Приходилось ли вам бегать в экстремальных условиях?

- Да, помню в конце декабря 1978 года я вернулся с учебно-тренировочных сборов. Тренировки проходили в Кисловодске.

А тут было открытие манежа в Анненках 30 декабря 1978 года. На улице тогда было минус 35. Соревнования назывались открытое первенство областного совета добровольного спортивного общества «Урожай». И вот дистанцию 1500 метров я бежал в шапочке, в двух олимпийках, поверх двух брюк были спортивные трусы.

Дистанцию я выиграл, но самое интересное, что в манеже тогда было минус 15 градусов, отопление не работало, но тем не менее манеж мы открыли, вот таким образом мы закалялись.

Сейчас такое представить невозможно. С одной стороны это хорошо, когда тренировки и соревнования проходят в комфортных условиях, но с другой стороны исчезает не стремление, а способность преодолевать обстоятельства, способность преодолевать себя в каких-то вещах.

- А где вам комфортнее бегать?

- Знаете, я испытываю большую радость, когда бегаю на природе. Многие бегуны, а я выступал и за сборную РСФСР, и сборную Москвы, и за центральный спортивный клуб армии, старались найти места, где красивая природа. Я иногда отказывался от сборов в Кисловодске ради нашего Калужского бора.

Сейчас выбрал себе оптимальный объём, я больше шести километров в день не бегаю. Это связано с травмами, коленного сустава, связо. Хотя у меня в большом спорте объёмы были 180 километров в неделю.

Прохожие крутили пальцем у виска

- Вы каждый день бегали в том числе и по улицам города. А как калужане относились тогда, в советские годы, к бегуну по улицам?

- Во время пробежки прохожие крутили у виска, намекая на то, что я не в себе. А когда один раз я из Воротынска побежал в Калугу, и меня когда уже подбегал к городу меня люди из автобуса увидели, пошли разного рода сплетни, разговоры, что у меня вообще не все в порядке с головой.

- В те годы был ещё один примечательный случай, когда вас раскритиковала всесоюзная пресса. Что это было?

- Этот случай я на всю жизнь запомнил. Это было в июле 1984 года. Я тогда был военнослужащим, выступал за Центральный спортивный клуб армии, ЦСКА, и в тот год СССР бойкотировал Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, проводилось очень много разного рода соревнований в нашей стране, в Советском Союзе.

И вот 20 июля 1984 года проводились всесоюзные соревнования на стадионе имени Ленина, центральный стадион, в Лужниках. И меня еле-еле заявили на дистанцию 3000 метров, поскольку участвовали только члены сборной команды Советского Союза.

- И чем был интересен этот забег?

- После его окончания должен был состояться матч между «Динамо» Киев и «Спартак». Это чемпионат Советского Союза.

Я бежал дистанцию 3000 метров и так получилось, что члены сборной СССР, которые бежали со мной отказались «вести» забег. Я вынужден был идти первым, уже на финише оглянулся и тут меня на полкорпуса обошел Геннадий Фишман. Я проиграл ему 14 сотых секунды.

Но, тем не менее, я был очень доволен, ведь я тогда установил рекорд Калужской области. Это был результат выше норматива Мастера спорта Советского Союза.

Меня, конечно, все поздравляли. Перед награждением на разминку выходили футболисты. Представляете, на стадионе 50 тысяч зрителей, а рядом с тобой идут Ренат Дасаев, Фёдор Черенков, Сергей Родионов, Олег Блохин, Владимир Бессонов. В общем, это было незабываемо.

А через пару дней выходит критическая статья в «Советском спорте». Олимпийский чемпион Петр Болотников написал, что мы вовсе могли не выходить на дистанцию с такими результатами.

- Вы были в шоке?

- Мягко сказано. Петр Болотников сетовал, что мы могли бы приблизиться к рекорду СССР. Представляете, такое читать мне, который даже в сборной СССР не был?

Сегодня я скажу, что эта критическая статья дороже любой похвалы. И через два месяца в Баку в финале Кубка Советского Союза в беге на 5000 метров я одержал убедительную победу, взял Кубок СССР.

И газета «Советский спорт» опять написала, что Аркадий Шишкин победил в финале Кубка Советского Союза.

О рекордах

- За полстолетия легкой атлетики вы поставили не один рекорд, есть ли такой, который так и не смог никто побить?

- Да, в 1982 году я установил рекорд Калужской области на дистанции полтора километра. Через два года на 3000 метров и на 5000 метров.

Так что я был тогда уже трехкратным рекордсменом Калужской области на этих дистанциях, но эти рекорды входили и в число лучших результатов Советского Союза.

2 мая 1972 года. Финиш на площади Ленина в Калуге.
2 мая 1972 года. Финиш на площади Ленина в Калуге.

Я больше скажу, сейчас нынешние спортсмены не могут даже приблизиться к этим цифрам.

- А как так получается? Мы что, бежим в обратную сторону по результатам?

- С одной стороны, массовость растёт. Но вот если взять, допустим, чемпионат Калужской области 1982 года, первые 10 мест на 1500 метров или на 5000 метров, и взять результаты нынешнего поколения бегунов, то они заметно уступают нашему поколению.

Почему? Это вопрос…

Мне кажется, со стороны тренерского состава меньше стало уделяться внимания развитию средних и длинных дистанции бега.

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