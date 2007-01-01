Колокольня в Калуге потихоньку падает и падает

За полгода мониторинга колокольня храма на Смоленке отклонилась уже на десяток сантиметров.

Люди, живущие в частных домах у подножия колокольни, в четверг, 16 января, вновь забили тревогу, опасаясь быть погребенными под обломками.

Мы побывали на месте и выяснили подробности подготовки к началу восстановительных работ у специалистов московской организации.

Они в момент нашего визита на место ЧП проводили очередные замеры и утверждают, что движение в сторону падения не останавливается.

Миллиметр за миллиметром

Московская организация занимается мониторингом угла наклона колокольни уже около полугода. Специалисты с оборудованием приезжают в Калугу каждую неделю. В четверг, 16 января, они тоже проводили исследования и вновь зафиксировали отклонение.

- Да, на несколько миллиметров она наклоняется, а с начала мониторинга уже речь идет о сантиметрах, - рассказали сотрудники специализированного учреждения из Москвы. - Особенно сильно колокольня накренилась в начале декабря. Тогда под фундаментом лопнула труба и вода образовала пустоты под землей.

Именно эту ситуацию мы наблюдали 5 декабря у стен храма. Там работала бригада водоканала. Мы тогда подробно описали сложившуюся ситуацию.

Труба идет вдоль фундамента и коммунальная авария привела к обрушению части грунта: у стены до сих пор зияет глубокая яма.

С опаской всматриваются в наклоняющуюся колокольню и жители двух близлежащих домов.

- Каждую ночь прислушиваюсь, встаю, смотрю в окно, что там происходит, на нервах постоянно, - рассказывает калужанка Оксана Маркина. – Вот, посмотрите, уже трещины пошли по стороне, которая на дорогу смотрит.

Оксана показывает вновь образовавшиеся трещины. Вполне вероятно, именно карстовые пустоты стали триггером для ускорения наклона здания. Вода из лопнувшей трубы размыла грунт под землей.

Профессиональные геодезисты рассказали нам, что в таких случаях для остановки наклона и консервации здания необходимо залить в эти пустоты бетон. Причем делать это лучше в холодное время года, пока талые весенние воды окончательно не подкосили колокольню и она не рухнула.

Как пояснили нам московские специалисты, подобные работы, вроде бы, запланированы на февраль нынешнего года. Если, конечно, до февраля колокольня не прикажет долго жить.

- Насколько нам известно, проблема в финансировании, будут деньги, будет работа, - добавили московские спецы. – Мы готовы хоть сейчас.

«Меня вообще в Белку послали»

На одно из совещаний в городской управе, где обсуждали, что делать с этой почти Пизанской колокольней, пригласили и жителей двух домов, что находятся у стен храма. Однако не для того, чтобы объяснить людям какие работы предполагаются делать, а чтобы заставить их эвакуироваться.

Власти предлагают людям из своих домов переехать в общежитие. Обе семьи наотрез отказываются.

- У нас дети маленькие ходят в 13 школу самостоятельно, 7 и 8 лет ребенку. Я не могу спокойно отпускать ребенка такого возраста с улицы Хрустальной или с площади Московской, куда мне предложили переселиться в общежитие, - заявила властям Оксана Маркова.

В маневренный фонд кормить клопов с тараканами (и это не метафора) калужане, естественно, тоже не желают.

Спустя некоторое время после совещания Оксане Марковой позвонили из горуправы и в качестве альтернативы предложили переехать в лагерь Белка.

Ничем иным, кроме как издевательством, калужанка это не может назвать. Как оттуда добираться детям до школы и сколько времени придется там жить, - на это никто ей не ответил.

В результате Оксана Маркина написала очередное заявление в прокуратуру. Уже второе.

Ответ на первое заявление она не получила, как пояснили калужанке в ведомстве, из-за технических проблем.

«Колокольню спасем, все восстановим»

Храм этот, напомним, является объектом культурного наследия федерального значения, об этом постоянно напоминают практически все чиновники. И здесь загвоздка в финансировании. Впрочем, как выяснилось в этой ситуации власти нашли выход.

- На восстановление этого памятника будут привлечены средства калужских меценатов, - объяснил Дмитрий Денисов. - Они пожертвуют Калужской епархии денежные средства, и, соответственно, Калужская епархия уже за свои собственные средства восстановит этот объект. Все церкви в нашем городе, 90% восстанавливались за счет средств добровольных пожертвований прихожан.

Впрочем, денег меценатов вряд ли хватит, поэтому, вероятно, будут привлекаться и федеральные средства.

- У меня состоялся разговор с замминистра культуры России по поводу привлечения федеральных средств на то, чтобы выполнить полный комплекс противоаварийных мероприятий, - пояснил начальник управления по охране объектов культурного наследия области Евгений ЧУДАКОВ. - Мы сейчас готовим справку и вопрос будет вынесен на уровень министра культуры России, именно в части выделения финансирования на этот серьезный капиталоемкий комплекс работ.

По словам Чудакова сейчас разрабатывается проектная документация, необходимая для предотвращения аварийной ситуации.

- В течение ближайших двух недель, может быть быстрее, будут первые рабочие чертежи и сметы, - уточнил Чудаков. - Конечно же, мы надеемся, что успеем выполнить самый первоочередной комплекс работ, который не позволит колокольне упасть.

При этом главный охранитель культурного наследия региона признал, что все может быть.

- За последние две недели пошла серьезная динамика, - уточнил Евгений Чудаков. - Пошло движение грунта и раскрытие трещин, которые там зафиксированы были еще три года назад.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов при этом достаточно оптимистично смотрит на ситуацию с колокольней. Градоначальник уверен, что сохранить один из старейших храмов области, а построен он в 1700 году, все же удастся.

- Колокольню спасем, все восстановим, - резюмировал встречу с жителями Дмитрий Денисов.

А почему бы не снять?

Жители же окрестных домов оптимизма властей не разделяют. Люди продолжают с опаской поглядывать на высокого тревожного соседа, который наклоняется к ним каждую неделю на несколько миллиметров.

Соседка Оксаны Маркиной рассказала, что ее семья переехала в самую отдаленную комнату в своем доме, в надежде, что если все же колокольня рухнет, то их в той комнатушке не заденет. Дай Бог, чтобы не задело.

А нам в свою очередь хотелось бы предложить властям вроде бы очевидное решение проблемы с временным переселением жильцов в нормальное жилье, а не клоповники маневренного фонда.

Попросту снять двум семьям две квартиры неподалеку. Тем более, поверхностный поиск по известному сайту частных объявлений показал, что такие квартиры есть, а цена вопроса – порядка 50 тысяч рублей в месяц за две двухкомнатки.

Неужели в бюджете нет таких денег?