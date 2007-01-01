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Гоночные болиды, мартовские коты и калужские улицы: педагоги-художники показали, какие темы им интересны

В Доме музыки открылась новая выставка.
Татьяна Светлова
18:37 сегодня
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Фото автора.
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Раз в год, в январе, в Калуге можно увидеть творчество педагогов детских школ искусств и детской художественной школы.

Выставка традиционная и проходит в нашем городе более 20 лет.

В этот раз свои работы представили 35 педагогов из 7 детских школ искусств города Калуги.

Женская профессия

Будни они проводят, занимаясь с детьми, а в свободное время рисуют сами. Используют масло, пастель, гуашь, акварель, карандаш и т. д.  

Интересно увидеть на что способны педагоги, которые учат наших детей. Да и калужские художники с любопытством приходят посмотреть на творчество коллег.

Елена Соколова «Тёплый день в январе»
Елена Соколова «Тёплый день в январе»
Светлана Родионова «Сухоцветы».
Светлана Родионова «Сухоцветы».
Юоия Мадудина «Иван-чай».
Юоия Мадудина «Иван-чай».

- Все обратили внимание, что сейчас педагоги школ искусств в основном женщины. В современном мире это абсолютно женская профессия. Но отношение к женщинам-художникам изменилось. В наше время есть настоящие мастера, достойные работы.

На этой выставке - работы педагогов, которые много лет активно выставляются наравне с членами Союза художников. Многие думают, что художник сел что-то намалевал.

Но это настоящий труд, когда надо сидеть и монотонно выводить одно и тоже. И может пропадать интерес, хочется пойти гулять или в телефон залезть.

Но профессия художника замечательная, потому что художник приподнимается над бытом и дарит людям радость.

Когда у нас, в Доме музыки, проходят концерты, во время антракта люди спускаются в выставочный зал, смотрят, обсуждают, дискутируют, спрашивают, сколько стоит понравившаяся картина. Любой творческий человек приподнимает людей над рутиной.  

Елена Шумова «Калужский дворик»
Елена Шумова «Калужский дворик»

Найти время

Судя по выставке, педагоги предпочитают реализм и берут традиционные темы: пейзажи, цветы, натюрморты и городские зарисовки.

Из необычного – забавная «морская» керамика, три варианта, написанных маслом, гоночных болидов Формулы 1 и греющийся на весеннем солнце кот.

Елизавета Ерофеева «Формула 1»
Елизавета Ерофеева «Формула 1»
Керамика Ирины Павловой «Тихая гавань».
Керамика Ирины Павловой «Тихая гавань».

Конечно, педагоги всегда - пример для учеников, и они волновались, как будет оценено из творчество.

Потомственный художник Елена Белова уже более 40 лет преподает в художественной школе.

- Эта выставка интересна тем, что здесь мы, опытные педагоги, выставляемся с молодыми преподавателями, которые когда-то ходили в художественную школу, - говорит Елена Валентиновна.

Елена Белова 40 лет работает в художественной школе.
Елена Белова 40 лет работает в художественной школе.

- За столько лет, сколько я работаю в школе, многие наши ученики выросли, стали опытными педагогами.

И педагоги-художники должны обязательно рисовать, не важно член союза художников или нет.

Выставка интересная, разнообразная, цельна. Но хотелось бы увидеть работы преподавателей из других художественных школ, потому что представлены в основном наши педагоги.

Художник Любовь Антонова пришла на выставку со своими учениками. Любовь преподает в школе искусств и любит рисовать Калугу.

Обычно на ее работах старинные улочки города, но в этот раз можно увидеть центр – перекресток ул. Кирова и Ленина и дом на ул. Московской.  

Любовь Антонова «Домик на ул. Московской»
Любовь Антонова «Домик на ул. Московской»

- Понятно, что времени всегда не хватает, мы все время бегом, - признается Любовь Юрьевна. - И хочется остановится, сходить на одну, вторую, третью выставку, всё интересно, везде есть мои друзья и знакомые, но не получается.

Любовь Антонова – педагог, который много рисует. На выставке можно увидеть ее работы 2024 года.
Любовь Антонова – педагог, который много рисует. На выставке можно увидеть ее работы 2024 года.

-И я рада, что педагоги находят свободное время, чтобы выбрать на вернисаж,  переключиться, посмотреть, чем живут художники. А они выбирают пейзажи и натюрморты.

С портретами на выставке похуже, этот жанр тяжелей, на него надо больше времени. Художники рисуют то, что их окружает и радует.

Идя на работу, в школу, на прогулку, останавливаются на минутку, видя какой-то интересный момент. Конечно, зима не всегда солнечная, но даже серые будни могут быть с нюансами и оттенками. Здесь, в работах, это тоже можно увидеть. 

На выставке можно увидеть и Венецию, и горы, и калужские улицы.
На выставке можно увидеть и Венецию, и горы, и калужские улицы.

Выставка продлится до 2 февраля. Во время ее работы будут организованы экскурсии. А 23 января педагоги ДШИ № 4 проведут мастер-классы, посвященные зиме и зимним птицам, 30 января в галерее пройдет мастер-класс по восточной живописи. Его проведет педагог ДШИ №3 Софья Хомутова. 0+

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