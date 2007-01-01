В Святки гадаем на калужских чиновников: у кого будет много любви и денег, а кому придется нести крест

Накануне Старого Нового года мы по традиции встретились со знакомой предсказательницей.

Гадает наша предсказательница на картах мадам Ленорман и только в Святки, которые как раз сейчас идут.

Она приехала к нам в редакцию и сделала расклад на чиновников.

Давайте посмотрим, какие карты выпали.

Выпала «Змея»

Губернатору Владиславу Шапше два года выпадали хорошие карты.

В прошлый раз наша предсказательница предрекла ему перезапуск калужских заводов, дружественную атмосферу вокруг него и ключ от судьбы - возможности делать область лучше.

В этом году выпали такие карты.

- Год начинается хорошо (карта «Букет»), с денег и документов, которые принесут деньги. Он будет получать «букеты» - комплименты, - поясняет наша предсказательница.

- А закончится год может какими-то проблемами.

В течение всего года на него будет оказывать влияние старшая женщина (карта «Змея»), которая станет наставником для него. И с ней надо быть очень мудрым человеком, есть риск, что она может обмануть.

Опасная женщина

Городскому голове Дмитрию Денисову в прошлый раз мы нагадали «конфетно-букетный» год. В этот раз карты предупреждают об опасности.

- Какая-то женщина-друг будет находиться с ним весь год, хитрить и портить ему жизнь настолько, что даже какой-то проект не пойдет. У него присутствует какая-то наивность (карта «Лилия»). Или, возможно, он сам кого-то наивного хочет развести на какие-то дела.

В общем, надо быть осторожнее с женщиной, которая рядом.

Интересный год

У заместителя губернатора, руководителя администрации губернатора Карины Башкатовой в прошлый раз карты показывали тяжелый год и какие-то серьезные перемены.

- У нее были сложности, но сейчас они заканчиваются. Будет более интересный, продуктивный и спокойный год. Единственное, ей придется обучаться чему-то, но это обычные, ежедневные трудности, которые нужно преодолевать.

Очень много в этом году у нее будет любви и в личной жизни, и на работе к ней будут относиться с любовью. Год будет хорошим.

Придётся идти в гору

В середине прошлого года заместителем губернатора Калужской области стала Татьяна Леонова, которая до этого была главы администрации Обнинска. Карты это предсказали.

В прошлый раз у нее вышла карта «Гроб», показывающая, что жизнь может сильно поменяться, идёт переезд и возможно, её позовут на другое место или в другой город на повышение и все сбылось. В этот раз карты показывают непростой год.

- По карте «Букет» начиналось у нее все хорошо, были большие планы. Но потом ей выпадает «Крест» и «Гора». Непросто ей будет идти в эту гору, ждёт много всяких испытаний и придется многому учиться.

Будут хорошие новости

У заместителя губернатора Ольги Ивановой в прошлом году выпала карта «Метла», предрекавшая перемены в окружении, а также мелкие, но решаемые проблемы.

- В прошлом году ей сложно было «идти в гору». Но она уже дошла до вершины. Будут хорошие новости по поводу денег. Год очень хороший, денежный.

По карте «Лилия» она будет чувствовать себя прекрасным цветком, все у нее будет прекрасно.

Ждут дома

Депутату Государственной думы от Калужской области Ольге Коробовой в прошлый раз мы нагадали хороший год. В этот раз карты не слишком оптимистичны.

- По карте «Гора» тяжело ей было все это время. Но у нее есть хороший дом с прекрасным мужем, который ждёт её в этом доме.

И у нее заканчивается какой-то этап, возможно, карьера. Карты говорят, что ей нужно заниматься домом.

Сложный период

Этот год начался с известия, что министром здравоохранения области стала Анна Чернова, которая до этого возглавляла скорую помощь.

- Какой-то мужчина очень помогает ей, всё для нее делает. До середины года ей будет везти, будет потенциал, здоровье для всего, об этом говорит карта «Дерево».

Но потом работать станет сложней. Карта «Метла» ничего хорошего не предвещает.

И есть карта окончания какого-то периода в ее жизни. Что-то что быстро началось, быстро и закончится.

