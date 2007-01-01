Почему эпопея с очисткой водохранилища в Калуге родила мышь

В Калуге расторгли контракт с фирмой, которая должна была очистить дно Яченского водохранилища.

В понедельник, 20 января, на еженедельной планерке в горуправе городской голова Калуги заявил о расторжении контракта.

Известие это не стало громом среди ясного неба. Предпосылки такого финала были заложены еще несколько лет назад.

Вся история с очисткой дна водохранилища наглядно показывает медлительность бюрократического механизма.

Мы восстановили всю цепочку событий этого некогда «очень важного» для экологии Калуги проекта.

Катастрофа на бумаге

Первые тревожные сообщения о якобы опасности грунта на дне Яченского водохранилища начали гулять по интернету десятилетия назад.

Писали, что на дне хранится «вся таблица Менделеева», что трогать грунт со дна ни в коем случае нельзя – это вызовет экологическую катастрофу.

В качестве доказательства, приводили истории о многолетних сбросах в речку Яченку отходов производства почившего много лет назад предприятия СДВ. О том, что загрязняет Яченку, а, следовательно, и водохранилище, река Терепец. Что водоканал непосредственно в «калужское море» льет неочищенные канализационные стоки.

И многоя, многоя другое.

Мониторинг состояния Яченского водохранилища ведется с 2004 года. В 2017-м на одном из совещаний на уровне губернатора, руководитель компании, которая по заказу горуправы следила за состоянием рек Терепец и Яченка, заявляла о несостоятельности заявлений об экологической катастрофе.

- Яченское водохранилище находится в нормальном биологическом состоянии, - сообщала в 2017 году генеральный директор «Экоаналитики» Ирина МАНЬШИНА. - Токсичных водорослей не образуется. Имеет смысл поддерживать водохранилище в нынешнем состоянии.

Однако экоактивисты не успокаивались. И вот уже в 2019 году исследования провели на кафедре биологии и экологии КГУ.

И вновь сенсации не последовало.

- В результате проведенных многолетних наблюдений ила и воды водоёма, мы в 2019 году пришли к выводу, что работы по очистке Яченского водохранилища безопасны для жителей и природы, - сообщил профессор кафедры биологии и экологии КГУ Игорь ЛЫКОВ.- Ртути, кадмия и других опасных для жизни человека тяжёлых металлов ни в воде, ни в иле мы не обнаружили.

Наконец, уже в 2023 году очередные исследования грунта водохранилища позволили перевести класс его опасности с IV на V. Это стало возможным после проведенных городом масштабных работ по ликвидации неочищенных ливневых стоков и сооружение на берегу водохранилища системы водоочистки ливневок.

- Во всех лабораторных пробах грунта показатели находились в пределах нормы, в связи с этим был изменен его класс опасности с IV на V, - объяснил в 2023 году начальник отдела использования водных объектов управления природопользования министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Михаил ПРОХОРОВ, - Грунт V класса признан практически неопасным, так как не требует утилизации и своим присутствием не нарушает экологическое равновесие.

Другими словами, никакой опасности, с точки зрения экологии, Яченское водохранилище сегодня не представляет.

«Врач сказал в морг, значит в морг»

Казалось бы, после всех выводов экспертов, региональному минприроды нужно было просто перевязать в папочку все документы по «экологической катастрофе Яченского водохранилища», сдать ее в архив и заняться сохранением природы в других местах области.

Причем, уже в том, 2022 году. Ведь о планах строительства станций очистки воды в 2023-м из-за чего качество воды в калужском море станет еще лучше, было известно уже тогда.

Но, нет. И тут начинается самое интересное.

Дело в том, что проект очистки водохранилища был разработан в том же 2019 году организацией ООО «ЕвроГеоПроект». За него уплачены бюджетные деньги. Если проект затормозить, то получилось бы, что финансы пущены на ветер. А так нельзя. Надо довести дело до конца.

И вот минприроды заключает контракт с компанией ООО «Сити Строй Групп». Именно эта организация выиграла тендер. По госконтракту фирме выплатили аванс: 115 млн. 713 тысяч 784 рубля 97 копеек и работа закипела.

В районе Подзавалья началось строительство иловых карт, куда предполагалось переместить 450 тысяч тонн ила со дна водохранилища. От водоема к картам проложен пульпопровод длиной 2,5 километра.

