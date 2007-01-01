Калужанин рассчитал календарь здоровья и урожая с учетом космической энергии
На днях к нам в редакцию пришёл калужанин Николай Побоченко.
Он принёс календарь здоровья, посевной календарь и лунный, которые он сам рассчитал.
Для этого он использовал малоизвестную звёздную систему.
Космическая энергия
Николай Побоченко – калужанин. Родился в нашем городе в 1946 году.
По профессии он инженер-механик, закончил Бауманский, но с детства интересовался космосом, непознанным.
Ещё в школе изучил лекарственные травы, хотя в семье никто этим не занимался. Потом погрузился в тонкий мир биоэнергетики.
- Это мое предназначение: изучать и рассказывать людям, - говорит Николай Николаевич. - Таблетки я не знаю, что такое, никогда не пью. Особо сильно и не болел.
Сейчас травы не заготавливаю, так здоровье поддерживаю.
Космос развивается по своим законам и посылает энергию, которая называется биоэнергия. Земля получает её, соответственно, и люди получают.
Если направить ладони к небу, обратиться к Вселенной, можно зарядиться биоэнергией. Но надо обязательно на солнце встать, а если его нет, то туда, где оно должно находиться: утром - на восток, вечером- на запад.
Я делаю каждый день утром и вечером. Когда будет достаточно, руки сами опустятся. Подняли руки ладонями вверх, зарядили и опустили.
В Калуге хорошие энергетически места там, где храмы построены, проходят биопотоки космические. А плохих мест в городе я не знаю, не думал об этом.
Начало месяцев сдвинулось
Свои календари Николай Побоченко составляет по особой системе.
- Гороскопы, которые печатаются везде, не действительны, - объясняет космобиолог. – Есть тропическая (западная) звездная система, основанная на связи знаков Зодиака с временами года. Она не точная.
За год Солнце проходит 13 созвездий. Для удобства созвездие Змееносца было объединено с созвездием Скорпиона.
В Древней Греции 12 месяцам года присвоили названия созвездий (знаков Зодиака).
Отсчёт годового обращения Земли вокруг Солнца происходит от дня весеннего равноденствия (знак Овен).
Из-за прецессии, то есть из-за вращения оси Земли по конусу и совершении при этом колебаний, весеннее равноденствие относительно Зодиака наступает раньше.
Сейчас начало месяцев не совпадает с началом зодиакальных созвездий. Идёт задержка на 24 дня.
Современный гороскоп это не учитывает. Есть более точная система - звёздная.
Как новый стиль точнее старого стиля, так и звёздная система точнее тропической системы.
Я составляю гороскопы людей по дню рождения. Свой гороскоп составляю мысленно. Смотрю, в какой фазе нахожусь в этом году и что у меня может произойти.
Гороскоп Калуги не составлял, потому что дата образования города - 1371 год ориентировочна и день не известен. Если бы знал точную дату, сделал.
Учитывайте полнолуние и новолуние
- На основе разработок ученых я каждый год составляю календарь здоровья, лунный и посевной. И делюсь со всеми. Это общие рекомендации для всех.
Если сажаете плоды (это все, что растет над землёй), то лучше это делать на растущей луне. А корнеплоды (растут в земле) лучше сажать на убывающей луне, потому что энергия идет в землю.
В полнолуние снижается любое внешнее воздействие на организм. Если в это время делать операции, могут быть нежелательные последствия и долгое заживление.
Отрицательное влияние оказывает Марс. Сейчас он близко к земле. Когда близко подходит, идёт негативная энергия. Сильные планеты - Уран, Нептун, Плутон. Малые планеты оказывают слабое влияние.
В полнолуние ощущается прилив энергии, в новолуние – отлив.
Чтобы сбылось желание
- В первый день новолуния можно составлять планы. А чтобы сбылось желание, надо обратиться к Вселенной. Можно сказать: «Вселенная, прошу милости, исполни мое желание….» Это можно делать в любое время.
У меня желания исполняются. Но надо иметь благоприятные намерения.
Нельзя даже врагу желать зла, потому что все это фиксируется во Вселенной и возвращается.
+ - подъем активности - сжатие организма, впитывание целебных средств, хорошее самочувствие. Начинают новые дела, занимаются творчеством. Сажают плоды.
/ - напряженность - необходимо спокойствие.
) - снижение активности - расширение организма, наилучший период для его очищения. Сажают плоды.
