Калужский легкоатлет установил рекорд, который держится уже 43 года
Мастер спорта СССР по легкой атлетике, Аркадий Шишкин, в среду, 22 января, в эфире радио «Комсомольская правда – Калуга» рассказал любопытные истории из своей легкоатлетической жизни.
Занимается легкой атлетикой спортсмен уже полстолетия, за эти годы он бегом 9 раз обогнул землю по экватору.
Начинал бегать в летной куртке
- Аркадий, в 80-е годы в Калуге был создан знаменитый клуб «Пульс», о котором писала практически вся спортивная пресса СССР. Вы были в числе первых членов?
- Да, это была общественная организация, она образовалась в 1976 году. Тогда на организационном собрании в спортивном зале «Спартак» собралось 84 человека. Большинство людей были те, кто устал лечиться. У многих были большие букеты болезней, и они тратили очень много времени и денег на поиски дорогостоящих лекарств.
- Решили убежать от болезней в прямом смысле?
- Можно и так сказать. Инициатором стал врач врачебно-физкультурного диспансера Шамиль Арасланов. Наш знаменитый марафонец.
Клуб любителей бега «Пульс» был известен всей стране, о нем писали в газетах «Советский спорт», «Советская Россия», в журналах «Огонек», «Советский союз», «Легкая атлетика».
Даже был снят фильм о добрых делах Клуба любителей бега «Пульс». И приходили туда все, люди всех возрастов.
- А вы сами как начинали бегать?
- Я в детстве жил в военном городе, отец у меня летчиком был. И первые дистанции помню приходилось бегать зимой в отцовской лётной куртке, в шапке-ушанке и в кедах. Бегал даже по сугробам.
- Самостоятельно бегали или под руководством тренера?
- Мой первый тренер, Иван Михайлович Тюнин, к сожалению, он ушел жизни в октябре прошлого года, по распределению попал в Воротынск и преподавал физкультуру у курсантов Калужского учебного центра. Там мы встретились, и он стал моим первым тренером, который дал мне очень много знаний.
И вот я помню, в его дневнике было написано: «Что такое бег? Бег — это искусство, владеть которым может только дисциплинированный и волевой человек. А бежать быстро и легко под силу только хорошо натренированному и физически развитому спортсмену». Я это запомнил на всю жизнь.
Манеж открывали в жуткий мороз
- Приходилось ли вам бегать в экстремальных условиях?
- Да, помню в конце декабря 1978 года я вернулся с учебно-тренировочных сборов. Тренировки проходили в Кисловодске.
А тут было открытие манежа в Анненках 30 декабря 1978 года. На улице тогда было минус 35. Соревнования назывались открытое первенство областного совета добровольного спортивного общества «Урожай». И вот дистанцию 1500 метров я бежал в шапочке, в двух олимпийках, поверх двух брюк были спортивные трусы.
Дистанцию я выиграл, но самое интересное, что в манеже тогда было минус 15 градусов, отопление не работало, но тем не менее манеж мы открыли, вот таким образом мы закалялись.
Сейчас такое представить невозможно. С одной стороны это хорошо, когда тренировки и соревнования проходят в комфортных условиях, но с другой стороны исчезает не стремление, а способность преодолевать обстоятельства, способность преодолевать себя в каких-то вещах.
- А где вам комфортнее бегать?
- Знаете, я испытываю большую радость, когда бегаю на природе. Многие бегуны, а я выступал и за сборную РСФСР, и сборную Москвы, и за центральный спортивный клуб армии, старались найти места, где красивая природа. Я иногда отказывался от сборов в Кисловодске ради нашего Калужского бора.
Сейчас выбрал себе оптимальный объём, я больше шести километров в день не бегаю. Это связано с травмами, коленного сустава, связо. Хотя у меня в большом спорте объёмы были 180 километров в неделю.
Прохожие крутили пальцем у виска
- Вы каждый день бегали в том числе и по улицам города. А как калужане относились тогда, в советские годы, к бегуну по улицам?
- Во время пробежки прохожие крутили у виска, намекая на то, что я не в себе. А когда один раз я из Воротынска побежал в Калугу, и меня когда уже подбегал к городу меня люди из автобуса увидели, пошли разного рода сплетни, разговоры, что у меня вообще не все в порядке с головой.
- В те годы был ещё один примечательный случай, когда вас раскритиковала всесоюзная пресса. Что это было?
- Этот случай я на всю жизнь запомнил. Это было в июле 1984 года. Я тогда был военнослужащим, выступал за Центральный спортивный клуб армии, ЦСКА, и в тот год СССР бойкотировал Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, проводилось очень много разного рода соревнований в нашей стране, в Советском Союзе.
И вот 20 июля 1984 года проводились всесоюзные соревнования на стадионе имени Ленина, центральный стадион, в Лужниках. И меня еле-еле заявили на дистанцию 3000 метров, поскольку участвовали только члены сборной команды Советского Союза.
- И чем был интересен этот забег?
- После его окончания должен был состояться матч между «Динамо» Киев и «Спартак». Это чемпионат Советского Союза.
Я бежал дистанцию 3000 метров и так получилось, что члены сборной СССР, которые бежали со мной отказались «вести» забег. Я вынужден был идти первым, уже на финише оглянулся и тут меня на полкорпуса обошел Геннадий Фишман. Я проиграл ему 14 сотых секунды.
Но, тем не менее, я был очень доволен, ведь я тогда установил рекорд Калужской области. Это был результат выше норматива Мастера спорта Советского Союза.
Меня, конечно, все поздравляли. Перед награждением на разминку выходили футболисты. Представляете, на стадионе 50 тысяч зрителей, а рядом с тобой идут Ренат Дасаев, Фёдор Черенков, Сергей Родионов, Олег Блохин, Владимир Бессонов. В общем, это было незабываемо.
А через пару дней выходит критическая статья в «Советском спорте». Олимпийский чемпион Петр Болотников написал, что мы вовсе могли не выходить на дистанцию с такими результатами.
- Вы были в шоке?
- Мягко сказано. Петр Болотников сетовал, что мы могли бы приблизиться к рекорду СССР. Представляете, такое читать мне, который даже в сборной СССР не был?
Сегодня я скажу, что эта критическая статья дороже любой похвалы. И через два месяца в Баку в финале Кубка Советского Союза в беге на 5000 метров я одержал убедительную победу, взял Кубок СССР.
И газета «Советский спорт» опять написала, что Аркадий Шишкин победил в финале Кубка Советского Союза.
О рекордах
- За полстолетия легкой атлетики вы поставили не один рекорд, есть ли такой, который так и не смог никто побить?
- Да, в 1982 году я установил рекорд Калужской области на дистанции полтора километра. Через два года на 3000 метров и на 5000 метров.
Так что я был тогда уже трехкратным рекордсменом Калужской области на этих дистанциях, но эти рекорды входили и в число лучших результатов Советского Союза.
Я больше скажу, сейчас нынешние спортсмены не могут даже приблизиться к этим цифрам.
- А как так получается? Мы что, бежим в обратную сторону по результатам?
- С одной стороны, массовость растёт. Но вот если взять, допустим, чемпионат Калужской области 1982 года, первые 10 мест на 1500 метров или на 5000 метров, и взять результаты нынешнего поколения бегунов, то они заметно уступают нашему поколению.
Почему? Это вопрос…
Мне кажется, со стороны тренерского состава меньше стало уделяться внимания развитию средних и длинных дистанции бега.