Всё, как обычно

Министру финансов области Валентине Авдеевой карты в прошлый раз предсказали сложную ситуацию, нестабильный год. В этот раз плохих карт не выпало.

- Будет меньше денег, но потом вновь будет денежный год. Ей выпала карта «Кольцо», показывающая, что все зацикливается: то есть деньги, то нет. И так по кругу.

Но при ней есть сильный лидер, который помогает, ведет и покровительствует ей. Поэтому не нужно переживать, у неё всё будет идти, как обычно.

Денежный год

У регионального министра образования и науки Александра Аникеева на 2024 год карты выпадали не очень хорошие. В этом году расклад позитивный.

- Рядом с ним находится какой-то покровитель, который ему помогает, через которого идет много денег. И в этом году будет много денег, много документов, связанных с деньгами, и, возможно, с недвижимостью.

Кроме того, карты говорят о поездках, перемещениях. Год очень хороший, денежный.

Прекрасные друзья

Министру сельского хозяйства Калужской области Александру Ефремову в прошлом году карты предсказали много поездок и перемен. В этот раз показывают хороший год.

- Очень счастливая личная жизнь, прекрасные друзья. ключи в руках от всех побед. Прекрасный год, будет много всего хорошего вместе с друзьям.

Благоприятный год

В августе 2024-го министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства области стал Александр Шпиренко, который до этого был министром транспорта.

- По карте «Метла» пришлось ему в прошлом наводить свои порядки. Но это благотворно повлияло на его команду.

В настоящем у него выпала «Закрытая книга», то есть его ждет информация, которую он еще не знает, но ему придется ее узнать.

По карте «Аист» ему в этом году придётся много перемещаться, переезжать. В целом, у него будет благоприятный год.

Ждет обман

Главе городского самоуправления Юрия Моисеева в прошлом году выпадала одна из самых счастливых карт в колоде – «Сердце», означающая, что его больше занимают личные дела, дом и семья. В этот раз карты не так оптимистичны.

- Как и у Денисова, мы видим женщину-лису, которая будет что-то мутить и обманывать. Видимо, это какая-то женщина, которая появилась в городе.

Но выходит карта «Солнце», которое будет освещать ему путь. Хотя в будущем стоит ждать новостей по хитрости и обману.

Счастливое время

Бывшему губернатору, а ныне сенатору Анатолию Артамонову в прошлом году карты показали хороший год и в этот раз расклад прекрасный.

- Всё у его хорошо, счастливое время. А в конце года он будет чувствовать себя звездой.

Конечно, есть у него ежедневные трудности, проблемы, которые приходится рутинно решать, чему-то учится. Но, в целом, очень счастливое время сейчас у него.

Приходится нести крест

Погадали мы и на ныне арестованного бывшего сенатора Николая Любимова, который ранее был городским головой Калуги, заместителем губернатора области, губернатором Рязанской области.

Ему выпали карты «Букет», «Крест», «Солнце».

- Сейчас он несет крест, это и так всем понятно. Слишком он празднично и здорово жил какое-то время. Карта «Букет» об этом говорит, он «букеты» получал, теперь приходится нести «крест».

Но у него могут быть позитивные новости к концу года. Вышла карта «Солнце». Есть надежда, что для него что-то изменится.

Калуга обеднеет

Раскинули карты мы и на судьбу нашего города в 2025 году. Карты выпали печальные.

- Начало года не очень хорошее: карта «Тучи» предвещает мелкие проблемы, но дождь прольется и опять будет солнце. А дальше ситуация становится хуже, потому что кончаются деньги.

В середине года город будет бедным и потребуется выводить его из кризиса. Город не в очень хорошем состоянии с точки зрения финансов.

Нужно влияние значимого человека или, возможно, федеральная поддержка.

Калужская область процветает

А вот у области отличный расклад.

- Здесь всё прекрасно. Кто-то влиятельный стоит над областью, есть покровитель, который заботиться о ней, облагораживает её. Карты показывают счастливую область, которая «заякорилась» в этом состоянии. И так будет до конца года.