О - максимальная активность - сильное сопротивление организма любому воздействию (особенно операциям). Следят за здоровьем (главным образом за кровообращением мозга), воздерживаются от интимной жизни, избегают конфликтных ситуаций, не горячатся.
( - высокая активность - сжатие организма, впитывание целебных средств. Сажают корнеплоды.
- - спад активности - расширение организма, период его естественного очищения, лечения. Уменьшают нагрузки, завершают дела, совершают прогулки. Сажают корнеплоды.
черная точка - минимальная активность - за 3 дня и спустя 3 дня ухудшается самочувствие. Следят за здоровьем (преимущественно за работой сердца), общаются с природой.
Ослаблены (опасны нагрузки, повреждения, оперирования):
Следят за здоровьем (преимущественно за работой сердца), общаются с природой.
Ослаблены (опасны нагрузки, повреждения, оперирования):
а- голова,
б - уши, горло, шея,
в - нервы, руки, легкие,
г - груди, желудок, печень, кожа,
д - сердце, сосуды, селезенка,
е - кишечник, аппендикс,
ж - почки, поясница,
з - половые органы,
и - таз, бедра,
к - кости, колени, суставы,
л - голени, икры, лодыжки,
м- подъемы, ступни,
н – весь организм.
Активны (очищают, лечат, оперируют, нагружают):
а - почки, поясница,
б - половые органы,
в - таз, бедра,
г - кости, колени, суставы,
д - голени, икры, лодыжки,
е - подъемы, ступни,
ж – голова,
з - уши, горло, шея,
и - нервы, руки, легкие,
к - груди, желудок, печень, кожа,
л - сердце, сосуды, селезенка,
м - кишечник, аппендикс.
! - прилив крови к голове - не перенапрягаются гипертоники. Неделю до и неделю после преобладает ясная погода.
: - отлив крови к ногам - не перенапрягаются гипотоники. Неделю до и неделю после - переменная погода.
_ (подчёркнутые числа) - изменения в атмосфере .
Атмосфера
б, з – переменчивая погода.
а, д, и – часто хорошая, теплая, солнечная погода (д – летом жарко, грозы). Гуляют за городом.
б, е, к – преобладание облачной, сухой, холодной погоды. Холодная земля. Опасность простуды.
в, ж, л – преимущественно ветреная, светлая, приятная погода.
г, з, м – характерна прохладная, влажная погода. Вероятны осадки (особенно – м). Влажная земля.
В среду и пятницу возрастает активность космоса (воздерживаются от пищи животного происхождения).
Отрицательное влияние космоса - 8-28 января, 9-23 февраля, 6-26 марта, 1-19 мая, 12-31 июля, 20-31 августа, 9-29 сентября, 3-23 ноября.
Как пользоваться:
Например, 29 января стоит точка и буква «И».
Ищем, что означает точка - минимальная активность: за 3 дня и спустя 3 дня ухудшается самочувствие.
Буква «И» - ослаблены таз и бедра. Активны нервы, руки, легкие. Часто хорошая, теплая, солнечная погода.
. (точка) - Новолуние
а – Благоприятный день для любых начинаний.
б – Благоприятны: умственная деятельность, поездки, перестройки.
в – Неудачны начинания. Занимаются текущей деятельностью.
г – Удачны начинания и поиски.
д – Неудачный, несчастливый день.
е – Счастливый день для умственной деятельности и поиска.
ж – Благоприятны быстрые дела.
з – Благоприятны поездки и переезд.
и – Продолжают начатое, занимаются стройкой, развлекаются.
к – Благоприятны любые начинания.
л – День памяти. Отправляются в дальнюю дорогу.
м – Очень несчастливый день для всего.
н – Несчастливый день для всего.
о – Благоприятный день.
п – Тщетны ожидания.
р – Удачны путешествия.
с – Благоприятны новые дела.
т – Требуется осторожность, рассудительность.
у – Неудачный день. Лучше быть дома.
ф – Благоприятны любые начинания.
х – Удачны: поездки по земле, покупки, коммерция, рискованный бизнес, развлечения.
ц – Неудачны начинания.
ч – Очень благополучный день только для завершения дел.
ш – Продолжают дела.
щ – Благоприятны: поездки, переезд, коммерция, правосудие, отдых.
ы – Неблагоприятно что-то затевать.
ь – Благоприятны: всякая работа, встреча с пожилыми людьми.
э – Благоприятны новые дела.
ю – Самый несчастливый день месяца.
я – Очень благоприятны начинания.