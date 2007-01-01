Гоночные болиды, мартовские коты и калужские улицы: педагоги-художники показали, какие темы им интересны

В Доме музыки открылась новая выставка.

Раз в год, в январе, в Калуге можно увидеть творчество педагогов детских школ искусств и детской художественной школы.

Выставка традиционная и проходит в нашем городе более 20 лет.

В этот раз свои работы представили 35 педагогов из 7 детских школ искусств города Калуги.

Женская профессия

Будни они проводят, занимаясь с детьми, а в свободное время рисуют сами. Используют масло, пастель, гуашь, акварель, карандаш и т. д.

Интересно увидеть на что способны педагоги, которые учат наших детей. Да и калужские художники с любопытством приходят посмотреть на творчество коллег.

Елена Соколова «Тёплый день в январе»

Светлана Родионова «Сухоцветы».

Юоия Мадудина «Иван-чай».

- Все обратили внимание, что сейчас педагоги школ искусств в основном женщины. В современном мире это абсолютно женская профессия. Но отношение к женщинам-художникам изменилось. В наше время есть настоящие мастера, достойные работы.

На этой выставке - работы педагогов, которые много лет активно выставляются наравне с членами Союза художников. Многие думают, что художник сел что-то намалевал.

Но это настоящий труд, когда надо сидеть и монотонно выводить одно и тоже. И может пропадать интерес, хочется пойти гулять или в телефон залезть.

Но профессия художника замечательная, потому что художник приподнимается над бытом и дарит людям радость.

Когда у нас, в Доме музыки, проходят концерты, во время антракта люди спускаются в выставочный зал, смотрят, обсуждают, дискутируют, спрашивают, сколько стоит понравившаяся картина. Любой творческий человек приподнимает людей над рутиной.

Елена Шумова «Калужский дворик»

Найти время

Судя по выставке, педагоги предпочитают реализм и берут традиционные темы: пейзажи, цветы, натюрморты и городские зарисовки.

Из необычного – забавная «морская» керамика, три варианта, написанных маслом, гоночных болидов Формулы 1 и греющийся на весеннем солнце кот.

Елизавета Ерофеева «Формула 1»

Керамика Ирины Павловой «Тихая гавань».

Конечно, педагоги всегда - пример для учеников, и они волновались, как будет оценено из творчество.

Потомственный художник Елена Белова уже более 40 лет преподает в художественной школе.

- Эта выставка интересна тем, что здесь мы, опытные педагоги, выставляемся с молодыми преподавателями, которые когда-то ходили в художественную школу, - говорит Елена Валентиновна.

Елена Белова 40 лет работает в художественной школе.

- За столько лет, сколько я работаю в школе, многие наши ученики выросли, стали опытными педагогами.

И педагоги-художники должны обязательно рисовать, не важно член союза художников или нет.

Выставка интересная, разнообразная, цельна. Но хотелось бы увидеть работы преподавателей из других художественных школ, потому что представлены в основном наши педагоги.

Художник Любовь Антонова пришла на выставку со своими учениками. Любовь преподает в школе искусств и любит рисовать Калугу.

Обычно на ее работах старинные улочки города, но в этот раз можно увидеть центр – перекресток ул. Кирова и Ленина и дом на ул. Московской.

Любовь Антонова «Домик на ул. Московской»

- Понятно, что времени всегда не хватает, мы все время бегом, - признается Любовь Юрьевна. - И хочется остановится, сходить на одну, вторую, третью выставку, всё интересно, везде есть мои друзья и знакомые, но не получается.

Любовь Антонова – педагог, который много рисует. На выставке можно увидеть ее работы 2024 года.

-И я рада, что педагоги находят свободное время, чтобы выбрать на вернисаж, переключиться, посмотреть, чем живут художники. А они выбирают пейзажи и натюрморты.

С портретами на выставке похуже, этот жанр тяжелей, на него надо больше времени. Художники рисуют то, что их окружает и радует.

Идя на работу, в школу, на прогулку, останавливаются на минутку, видя какой-то интересный момент. Конечно, зима не всегда солнечная, но даже серые будни могут быть с нюансами и оттенками. Здесь, в работах, это тоже можно увидеть.

На выставке можно увидеть и Венецию, и горы, и калужские улицы.

Выставка продлится до 2 февраля. Во время ее работы будут организованы экскурсии. А 23 января педагоги ДШИ № 4 проведут мастер-классы, посвященные зиме и зимним птицам, 30 января в галерее пройдет мастер-класс по восточной живописи. Его проведет педагог ДШИ №3 Софья Хомутова. 0+