На водной глади Яченского водохранилища появился земснаряд.

Работы по очистке дна от несуществующих там вредных веществ должны были завершиться в октябре прошлого года. Причем, примечательно, что о безопасности донного ила все знали заранее. Именно из-за этого было решено изменить способ его хранения.

- Грунт V класса признан практически неопасным и не требует утилизации, своим присутствием не нарушает экологическое равновесие, - рассказали в региональном минприроды. - Поэтому вывоз донных отложений был изменен на хранение в геотубах. Предусмотрено его дальнейшее использование для нужд города Калуги.

Ну, хоть какая-то польза планировалась от всей этой эпопеи с очисткой.

Летом прошлого года земснаряд немного поплавал по водам Яченского водохранилища, однако на иловых картах донных отложений нами обнаружено не было.

Мы приехали на место в четверг, 23 января, и обнаружили лишь огромную площадку с уложенным полимером и одинокую будку с охранником.

Местные жители гадают теперь, что будет дальше с изуродованной до неузнаваемости некогда живописной поймой Яченки?

Стрелочника вызывали?

Работы шли ни шатко, ни валко. Как известно, подрядчик сорвал сроки и контракт с ним был расторгнут. Сумму аванса фирма без всяких претензий вернула.

Отказ от претензий со стороны подрядчика немного странен. Особенно, если взглянуть на историю работы этой компании в Калужской области.

Название фирмы стало известно, после публикаций о ее работах по рекультивации калужского полигона ТБО в 2022 году. Результатом тех работ стал арест главного инженера фирмы и двух его коллег по подозрению в хищении более 50 млн. рублей на этой самой рекультивации.

- Суд согласился с позицией прокуратуры области и заключил под стражу главного инженера ООО «Сити Строй Групп» Аствацатряна С.К., обвиняемого в хищении бюджетных денежных средств на сумму свыше 50 млн рублей при производстве работ по рекультивации полигона ТБО города Калуги, под стражу также заключены еще 2 участника преступной группы, - сообщила 22 июля 2024 года прокуратура Калужской области.

Сейчас ООО «Сити Строй Групп» отказалась платить более 3 млрд рублей по независимой гарантии министерству природных ресурсов Калужской области. Фирма обратилась в Арбитраж Калужской области с иском к региональному минприроды.

И вдруг, эта компания безоговорочно отдает аванс. Согласитесь, это весьма странно и нелогично, учитывая иные соглашения с минприроды.

Кстати, ООО «Сити Строй Групп» признана теперь недобросовестной компанией.

- Управлением федеральной антимонопольной службы по Калужской области принято решение о внесении ООО «Сити Строй Групп» в реестр недобросовестных поставщиков в связи с его недобросовестностью, - рассказала нам заместитель министра природных ресурсов и экологии Калужской области Галина ФЕДУЛОВА.

Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Хотя скандал с полигоном разразился в том же году, когда минприроды заключила договор с этой же фирмой на очистку водохранилища.

Здесь, как обычно, чиновники начинают на чем свет стоит ругать Федеральный закон № 44, позволяющий получить заказ фирме, предложившей меньшую цену.

Мол, мы, чиновники, ничего тут сделать не можем.

Возможно, но кто мешал написать условия участия в торгах таким образом, чтобы максимально исключить возможность получения контракта недобросовестному подрядчику?

Была природа, стал полигон

Что же мы имеем по итогу этой многолетней эпопеи?

Водохранилище так и осталось нетронутым, миллионы бюджетных рублей благополучно поездили с одного счета на другой и обратно, а живописная природа поймы реки Яченки превратилась в ненужный полигон несуществующих вредных донных отложений.

Как сказал бы персонаж американского фильма: «Good job». Хорошая работа и все вроде при деле…

Кстати, что теперь делать с уже построенной инфраструктурой для очистки и иловыми картами, пока никто не знает.

- В настоящее время с подрядной организацией ведутся судебные разбирательства, по итогам которых будут приняты решения относительно дальнейшего использования построенной инфраструктуры, включая карты намыва, - сообщили в региональном минприроды. – Вопрос продолжения очистки Яченского водохранилища, в том числе способы продолжения работ, их финансирование прорабатывается с профильными органами федеральной власти.

Другими словами, идею очистить то, что уже давно очистилось само, в региональном минприроды не бросают.

Удивительно целеустремленные люди!