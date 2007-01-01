В Калуге 10 лет многодетные семьи не могут добиться от властей выполнения обещаний

Больше 10 лет многодетные семьи, получившие участки под жилищное строительство не могут добиться выполнения обещаний властей.

В январе калужане из многострадального поселка для многодетных с теперь уже говорящим названием Лихуны обратились в редакцию со своей давней проблемой с водопроводом.

В декабре 2025 года планируется подключение поселка к газу, а вот водоснабжение и дороги по-прежнему остаются в туманном будущем.

Почему так получилось, что обещанные блага цивилизации остаются недоступными для многодетных семей и когда в кранах их домов побежит долгожданная вода? Мы выяснили подробности.

Обещанного 10 лет ждут

Участки по программе улучшения жилищных условий многодетным семьям в чистом поле близ деревни Лихун выделили в 2014 году. Нарезано было 752 надела.

Люди, поверив обещаниям о проведении в ближайшее время всех коммуникаций, стали активно строиться. Оно и понятно, технопарки в то время гремели на всю страну, а наши власти особый акцент делали на том, что коммуникации промышленникам подводятся бесплатно.

Уж если басурман заграничных нахаляву подключают, то уж своим-то, многодетным, и подавно все проведут, думали люди.

Однако годы шли, а ни газа, ни воды, ни дорог так и не появилось. Хотя по программе всю инфраструктуру должны были построить в течении трех лет после выдачи участков.

Сейчас идет прокладка труб под газификацию деревни, власти обещают пустить голубое топливо к концу нынешнего года. Электричество в домах есть, но, по словам людей, работает оно с перебоями.

В декабре прошлого года жители многодетного поля записали видеообращение на прямую линию губернатору области. В нем они подробно рассказали о всех своих проблемах. Главная из которых – это вода и дороги.

Глава региона в курсе ситуации с водоснабжением в Лихунах, однако, быстрого решения эта проблема не имеет.

- Это очень сложный и комплексный вопрос, работа там ведется, - ответил жителям губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Но это, сразу скажу, не пара месяцев, это год, два, три. Это точно не быстрая история, потому что необходима серьезная проработка вопроса. Я надеюсь, что на финише сойдутся и сети, и скважины, чтобы все это вместе заработало.

Десять лет люди слышат практически одни и те же слова. Пишут обращения и вновь получают обещания помочь на бумаге. Прямо как в сказке про белого бычка. А воз и ныне там.

Справедливости ради стоит отметить, что вину за несвоевременное подключение многодетного поля к коммуникациям не корректно возлагать лишь на нынешнее руководство области и города. Семь лет назад, когда по программе в домах людей должны уже были быть и вода, и газ, и свет, у руля власти стояли совсем другие люди.

И, тем не менее, преемственность власти никто не отменял…

Про колодцы и изыскания

Сегодня воду жители многодетного поля берут кто где сможет. У некоторых есть колодцы, однако, как заявляют люди, вода в них непригодна для питья.

- Это верховодная вода, во время паводков никакие фильтры не справляются, идёт с глиной, рыжего цвета, от такой воды ломается техника - бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, покрывается несмываемым налётом вся сантехника, - рассказывают жители многодетного поля.

К тому же, даже такой колодец выкопать не везде удается. Под участками проходит пласт известняковых пород, достигающий 50 метров глубины. Бурить такие пласты отказываются практически все организации.

В 2023 году ситуация вроде бы сдвинулась. Управление капитального строительства Калуги заключило контракт на проведение проектно-изыскательских работ для строительства сетей инженерно-технического обеспечения земельных участков. Жители многодетного поля обрадовались.

Впрочем, радость была недолгой.

- На сайте государственных закупок есть информация о закрытии закупки в июне 2024 года, то есть работы приняты заказчиком и проектная документация должна быть направлена на прохождение государственной экспертизы, - рассказывают жители Лихунов. – Срок проведения такой экспертизы – 42 рабочих дня. То есть, наш проект уже должен был пройти экспертизу, но на вопрос о сроках его реализации городская управа Калуги отвечает, что ведётся корректировка проектной документации и никакая экспертиза не проходила.

Жители также задаются вопросом, за что якобы выплачено подрядчику – индивидуальному предпринимателю из города Иванова Роману Симонову более 6 млн. рублей по контракту на проведение проектно-изыскательских работ?

- Мы хотим знать, когда наш проект пройдёт государственную экспертизу, а также сроки проведения работ, - требуют люди, живущие на поле для многодетных. - Ведь без водопровода очень сложно жить в построенных домах, нет возможности стирать, мыться, пользоваться канализацией и, наконец, готовить еду.

Откуда брать воду

Возмущение людей понятно, их столько лет кормили одними обещаниями, что они перестали верить словам. Отдельная обида у них на часто проскальзывающий в комментариях властей тезис о том, что мол, сначала пусть дома построят, а потом мы к ним коммунальные сети проведем.

Интересно, инвесторам из уже упомянутых технопарков чиновники так же говорили?

И тем не менее, оставим на совести бывших руководителей города и области затягивание решения проблемы коммунальных сетей на многодетном поле. Мы же решили подробно выяснить, что же происходит с подключением водопровода сейчас?

Как выяснилось, проблема не только в проектировании. Об этом тоже говорил губернатор во время декабрьской прямой линии.

- Все эти три деревни в советское время снабжались скважиной из доможировского каптажа, - объяснил тогда Владислав Шапша. - Но только в советское время эти деревни были совершенно другого масштаба. И, соответственно, ресурс этого каптажа вполне соответствовал тем потребностям, которые были. Сегодня ситуация совершенно другая. Ресурсов и емкости того, что есть сейчас, конечно же, не хватит для того, чтобы эти сети водоснабжения полностью функционировали.

Каптаж – это сложное гидротехническое сооружение. Простыми словами – это сеть труб, скважин и насосов, которые выкачивают подземные воды из разных ключей-источников, аккумулируют массив воды и направляют после очистки в водопроводные сети.

Так вот, сейчас необходимо кратно увеличить мощности этого самого доможировского каптажа. Есть и ещё одна, чисто административная проблема. Доможировский каптаж ключей находится в государственной собственности, и за счет городских или областных денег там делать ничего нельзя.

- Сейчас прорабатывается вопрос передачи из государственной собственности в муниципальную собственность Калужской области каптажа ключей с кадастровым номером 40:25:000072:491 и земельного участка с кадастровым номером 40:25:000072:429, необходимых для эксплуатации и обслуживания указанного объекта недвижимости, - пояснили нам в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. - После этого будет подготовлена документация на реконструкцию существующего ВЗУ каптажа ключей и на разработку водоподводящих сетей в населенные пункты Северного куста (в том числе д. Лихун).

Что же касается якобы оплаты индивидуальному предпринимателю средств, то, как заявили в горуправе, никаких денег по контракту выплачено не было.

- После получения положительного заключения от АУ «Калугаоблэкспертиза» работы будут приняты в полном объеме и оплачены согласно контракта, - заявили в горуправе.

Что же в итоге

После 10 лет ожидания водопровода, жителям многодетного поля в очередной раз дали очередные обещания.

Но положительный момент в том, что теперь они подкреплены проведением ряда мероприятий, а не только словами.

С мертвой точки проблема явно сдвинулась. Будем смотреть, удастся ли чиновникам довести дело до конца, или же его дотянут до следующей смены власти, а там хоть трава не расти.