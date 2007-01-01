Вглядитесь в эти лица: в Калуге открылась выставка портретов

В выставочном зале Союза художников год начался с экспозиции «Три четверти, профиль и анфас».

Такие выставки в Калуге бывают не часто.

Говорят, портрет сегодня не актуален, его давно заменили фото и селфи в телефоне.

Но все-таки интересно, как тебя увидит и изобразит художник. Потому что художнику удается поймать твое настроение, эмоцию, взгляд, зафиксировать какой-то жизненный момент.

Через портрет передается информация о жизни человека, его характере. Есть на выставке семейные портреты, детские, автопортреты и фантазийные изображения. Философские, лирические, сюжетные. Любопытно разглядывать их.

Станислав Минченко «Диалог с Алексеем Сморчковым», 2004 год.

Владимир Киреев «Незнакомка», 2008 год.

- Выставка необычная. Мне кажется, мы стали терять это направление в искусстве, по сравнению с художниками 1950-х, 1960-х, 1970-х годов, потому что жизнь стала более суетной, - сказала на вернисаже председатель калужского отделения Союза художников России Ольга КУЗЬМИНОВА. – Чтобы вглядеться в человека, нужно время.

Ольга Кузьминова готовила экспозицию и сама приняла в ней участие.

- Это особое искусство, которое сегодня пропадает и хочется, чтобы эта выставка подтолкнула и художников, и зрителей более пристально вглядываться друг в друга, обращая внимание не только на внешние вещи, а на глубину души, характер.

Когда сидишь с карандашом напротив какого-то, по неволе это происходит. Здесь есть современные работы, есть работы, выполненные в разных техниках, разных материалах. Надеюсь, выставка будет интересна калужанам и художникам.

И я понимаю, что приду сюда не один раз, потому что со временем видишь работы по-другому и мимо чего прошел сегодня, завтра останавливаешь взгляд.

Лариса Минченко «Дождливые дни. Портрет Надежды Павловны», 2005 год.

Е. Соколова «Юность», 2012 год.

Культурное потрясение

На вернисаж собралось много народу. Некоторые калужане пришли даже с маленькими детьми. Были и художники, некоторые приехали из районов.

Сергей Бауэр на открытии произнёс эмоциональную речь.

- Я потрясен и старыми работами и новыми, - эмоционально поделился впечатлениями от экспозиции художник из Малоярославца Сергей БАУЭР. – Радует, что новое поколение калужских художников выбирает русское искусство, не все ушли в коммерцию, в эротику, незнамо куда. Настоящее высокое искусство!

Силы в калужское искусство приходят хорошие. Не беда, что художники в основном женщины, кому-то надо камни класть в бетон, а кому-то - творить. Молодцы!

И здесь есть три наших, малоярославецких, художника, не члены Союза, но их взяли. Я ведь редко здесь бываю, всё в Крыму мучаюсь, в ссылке. А что поделаешь...

Январь там +18-15 градусов, сейчас ухал – половина деревьев цветёт. Так вот там таких работ нет ни у севастопольских, ни у ялтинских художников. Там сейчас все залы закрыты.

У них все другое, а здесь - просто потрясающе, вот что значит суриковская, репинская школа. И графика прекрасна, и скульптура. Сергей Лопухов – молодец, достойный скульптор.

И мы должны помнить о тех, кто раньше всё это создавал, делать их выставки. Коллекционеры могут свои работы давать. Я могу давать Афанасия Куликова. И у меня предложение сделать буклет, чтобы увековечить выставку.

Алексей Базанов «Ветренный день в Камышине», 2024 год.

Светлана Родионова «Соня с книгой», 2020 год.

Новые работы

В масштабной экспозиции представлены произведения 43 художника из Калужской области. Живопись, графика, скульптора и декоративно-прикладное искусство. Некоторые работы никогда не выставлялись.

- В прошлом году мы работали над портретами участников СВО, - рассказывает художник из Малоярославца Наталья САВЧЕНКО. - Нас приглашали в Калугу. Мы вечером сюда приезжали, рисовали. Работа была интересная. Портрет достаточно сложный жанр, надо передать особенности характера человека, выразить личность.

Наталья Савченко приехала из Малоярославца.

Первая экспозиция года в Выставочном зале сильная, профессиональная. Увидеть ее можно до 2 февраля.

2025 год здесь будет насыщенным. В этом году мы отмечаем 80-летие Великой Победы. В апреле-мае будет выставка, посвященная этой дате.

Кроме того, в том году исполняется 70 лет калужскому отделению Союза художников России. Осенью по этому поводу откроется выставка.

Откроется осенью и экспозиция, посвященная юбилею детской школы искусств. Кроме того, запланирован целый ряд персональных и групповых выставок.0+

Владимир Арепьев «Вечерняя смена», 1983 год.