Потери 2024 года: вспоминаем известных калужан, которые ушли из жизни

К сожалению, в Калуге было много потерь.

Не стало замечательных педагогов, спортсменов, фотографов и руководителей предприятий.

Давайте вспомним их.

Владимир Немыченков

В начале 2024-го пришло печальное известие: 11 января на 85 году жизни скончался почетный гражданин города Владимир Немыченков.

Он родился в деревне Верхние Подгоречи Перемышльского района. Закончил Новочеркасский политехнический институт.

Более 50 лет проработал на заводе «Тайфун». Пришёл на предприятие в 1972-м. А с 1992 года возглавлял завод.

Имел множество наград, в том числе Орден святого благоверного князя Даниила Московского III степени. Вместе с коллективом авторов стал лауреатом Премии Правительства РФ.

Александр Казаков

1 февраля в Людиново умер врач-невролог Александр Казаков.

Внимательный, ответственный и понимающий специалист, настоящий профессионал. Его уважали коллеги и любили пациенты.

В людиновской больнице он проработал 31 год. Ему было 67 лет.

Евгений Кузин

8 марта ушёл из жизни бывший директор музея космонавтики Евгений Кузин. В музее он проработал 44 года, а возглавлял его с 1987 по 2015 год.

Евгений Кузин родился 12 апреля, в День космонавтики.

После школы, которую Евгений Николаевич закончил с золотой медалью, он работал сначала на железной дороге, потом в Калуге на машзаводе в литейном цехе.

Затем закончил Тульский политехнический институт по специальности «Летательные аппараты».

В 1976 году Евгению Николаевичу предложили работу в Государственном музее истории космонавтики имени К.Э. Циолковского. И музей стал его жизнью.

Под руководством Кузина музей выжил в трудные 1990-е годы. Был модернизирован планетарий, открыты Музей-квартира Циолковского в Боровске, Дом-музей Чижевского, началось строительство Второй очереди музея.

Евгения Николаевича не стало на 83-м году жизни.

Расим Шарипов

22 апреля мы потеряли главного инженера Управления Калужского троллейбуса Расима Шарипова.

Он был настоящим профессионалом, скромным и доброжелательным человеком.

Всю свою жизнь посвятил калужскому транспортному предприятию, здесь он проработал 48 лет.

Пришел сюда в 1976-м году, сначала работал мастером. Последние 34 года был главным инженером.

При его участии были построены троллейбусные линии и тяговые подстанции для пуска троллейбусов в поселок Северный и на Правобережье.

Расиму Шарипову было 70 лет.

Юрий Дробышев

23 апреля умер бывший ректор калужского педуниверситета, профессор Юрий Дробышев.

В Калуге Дробышев преподавал математику с 1990 года. С 2004 по 2010 годы возглавлял КГУ.

В это время был построен новый учебный корпус, что позволило решить проблему нехватки учебных площадей. Благодаря стараниям Дробышева в мае 2010 университет получил статус классического.

А в 2011-м начато строительство университетского бассейна на Правом берегу.

С 2010 года Дробышев был профессором кафедры «Бизнес-информатика и высшая математика» В Калужском филиале Финуниверситета.

Вел творческую мастерскую для школьников 3-4 классов.

Доктору педагогических наук было 68 лет.

Игорь Литвинов

15 мая скончался Игорь Литвинов, с 2018 по 2023 год возглавлявший следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области.

Родился Игорь Анатольевич 28 января 1968 года в городе Славянске Донецкой области.

После службы в армии окончил юридическую академию. В 1994 году пришёл работать в прокуратуру.

Позже возглавлял следственное управление СК России по Брянской области.

С февраля 2018 года продолжил службу руководителем следственного управления СК России по Калужской области.

В 2023 году вышел в отставку по выслуге лет в специальном звании генерал-майор юстиции.

Игорю Литвинову было 56 лет.

Георгий Орлов

27 мая в Калуге скоропостижно скончался наш коллега, талантливейший фотохудожник, лауреат и победитель множества конкурсов Георгий Орлов.

В нашем медиахолдинге «Комсомольская правда – Калуга» он проработал 5 лет, с 2005 по 2010 годы. Великолепный фотограф и добрейший человек с отличным чувством юмора. Гошу любили все.

Фотографией он увлекался с 13 лет, ходил в фотостудию «Взгляд» при Дворце творчества юных, его учителем был известный фотограф Николай Низов. И Гоша стал его любимым учеником.

Он умел чувствовать кадр, считал, что фотография должна тронуть душу. И неоднократно побеждал, занимал призовые места в конкурсах совершенно разных уровней.

Гоше едва исполнилось 40 лет, у него осталась маленькая дочка.

Владимир Кирсанов

30 июня в Ульяновском районе около 11 утра на дороге «Козельск-Хвастовичи» автомобиль «БМВ» улетел в кювет и перевернулся.

Погиб 62-летний замдиректора калужского Дворца спорта Владимир Кирсанов, который находился за рулём иномарки.

Во Дворце спорта Кирсанов работал с самого открытия учреждения и отвечал за безопасность посетителей.

Ранее он служил в УМВД России по Калужской области и занимал должность заместителя начальника управления-начальника полиции.

Проработал в органах более 20 лет, награждён множеством медалей.

В тот же день, когда Кирсанов погиб, у его супруги был юбилей.

Сергей Галустян

1 июля не стало известного калужского шахматиста, кандидата в мастера спорта Сергея Галустяна.

Во время Открытого чемпионата Темрюкского района Краснодарского края у него остановилось сердце.

