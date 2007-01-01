Вглядитесь в эти лица: в Калуге открылась выставка портретов
Такие выставки в Калуге бывают не часто.
Говорят, портрет сегодня не актуален, его давно заменили фото и селфи в телефоне.
Но все-таки интересно, как тебя увидит и изобразит художник. Потому что художнику удается поймать твое настроение, эмоцию, взгляд, зафиксировать какой-то жизненный момент.
Через портрет передается информация о жизни человека, его характере. Есть на выставке семейные портреты, детские, автопортреты и фантазийные изображения. Философские, лирические, сюжетные. Любопытно разглядывать их.
- Выставка необычная. Мне кажется, мы стали терять это направление в искусстве, по сравнению с художниками 1950-х, 1960-х, 1970-х годов, потому что жизнь стала более суетной, - сказала на вернисаже председатель калужского отделения Союза художников России Ольга КУЗЬМИНОВА. – Чтобы вглядеться в человека, нужно время.
- Это особое искусство, которое сегодня пропадает и хочется, чтобы эта выставка подтолкнула и художников, и зрителей более пристально вглядываться друг в друга, обращая внимание не только на внешние вещи, а на глубину души, характер.
Когда сидишь с карандашом напротив какого-то, по неволе это происходит. Здесь есть современные работы, есть работы, выполненные в разных техниках, разных материалах. Надеюсь, выставка будет интересна калужанам и художникам.
И я понимаю, что приду сюда не один раз, потому что со временем видишь работы по-другому и мимо чего прошел сегодня, завтра останавливаешь взгляд.
Культурное потрясение
На вернисаж собралось много народу. Некоторые калужане пришли даже с маленькими детьми. Были и художники, некоторые приехали из районов.
- Я потрясен и старыми работами и новыми, - эмоционально поделился впечатлениями от экспозиции художник из Малоярославца Сергей БАУЭР. – Радует, что новое поколение калужских художников выбирает русское искусство, не все ушли в коммерцию, в эротику, незнамо куда. Настоящее высокое искусство!
Силы в калужское искусство приходят хорошие. Не беда, что художники в основном женщины, кому-то надо камни класть в бетон, а кому-то - творить. Молодцы!
И здесь есть три наших, малоярославецких, художника, не члены Союза, но их взяли. Я ведь редко здесь бываю, всё в Крыму мучаюсь, в ссылке. А что поделаешь...
Январь там +18-15 градусов, сейчас ухал – половина деревьев цветёт. Так вот там таких работ нет ни у севастопольских, ни у ялтинских художников. Там сейчас все залы закрыты.
У них все другое, а здесь - просто потрясающе, вот что значит суриковская, репинская школа. И графика прекрасна, и скульптура. Сергей Лопухов – молодец, достойный скульптор.
И мы должны помнить о тех, кто раньше всё это создавал, делать их выставки. Коллекционеры могут свои работы давать. Я могу давать Афанасия Куликова. И у меня предложение сделать буклет, чтобы увековечить выставку.
Новые работы
В масштабной экспозиции представлены произведения 43 художника из Калужской области. Живопись, графика, скульптора и декоративно-прикладное искусство. Некоторые работы никогда не выставлялись.
- В прошлом году мы работали над портретами участников СВО, - рассказывает художник из Малоярославца Наталья САВЧЕНКО. - Нас приглашали в Калугу. Мы вечером сюда приезжали, рисовали. Работа была интересная. Портрет достаточно сложный жанр, надо передать особенности характера человека, выразить личность.
Первая экспозиция года в Выставочном зале сильная, профессиональная. Увидеть ее можно до 2 февраля.
2025 год здесь будет насыщенным. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. В апреле-мае будет выставка, посвященная этой дате.
Кроме того, в том году исполняется 70 лет калужскому отделению Союза художников России. Осенью по этому поводу откроется выставка.
Откроется осенью и экспозиция, посвященная юбилею детской школы искусств. Кроме того, запланирован целый ряд персональных и групповых выставок.0+