В ХIХ веке в калужской деревне богатый крестьянин, вообразив себя Скобелевым, побил стекла в домах

Что в деревнях знали об исторических событиях.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Одни хвалили генералов, другие корили

В конце ХIХ – начале ХХ века корреспонденты этнографического бюро князя Тенишева записали рассказы местных крестьян.

В Щелкановской волости Мещовского уезда они собрали такие сведения:

«Рассказов о последней турецкой войне ходит много и при том самых разнохарактерных, смотря по рассказчику.

Крестьяне от 40 лет, которые еще были молоды в 77-78 годах, те передают довольно правильно о народных волнениях, которые были в том время.

Вот один из таких рассказов:

«Как погнали наших солдат в Турцию, так, господи, какой переполох пошел между деревенскими, особенно бабами, кто говорит – хранцуз поднялся, хочет отомстить за 12-й год, кто говорит – нехристь хочет избить православных христиан, кто – антихрист вырвался из цепей, в которые он закован Иисусом Христом до второго пришествия и теперь настал «перстановление света» (конецу света).

Думали, что нехристь опять придет к нам и всех позамучает, кто не примет их веры. Многие о хозяйстве перестали заботиться, потому что «все равно погани достанется».

Потом стали часто ходить в Щелканово и расспрашивать, как идёт война. Тут одни говорили, что наши бьют турку, что их солдаты супротив наших не могут, что они, как увидят наши войска, положат ружья на плечи, бегут и, не глядя, стреляют, куда попало.

Другие говорили, что турки заговор от пуль знают, что наших на Дунае потопили половину, что скоро всех перебьют и к нам нагрянут.

Одни хвалили наших генералов, другие корили: они де изменники, царь им не верит, поэтому послал в Турцию своих родных, даже сына.

Дальше стало слышно, что наших под «Плевенью» много дюже полегло, от того, что генералы изменили.

Один только Скобелев героем оказался и велел своим солдатам стрелять своих начальников, если они будут бояться турок или изменять.

Правильного ничего нам не говорили. А всякий болтал то, что слышал от других, да еще привирал верно. Потом стали говорить, что турок всех в плен забрали.

Солдаты, участники войны, рассказывают о ней так, как она была, иногда привирают слегка, например, о Скобелеве все говорят, что он всегда ездил в романовском полушубке белой дубки (за что и прозван Белым), что после всякого сражения он распоясывался и у него из-под рубашки сыпались пули, как горох, а тело было все в синяках.

Все солдаты убеждены в том, что Скобелев знает заговор, и пуля его не возьмет. Почти все поругивали болгар и сербов.

«Паршивый народ, придёшь к нему в дом, ничего не выпросишь. «Не имам, братушки», - говорит. А мы за них и кровь проливали».

О черногорцах отзывались восторженно: «Вот это молодцы, последним делились и храбры, как черти».

Из начальников, кроме Скобелева, иногда вспоминают генерала Гурко, о других не говорят».

Небесное предзнаменование

«Старики о войне несут страшную путаницу: «В тот год, как быть войне с туркой, комета ходила, страшная, с хвостом.

Так все и заговорили, что не спроста, а Бог посылает знамение и будет либо война, либо голод, ан нет, так антихрист народился.

Столбы огненные предыдущей зимой были на небе. Сычи часто кричали, и земля чисто как «стонула».

Воронья и волков тоже было пропасть. Только, знамо, нам, темным людям ни к чему, а после того, как пошёл на нас турка с австрияком, так и поняли».

Во время войны народ усердно молился, часто посещал церковь. И радость, и горе выражались тихо в мирной беседе где-нибудь на завалинке, причем всегда находились оптимисты и пессимисты.

Первые обычно «шапками закидывали» всех врагов русских, а вторые (их меньшинство) говорили, что с нехристью не справиться - за них чёрт, а то, чего доброго, и сам антихрист.

Когда узнали о взятии Плевны, одни из богатых здешних крестьян, любивший выпить с горя и с радости, разнёс всю свою семью, вообразив себя Скобелевым, побил стекла не только у себя, но и у некоторых соседей.

Впрочем, герою не сделали ничего худого, отнеслись снисходительно-добродушно, даже сочувственно. И потом долго смеялись, как он «брал Плевен».

Знал планиду небесную

В других деревнях Мещовского уезда этнографы записали: «Истории совсем не знают, за исключением тех, кто учился в школе в последнее время, но таких мало.

Их взрослых хозяев большинство знает только про «французское разорение», «севастопольскую кампанию» и «турецкую войну». Ни места происшествия, ни времени точного их не укажут. А рассказ будет похож на сказку.

Например, Жевлак говорил: «Мой батька был страшенный, здоровый. Вот и пришло энто хранцузаньё к нам. А ён их много раньше убивал, когда они тут ходили, около. Старик мой днём все хоронился от них, а ночью как поймает кого, так и укокошит».

Про турецкую войну и про Скобелева много ходит рассказов, но все говорят только о том, что Скобелев был не просто человек:

«Он знал планиду небесную. Бывало, поставит человека на левую ногу и заставит смотреть через плечо, а человек-то и увидит, кто будет убит, а кто – нет.

Приедет Скоблев со «страженья», распояшется и станет вытряхивать из рубашки пули, показывает синяки на теле. А пули-то его не брали, не потому что заговорила его колдунья, ан нет- сам такое слово знал.

А то много их, енералов-то, небось все сзади, а чуть сунулся, его и ухлопали»

Вся история и сводится к этому. Самый страшный враг – «турка», о других народах мало знают, разве ещё «англичанка дюже шустра» и «австрияк не хочет покоряться нашему царю»…