Играть в шахматы Сергей Галустян начал в подростковом возрасте и увлёкся ими на всю жизнь. Старался популяризировать этот вид спорта.

Сергей Галустян был и талантливым тренером, занимавшийся с младшими школьниками, вел в Балабанове шахматный клуб. Многие его воспитанники добились высоких результатов.

Сергею Галустяну было 65 лет.

Юлия Медова

11 июня ушла из жизни заместителя главы Малоярославецкого района по социальным вопросам Юлия Медова.

Родилась она в Балабанове. Закончила исторический факультет КГПИ им. К.Э. Циолковского.

Сначала работала учителем, потом - заместителем директора Ерденевской средней школы.

8 лет руководила районным отделом образования.

Юлия Викторовна - заслуженный работник образования Калужской области, кандидат педагогических наук.

Вместе с супругом Сергеем вырастила двоих сыновей Виктора и Богдана. Души не чаяла во внуке Михаиле.

Юлии Медовой было 55 лет.

В этом году одной из школ Малоярославца присвоено имя Юлии Медовой и открыта мемориальная доска.

Вячеслав Иванов

5 августа умер трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле, чемпион мира и Европы, Заслуженный мастер спорта СССР Вячеслав Иванов. Выдающийся советский спортсмен многие годы был тесно связан с Калугой.

Его именем названа спортшкола Олимпийского резерва по гребному спорту. Иванов побеждал на Играх 1956, 1960 и 1964 года.

В честь спортсмена в день его рождения, 30 июля, в Калуге с 2018 года на водохранилище ежегодно проводятся всероссийские соревнования по гребному спорту «Кубок трехкратного Олимпийского чемпиона В.Н. Иванова».

На них он почти всегда присутствует лично, однако в том году не смог по состоянию здоровья. Вячеславу Иванову было 86 лет.

Николай Павлов

4 сентября ушел из жизни старейший калужский фотограф Николай Павлов. Родился он в Боровске.

Когда Николаю исполнилось 10 лет, в день рождения мама подарила ему первый фотоаппарат.

Это было для мальчика большим счастьем, хоть фотоаппарат и был подержанным. В те времена он стоил больших денег и был пределом мечтаний.

Павлов стал посещать фотокружок при боровском Дворце пионеров. Потом в Великом Устюге закончил училище речного флота. Вернулся в Калугу.

Работал в фотолаборатории завода, оформлял Доски почета многих калужских предприятий, сотрудничал с городскими газетами. 20 лет проработал в газете «Весть».

Снимал приезд в наш город Юрия Гагарина. Эти снимки вошли в историю.

Николай Павлов был прекрасным, доброжелательным человеком и талантливым профессионалом. Он с удовольствием передавал свой опыт молодым.

Павлову был 91 год.

Таисия Крысова

11 октября погибла в аварии призер Чемпионата и Первенства ЦФО в 2023 году, призёр Чемпионата и Первенства Калужской области в 2023 году, член сборной Калужской области по плаванию Таисия Крысова.

Таисия родилась в семье военного. Плаванием занималась с четырех лет и мечтала быть олимпийской чемпионкой.

В 2022 году девушка поступила в Калужский государственный университет на отделение физкультуры и спорта, но не переставала тренироваться.

Плаванием занимался и младший брат Таисии Илья, но потом увлёкся IT-технологиями.

В 2023 в семье случилось горе – умер папа Таисии Евгений Александрович. Семья тяжело переживала утрату. Таисия старалась подработать на удаленке, потом открыла свою фотостудию.

11 октября вечером после тренировки она ехала к маме в Пушкино. И сначала в небольшом ДТП немного поцарапала машину. А в 22 часа на Киевском шоссе произошло лобовое столкновение.

Таисии было 20 лет.

Галина Рыгина

5 декабря в Обнинске прощались с Заслуженным учителем России Галиной Рыгиной. Она более 50 лет работала в системе образования.

Преподавала английский язык, возглавляла школу №7, а позже руководила городским отделом образования.

По ее инициативе в 1990 году в наукограде открыли гимназию. Была принципиальным, неравнодушным человеком, имела высокий общественный авторитет.

Нонна Черных

10 декабря ушла из жизни старейшая журналистка Калужской области Нонна Черных.

Её детство прошло в Ростове-на-Дону. После школы Нонна закончила филологический факультет ленинградского университета.

Студенткой вышла замуж за офицера-моряка, а знакомы они с Григорием были со школы: учились в одном классе.

Муж мечтал, чтобы жена была домохозяйкой, но Нонна устроилась на работу в газету. И муж поддрежал её выбор.

В 1962 году семья переехала в Обнинск. Работала на радио, в газете «Вперед», агентстве ТАСС, была редактором изданий «Город и горожане» и «Город».

Кроме того, Нонна Черных написала 14 книг об Обнинске. Награждена медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени.

Нонне Черных было 95 лет.

Лидия Пряхина

20 декабря не стало Лидии Пряхиной, которая долгие годы была директором колледжа экономики и технологий в Калуге.

Проработала она там 38 лет. Пришла в 1978 году и посвятила этому учебному заведению всю свою карьеру. Сначала была преподавателем, потом стала заведующей и директором.

В 2016-м ушла на пенсию.

Как отметили в министерстве образования и науки Калужской области, Лидия Сергеевна сделала очень многое, чтобы техникум пережил сложные времена на переломе эпох в 1990-е годы.

Пряхина оставила после себя целую плеяду профессионалов-единомышленников, которые сегодня продолжают ее дело.

Лидии Пряхиной был 71 год.