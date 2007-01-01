Калужские крестьяне рассказывали этнографам о встречах с умершими людьми

И верили в загробную жизнь.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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В Мещовском уезде в конце ХIХ – начале ХХ века корреспонденты этнографического бюро князя Тенишева записали такие рассказы местных крестьян.

«Душа – дух, помещается она, по мнению большинства, в горле. Выражение: «схватил меня за душу», все равно, что «схватил меня за глотку или горло». – пишут этнографы. - Такое верование, явилось, очевидно, потому что со смертью дыхание прекращается.

У ребенка душа чистая, святая, ангельская душечка. У мужчин и женщин души одинаковые.

Хотя пословица: «у бабы не душа, а голенище» существует. Но она употребляется больше в шутку. Как и другая: «курица не скотинка, баба не человек».

Здешние бабы настолько самостоятельны, что вполне могут считать себя человеком.

Выходит душа в рот в виде пара. Есть скептики из молодежи, которые говорят: «Давай я тебе закрою нос и рот, засмолю все тело, куда ж душа вылезет?»

Но таких очень мало. Большинство же верит в загробную жизнь и бессмертие души.

Говорят, что медведь был прежде человеком. Но за какой-то грех Бог проклял его.

В доказательство приводят: «Следы его лапы, аккурат, как человечьи. Он хорошо стоит на двух ногах любит водку.

А некоторые прибавляют, что он любит женщин утаскивать в берлогу, и там живет, как муж с женой, даже дети могут родиться»...

Пугают людей

«Душа по выходе из тела девять дней у дома бьется, шесть недель бродит по мытарствам.

А там уж идет туда, куда приготовила себе место при жизни: праведная – в рай, грешная – в ад.

А не совсем праведная и не совсем грешная идёт в среднее между этими двумя местами.

Души детей приспанных, выкидышей, некрещенных живут без просвету. Они всегда лежат ничком, кроме одного дня в году – четверга Духовой недели.

Этот день им отдых, просвет, потому что в этот день поминают «присыпальников».

Но души умерших младенцев мучаются так только до смерти родителей, а потом будут мучиться последние, смотря по тому, кто из них виноват.

По общераспространенному поверью, на утопленниках воду возят черти в аду. По этому поводу много рассказов-сказок.

Непогребенные не имеют приюта, пугают людей. Делают им разные пакости и везде шляются…

Моя работница Анна из дер. Сосена рассказывала, как она видела убитую женщину после того, как ту уже схоронили.

- Три года назад жила я в Озерне – деревне Мосальского уезда, в тот год убило там оглоблей Апроксинью, ударили ей прямо в спину, лошадь не удержали.

Пролежала Апрокся три дня и померла. А мертвая была страшная-страшная, синяя, язык высунулся. На 9-й день убитая ночью побила в доме всю посуду и окна.

Вскоре после этого пошли мы ночью со стариком-хозяином (я в работницах жила) в грозу за лошадьми в поле.

Идем по улице, как молния блеснет, и вижу – стоит Апрокся, язык высунула. Закричала я благим матом.

Увидел и старик, только тот не сробел, а говорит: «Ты чего, Апрокся, шляешься, мутишь души провославныя? Смотри, мы тебе кол осиновый забьем».

Так и служили ей «Проклятый молебен» (прим. этнографа: что это такое – не известно, возможно, панихида), а на могиле поставили осиновый кол.

С тех пор перестала баловаться в доме, и никто на улице ее больше не видел».

Накажут за грехи

«Если человек попадет ни в ад, ни в рай, а в середину между ними, то и такого житья нет царю на царстве, до того там будет хорошо по сравнению с этой жизнью.

Ад - кипучая смола. В нем черти, жабы, змеи, черви и прочие гады кишмя кишат. Рай – на небе, ад – под землей.

Рай – для праведных, ад – для грешных.

А среднее отделение – для дурачков, которые ничего не понимают, и для невольно согрешивших.

За каждый грех в аду назначено особое мучение, например, за убийство будут черти драть железными прутьями и заставлять пить собственную кровь.

За ябеду, ложь, клевету, в общем, за напрасные слова – будут за язык подвешены, а временами их заставят лизать горячую сковородку.

За ростовщичество тянуть жилы будут.

Плясунам набьют пятки и ладони гвоздей…

Скупые будут давиться всякой дрянью.

И все будут кипеть в смоле и задыхаться в огне и дыму.

И такие страсти, по словам рассказчиков, продляться веки-вечные, бесконечные.

Помочь грешникам, пока не было светопредставления (конца света) можно поминками, на которые собирают много народу, потому что каждый откушавший пирога и киселя, обязан, по народным понятиям, положить 40 поклонов за покойника.

Помогает милостыня, раздаваемая в память покойника нищим. И обедни по особому заказу имеют тоже значение.

Знакомая старуха рассказывала: «Снятся мне мои старики-покойники, снятся кажинную ночь.

И видятся они мне не хорошо: сидят в какой-то темной клетке, словно связанные, глядят на меня так жалобно, будто просят о чем, а ничего не говорят.

И так несколько раз. Покуда уж заказала отслужить обедню, да сходили на погост, на могилы, отслужили панихидку. С тех пор – шабаш, не снятся мне.

Покойник, родимый, ты мой, не стоит у ворот, а свое возьмет», - закончила она рассказ.

Плакать по умершим можно, но не очень сильно. «Плакала одна мать, убивалась по сыну.

Вот пришел он к ней во сне и говорит: «Совсем ты меня, матушка, в слезах утопила, нет у меня на могилке сухого местечка. Перестань ты плакать, а то мне житья нет».