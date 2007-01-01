Психолог из Калуги рассказала, почему мы боимся совершать ошибки

Лучше воспринимать неудачи как новый опыт, из которого нужно сделать выводы.

Когда надо принять какое-то важное решение, охватывает страх.

Часто это идет из детства, когда мы боимся, что нас накажут, если что-то сделаем неправильно.

Но психологи говорят, что с этим страхом можно работать.

- Страх совершить ошибку, избежать поражения естественен.

С детства многим внушали, что сделать ошибку является недопустимым, а некоторых сильно наказывали или высмеивали за промахи, - объясняет психолог Калужского областного центра медицинской профилактики Наталья АРХИПОВА.

- Опасно, если страх начинает парализовать волю человека и появляется мысль: «Безопасней ничего не предпринимать».

Однако, отказ от действия, это тоже выбор, у которого есть свои последствия.

Наталья Архипова

психолог Стратегия избегания неудач наносит больше вреда самооценке, чем реальные ошибки. Страх ошибки ведет к неуверенности и бессилию, а из-за них появляется прокрастинация (откладывание дел на потом), самосаботаж (внутреннее сопротивление). Страх ограничивает свободу, препятствует достижению успеха и росту, ухудшает качество жизни.

Почему мы боимся

- За страхом ошибки часто стоят:

завышенные требования к себе. Человек ставит себя перед выбором: либо пан, либо пропал, все или ничего.

Он видит мир в черно-белых тонах: «Кто несовершенен, тот ничтожество» или «Забыл про ее день рождения, я - эгоист».

Такой человек часто ставит себе высокую планку, с которой легко упасть, идёт протоптанными тропками, выбирает стандартное решение проблем, не создает ничего нового и оригинального;

недооценка своих возможностей. Человек не верит в себя, нет опыта преодоления трудностей вследствие гиперопеки или попустительского отношения родителей в детстве (гипоопеки);

преувеличение сложности задачи «у страха глаза велики»;

самозапугивание – преувеличение негативных последствий, которые могут произойти.

Как преодолеть страх

- Нужно осознать, что ошибка - это ответ на ваше действие, обратная связь, информация о том, что, возможно, вы выбрали не тот способ или путь.

Настоящее поражение – это только то, из чего не удалось извлечь уроков. Например, когда человек не признает своих промахов, снимает с себя полностью ответственность, самооправдывается, обвиняет других.

Это препятствует личностному росту и портит отношения с окружающими.

Используйте ошибки как возможности для развития: «Чему меня учит эта ситуация? Что могу сделать по-другому, чтобы результат понравился?»

Анализируйте промахи с помощью логики без эмоций. Какие именно решения, действия привели не туда? Что в мыслях, действиях нужно поменять? Чему научиться и что предпринять, чтобы получить желаемый результат?

Ошибки – это способ обретения жизненного опыта. Иногда важно продолжать делать, пока не получится. Такое мышление было у Томаса Эдисона, который, прежде чем изобрести электрическую лампочку, провел 10 тысяч неудачных экспериментов.

Он говорил, что никогда не терпел неудач, просто нашел 10 тысяч способов которые не работают.

Тем, кто испытывает страх ошибки, важно признать его и учесть, что всегда есть риск ошибиться. Не ошибается, только тот, кто ничего не делает.

Определите, что конкретно вызывает страх, чего боитесь и действуйте вопреки. Например:

страх отказа. «Каждое «нет», на один шаг приближает к «да», - так говорят в продажах.

Чем больше вам сказали «нет» за день, тем лучше: значит, вы обратились ко всем, к кому могли. Со временем услышите «да».

С практикой страх неустраивающих вас ответов будет исчезать, вы спокойно продолжите работу.

страх сделать неидеально. Признайте, что всегда невозможно быть безупречным и все делать без ошибок.

Не все зависит от нас, но сконцентрируйтесь и поработайте над тем, что зависит от вас.

Изучайте свой страх. Где возможны ошибки? Как свести к минимуму этот риск?

Ошибки случаются даже у успешных людей, благодарите, если вам о них сообщат. Лучше попробовать и ошибиться, чем оставаться на месте. Помните, работая, как «загнанная лошадь», риск ошибок повышается.

страх худшего развития событий. Человек в состоянии тревоги часто сфокусирован на возможных осложнениях, при этом упускает из вида возможности, повышающие вероятность благополучного исхода.

Попробуйте энергию переживания перевести в полезные действия. Проговаривайте страх. Например, мужчина боится разрыва (пара расходилась и снова сошлась).

Реальны ли опасения? Что случиться, если это произойдет? Чего конкретно боитесь, что потеряете близкого или своей реакции не её уход? Какие предпосылки для этого есть?

Есть ли сложности во взаимоотношениях? Как вы укрепляете отношения? Анализ поможет лучше понять ситуацию.

страх перед трудной задачей. Поделите цель на маленькие задачи, легко выполнимые шаги.

Используйте метод обратного планирования: представьте конечную цель, потом двигайтесь от будущего к настоящему, все время задавая себе вопрос: «Что нужно сделать, чтобы получить это?»

Например, хотите научиться легко общаться на испанском языке. Что нужно чтобы легко общаться? Общение с испанцами. Что для этого можно предпринять? Смотреть фильмы и слушать музыку на испанском.

А для этого? Обучиться испанскому. Кто научит? Педагог. Как найти? Зайти в интернет и почитать отзывы.

Поверните мышление в позитивную сторону

-Замените слово «но», на «даже если». Например, «Хочу ездить на машине, но боюсь садиться за руль» на «Хочу ездить на машине, даже если сначала будет страшно садиться за руль».

Расширьте картину мира, задавая себе вопросы: «Что потеряю, если этого не сделаю? Что приобрету, если сделаю? Чего я хочу? Как лучше я могу это сделать?».

Отмечайте свои успехи. Каждый человек идёт своим путём, его достижения уникальны. Сравнивайте себя с собой: кем вы были и каким стали.

Важно получать удовольствие как от конечного результата, так и от процесса. Попробуйте в конце дня перечислить свои достижения.

Через некоторое время вы почувствуете, как возвращается уверенность. Радуйтесь своим успехам и с благодарностью принимайте комплименты.

Создавайте вокруг себя поддерживающую среду: окружайте себя единомышленниками, теми, кто смотрит в одну сторону с вами. Просите поделиться мыслями о вас.

Вдохновляйтесь биографией выдающихся людей. Многие успешные люди, прежде чем добиться желаемого, терпели много неудач, но всё больше прилагали усилий.

Критикуют - отделите факты от мыслей и эмоций. Критика может быть вызвана завистью, внутренними проблемами критикующего. Объективно оцените критику, насколько она справедлива, соответствует ли реальности, не искажает ли истину.

Если критика конструктивна, может помочь, то благодарите и активно используйте. Задача - максимально сфокусироваться на том, что приближает к желаемой цели и игнорировать все, что этому мешает.

Будьте добрее к себе

Даже добившись успеха, оставьте себе право на ошибку. Признание ошибок является признаком силы духа и уверенности в себе.

Будьте к себе добрее. Представьте, что ошибку совершили не вы, а близкий вам человек, которого вы искренне любите и уважаете. Какие слова вы сказали бы ему? Раз произошло, что теперь будем делать? Скажите себе эти слова с теплом и добротой.

Промахи, ошибки, досадные недоразумения не определяют «нормальность» человека.

Разорвав связь между объективной неудачей и самоидентификацией (понимание и осознание того, кем я себя считаю) сможем посмотреть на неудачу как на возможность получения нового опыта.