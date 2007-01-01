Калужанин рассчитал календарь здоровья и урожая с учетом космической энергии

И даже сделал предсказания погоды.

На днях к нам в редакцию пришёл калужанин Николай Побоченко.

Он принёс календарь здоровья, посевной календарь и лунный, которые он сам рассчитал.

Для этого он использовал малоизвестную звёздную систему.

Космическая энергия

Николай Побоченко – калужанин. Родился в нашем городе в 1946 году.

По профессии он инженер-механик, закончил Бауманский, но с детства интересовался космосом, непознанным.

Ещё в школе изучил лекарственные травы, хотя в семье никто этим не занимался. Потом погрузился в тонкий мир биоэнергетики.

Николай Побоченко со школы увлекается изучением влияния космической энергии на природу и людей.

- Это мое предназначение: изучать и рассказывать людям, - говорит Николай Николаевич. - Таблетки я не знаю, что такое, никогда не пью. Особо сильно и не болел.

Сейчас травы не заготавливаю, так здоровье поддерживаю.

Космос развивается по своим законам и посылает энергию, которая называется биоэнергия. Земля получает её, соответственно, и люди получают.

Если направить ладони к небу, обратиться к Вселенной, можно зарядиться биоэнергией. Но надо обязательно на солнце встать, а если его нет, то туда, где оно должно находиться: утром - на восток, вечером- на запад.

Я делаю каждый день утром и вечером. Когда будет достаточно, руки сами опустятся. Подняли руки ладонями вверх, зарядили и опустили.

В Калуге хорошие энергетически места там, где храмы построены, проходят биопотоки космические. А плохих мест в городе я не знаю, не думал об этом.

Чтобы зарядиться биоэнергией, Николай Побоченко дает такой совет: «С добрыми намерениями смотрите на пейзаж и представляйте поступление биоэнергии через зрачки глаз в солнечное сплетение».

Начало месяцев сдвинулось

Свои календари Николай Побоченко составляет по особой системе.

- Гороскопы, которые печатаются везде, не действительны, - объясняет космобиолог. – Есть тропическая (западная) звездная система, основанная на связи знаков Зодиака с временами года. Она не точная.

За год Солнце проходит 13 созвездий. Для удобства созвездие Змееносца было объединено с созвездием Скорпиона.

В Древней Греции 12 месяцам года присвоили названия созвездий (знаков Зодиака).

Отсчёт годового обращения Земли вокруг Солнца происходит от дня весеннего равноденствия (знак Овен).

Из-за прецессии, то есть из-за вращения оси Земли по конусу и совершении при этом колебаний, весеннее равноденствие относительно Зодиака наступает раньше.

Сейчас начало месяцев не совпадает с началом зодиакальных созвездий. Идёт задержка на 24 дня.

Современный гороскоп это не учитывает. Есть более точная система - звёздная.

Как новый стиль точнее старого стиля, так и звёздная система точнее тропической системы.

Я составляю гороскопы людей по дню рождения. Свой гороскоп составляю мысленно. Смотрю, в какой фазе нахожусь в этом году и что у меня может произойти.

Гороскоп Калуги не составлял, потому что дата образования города - 1371 год ориентировочна и день не известен. Если бы знал точную дату, сделал.

начало знаков зодиака сдвинулось

Учитывайте полнолуние и новолуние

- На основе разработок ученых я каждый год составляю календарь здоровья, лунный и посевной. И делюсь со всеми. Это общие рекомендации для всех.

Если сажаете плоды (это все, что растет над землёй), то лучше это делать на растущей луне. А корнеплоды (растут в земле) лучше сажать на убывающей луне, потому что энергия идет в землю.

В полнолуние снижается любое внешнее воздействие на организм. Если в это время делать операции, могут быть нежелательные последствия и долгое заживление.

Отрицательное влияние оказывает Марс. Сейчас он близко к земле. Когда близко подходит, идёт негативная энергия. Сильные планеты - Уран, Нептун, Плутон. Малые планеты оказывают слабое влияние.

В полнолуние ощущается прилив энергии, в новолуние – отлив.

Чтобы сбылось желание

- В первый день новолуния можно составлять планы. А чтобы сбылось желание, надо обратиться к Вселенной. Можно сказать: «Вселенная, прошу милости, исполни мое желание….» Это можно делать в любое время.

У меня желания исполняются. Но надо иметь благоприятные намерения.

Нельзя даже врагу желать зла, потому что все это фиксируется во Вселенной и возвращается.

+ - подъем активности - сжатие организма, впитывание целебных средств, хорошее самочувствие. Начинают новые дела, занимаются творчеством. Сажают плоды.

/ - напряженность - необходимо спокойствие.

) - снижение активности - расширение организма, наилучший период для его очищения. Сажают плоды.

