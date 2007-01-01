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Картины на наждачке: молодые художники из Москвы и Питера показали в Калуге, что они видят «По пути. Домой»

Этот год в ИКЦ начался с очень яркой, сочной выставки.
Татьяна Светлова
17:24 сегодня
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Фото автора.
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Проект «По пути. Домой» посвящен процессу странствий арт-объединения «Сезон». Это молодые художники из Москвы и Санкт-Петербурга.

В Калугу они привезли путешествия: большие композиции и дорожные зарисовки, заграничные турне, поездки по России и даже прогулки по пути с работы домой.

Есть жаркие южные морские пейзажи и заснеженные северные деревни. Всё это можно увидеть до 8 февраля.   

Яркие работы среди зимы.
Яркие работы среди зимы.

- Здесь много ярких красок, здесь чудесная молодая энергия, - сказала, открывая вернисаж руководитель выставочного экспозиционного центра ИКЦ Анна СЕНАТОВА. – Молодые художники вносят нотку свежести, позитивного восприятия жизни, чего нам сейчас так не хватает.

Творческая группа «Сезон» работает в широких рамках реалистического искусства. Стартовали они в 2016 году, им уже будет девять лет.

И мне нравится их девиз, они считают, что реализм может и должен быть интересным и современным. А здесь очень качественный реализм.

Калужская пятиэтажка

Куратор выставки, художник Анна Катухина сейчас живет в Москве, но родилась она в Калуге, закончила здесь художественную школу и дальше училась в столице.

Там нашла друзей-художников - арт- объединение «Сезон». И это уже вторая их выставка в Калуге. Молодых художников здесь очень хорошо принимают.  

- Проект называется «По пути. Домой» и состоит из двух выставок, - объясняет Анна. - В Калуге представлен первый этап, посвященный пути.

Путь - это и поиск мотива, и путь художника к своему стилю, и путешествия, странствия, как реальные, так и мечты. Второй этап проекта будет в Великом Новгороде, он посвящен дому и называется «Спальный район».

У меня на выставке представлен Египет. Я была там в 2023 году. Это был круиз по Нилу, захватывающее приключение: Каир, Асуан, Карнак, Луксор. Все исторические места успели посмотреть.

Есть и работы из путешествий по Россия: новогодний Сочи - непривычный, без толп отдыхающих, без снега, а также Кисловодск, Астрахань с потрясающими лотосами. Вода, до горизонта утопающая в цветах. Стоит шикарный аромат. И эти цветы на километры.

Причем, лотосы там считаются сорняком, с ними борются.

Среди работ Анны Катуховой можно увидеть и Калугу.
Среди работ Анны Катуховой можно увидеть и Калугу.

- Путешествия я люблю, но люблю и возвращаться домой, - продолжает Анна. - Сейчас живу в Москве, в Калугу приезжаю к родителям. Оба города считаю своим домом, в них разная атмосфера.

Радует, что Калуга меняется. Но есть и чувство ностальгии, когда уже не поймать, не уловить то, что было, но я хотя бы могу нарисовать. И на выставке вы увидите работу, которая посвящена Калуге - портрет одного из домов.

У меня есть целая серия «Карта памяти» - мои знаковые пятиэтажки. Возможно, они значительны только для меня: мой дом, художественная школа, здания, которые я проезжаю по пути на вокзал, возвращаясь в Москву.

Потрясающие торцы домов с тарусской вышивкой.

И здорово, что в последние годы вспоминают об этом, поднимают глаза, смотрят.

На самом деле у каждого дома есть авторы, которые продумывали калужские пятиэтажки так, чтобы они были особенными.

С севера на юг

На работах художницы Александры Михно - Елец, Вышний Волочок, Боровск, Каргополь и Самарканд.  

Александра Михно поделилась впечатлениями от своих путешествий.
Александра Михно поделилась впечатлениями от своих путешествий.

- Рядом с Каргополем есть деревня Архангело, - рассказывает Александра. -  Там сохранилась уникальная северная архитектура. Мы зашли в один из дворов. Снег, ветрено, стоим и рисуем. А в окно смотрит бабуля и думает: какие сумасшедшие люди. Она вышла, позвала нас попить чаю, накормила шанежками.

«Тихая ночь». Работа Александры Михно, деревня Архангело.
«Тихая ночь». Работа Александры Михно, деревня Архангело.

- А в Самарканде меня поразил Гур-Эмиртам - усыпальница Тамерлана, - продолжает Александра. - Мне понравилась неотреставрированная арка. Её специально такой сохранили.

Было впечатление, что это портал в историю. И в Самарканде распространены базары: нарядные одежды, ковры, яркие шелка.

Я сделала этюд, потом написала большую работу, но немного схитрила: шелка там лежали на земле и продавались в пакетах. Поэтому в своей работе я их заменила на ковры.

Вместе с синей птицей

Художники экспериментируют с технологиями, материалами.

Ирина Ива работает с акрилом, разведенным водой. Он стекает по холсту, и художница  подмечает, на что по ассоциации похожи эти подтеки, как это доработать,  оставив момент непредсказуемости и случайности.

У Владислава Моргунова – картины на наждачке.  

Владислав Моргунов не стал раскрывать секреты, как он рисует на наждачке.
Владислав Моргунов не стал раскрывать секреты, как он рисует на наждачке.

- Серия называет «Пять проливных чаёв и синяя птица», - говорит Владислав. - Они на обычном наждаке. И выполнены по мотивам поездки в Узбекистан. Хотелось передать впечатления от момента употребления чая.

Там чаепитие  имеет особый смысл. Казалось бы, причем здесь синяя птица?

Когда я куда-то отправляюсь, мне не хочется возвращаться, хочется двигаться вперед. Но есть свои ограничения.

И, как в сказке про синюю птицу, счастье находится рядом. Надо к нему направится, и синяя птица будет всегда с собой. 0+       

Серия «Пять проливных чаёв и синяя птица» на наждачке.
Серия «Пять проливных чаёв и синяя птица» на наждачке.

 

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