О - максимальная активность - сильное сопротивление организма любому воздействию (особенно операциям). Следят за здоровьем (главным образом за кровообращением мозга), воздерживаются от интимной жизни, избегают конфликтных ситуаций, не горячатся.

( - высокая активность - сжатие организма, впитывание целебных средств. Сажают корнеплоды.

- - спад активности - расширение организма, период его естественного очищения, лечения. Уменьшают нагрузки, завершают дела, совершают прогулки. Сажают корнеплоды.

черная точка - минимальная активность - за 3 дня и спустя 3 дня ухудшается самочувствие. Следят за здоровьем (преимущественно за работой сердца), общаются с природой.

Ослаблены (опасны нагрузки, повреждения, оперирования):

Следят за здоровьем (преимущественно за работой сердца), общаются с природой.

Ослаблены (опасны нагрузки, повреждения, оперирования):

а- голова,

б - уши, горло, шея,

в - нервы, руки, легкие,

г - груди, желудок, печень, кожа,

д - сердце, сосуды, селезенка,

е - кишечник, аппендикс,

ж - почки, поясница,

з - половые органы,

и - таз, бедра,

к - кости, колени, суставы,

л - голени, икры, лодыжки,

м- подъемы, ступни,

н – весь организм.

Активны (очищают, лечат, оперируют, нагружают):

а - почки, поясница,

б - половые органы,

в - таз, бедра,

г - кости, колени, суставы,

д - голени, икры, лодыжки,

е - подъемы, ступни,

ж – голова,

з - уши, горло, шея,

и - нервы, руки, легкие,

к - груди, желудок, печень, кожа,

л - сердце, сосуды, селезенка,

м - кишечник, аппендикс.

! - прилив крови к голове - не перенапрягаются гипертоники. Неделю до и неделю после преобладает ясная погода.

: - отлив крови к ногам - не перенапрягаются гипотоники. Неделю до и неделю после - переменная погода.

_ (подчёркнутые числа) - изменения в атмосфере .

Атмосфера

б, з – переменчивая погода.

а, д, и – часто хорошая, теплая, солнечная погода (д – летом жарко, грозы). Гуляют за городом.

б, е, к – преобладание облачной, сухой, холодной погоды. Холодная земля. Опасность простуды.

в, ж, л – преимущественно ветреная, светлая, приятная погода.

г, з, м – характерна прохладная, влажная погода. Вероятны осадки (особенно – м). Влажная земля.

В среду и пятницу возрастает активность космоса (воздерживаются от пищи животного происхождения).

Отрицательное влияние космоса - 8-28 января, 9-23 февраля, 6-26 марта, 1-19 мая, 12-31 июля, 20-31 августа, 9-29 сентября, 3-23 ноября.

Как пользоваться:

Например, 29 января стоит точка и буква «И».

Ищем, что означает точка - минимальная активность: за 3 дня и спустя 3 дня ухудшается самочувствие.

Буква «И» - ослаблены таз и бедра. Активны нервы, руки, легкие. Часто хорошая, теплая, солнечная погода.

Плоды: бобы, горох, зелень, зерновые, кабачки, капуста, огурцы, перец, помидоры, салат, травы, тыква, фасоль, фрукты, цветы, ягоды... Корнеплоды: картофель, лук, морковь, редис, редька, свёкла, хрен, чеснок... Между новолунием и полнолунием сажают плоды, а между полнолунием и новолунием сажают корнеплоды.

. (точка) - Новолуние

а – Благоприятный день для любых начинаний.

б – Благоприятны: умственная деятельность, поездки, перестройки.

в – Неудачны начинания. Занимаются текущей деятельностью.

г – Удачны начинания и поиски.

д – Неудачный, несчастливый день.

е – Счастливый день для умственной деятельности и поиска.

ж – Благоприятны быстрые дела.

з – Благоприятны поездки и переезд.

и – Продолжают начатое, занимаются стройкой, развлекаются.

к – Благоприятны любые начинания.

л – День памяти. Отправляются в дальнюю дорогу.

м – Очень несчастливый день для всего.

н – Несчастливый день для всего.

о – Благоприятный день.

п – Тщетны ожидания.

р – Удачны путешествия.

с – Благоприятны новые дела.

т – Требуется осторожность, рассудительность.

у – Неудачный день. Лучше быть дома.

ф – Благоприятны любые начинания.

х – Удачны: поездки по земле, покупки, коммерция, рискованный бизнес, развлечения.

ц – Неудачны начинания.

ч – Очень благополучный день только для завершения дел.

ш – Продолжают дела.

щ – Благоприятны: поездки, переезд, коммерция, правосудие, отдых.

ы – Неблагоприятно что-то затевать.

ь – Благоприятны: всякая работа, встреча с пожилыми людьми.

э – Благоприятны новые дела.

ю – Самый несчастливый день месяца.

я – Очень благоприятны начинания.