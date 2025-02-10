Почему в Калуге старикам так сложно добиться капитального ремонта дома

Жильцы построенного более 60 лет назад жилого дома в Калуге бьются с УК и городской управой за капитальный ремонт крыши.

В редакцию в четверг, 9 января, обратились жители двухэтажного жилого дома на улице Пухова. Пока все их усилия разбиваются о бумажные ответы чиновников.

А между тем дождевая вода течет в квартиры и разрушает стены дома.

Мы подробно разобрались в чем причина нежелания городских властей отремонтировать крышу.

Переходящий вымпел

Дом № 51 на улице Пухова построен был в 50-х годах прошлого века. Старожилы утверждают, что сдан в эксплуатацию он был в 1957 году. И с тех пор двухэтажку ни разу капитально не ремонтировали. Впрочем, те строители (а вот кто строил: советские рабочие или пленные немцы – история умалчивает) вполне могут дать фору современным мастерам возведения жилья.

Двухэтажка хоть со стороны и выглядит потрепанной, изнутри ещё вполне крепкая. С крышей вот только не повезло.

- Беда с нашей крышей началась лет десять назад, - рассказывает родственница пожилой супружеской пары, живущей в доме. – А прошлой зимой, когда были сильные снегопады, она и вовсе прохудилась.

Казалось бы, ничего сверх сложного – починить крышу. Кстати, в советское время один из жильцов перекрывал часть кровли своими силами. Правда лишь под своей квартирой.

Сейчас это сделать практически невозможно. И силы не те, да и цены взлетели выше Останкинской телебашни. Выход один – идти на поклон в управляющую организацию. Понять бы только в какую. Дело в том, что за последние несколько лет дом№ 51 переходил из рук в руки нескольких УК. Этакий вымпел, обозначающий ненужность и обременительность для УК подобных домов.

Не горят желанием управляющие организации брать на содержание такие вот двухэтажные строения. Работы по ремонту обычно много, а жильцов мало – денег подходящих не соберёшь. Да, к тому же живут в таких домах явно не миллионеры.

Последний путь для этих неудобных домов лежит в муниципальную «управляшку». Называется она МБУ «Служба жилищного обеспечения».

Неуловимая УК

Анатолий Сергеевич с женой живет в этом доме с 1976 года. Это он сам перекрывал кровлю в советские годы. Сейчас пенсионеру под 80 лет и не то, что на крышу залезть, до своей УК сложно дойти. Тем более, что попасть к директору – это квест еще тот.

- Я пытался попасть на личный прием к директору нашей управляющей компании, - рассказывает Анатолий Сергеевич. – Не попал. Там все так сложно, нужно предварительно записаться по телефону, а телефон не отвечает, потом бухгалтерия в одном месте, секретарь в другом, а они в третьем.

На письменные же вопросы мужчина получает обширные чиновничьи ответы из которых и молодому, опытному в документальных делах человеку трудно разобраться. Но, делать нечего, муниципальная УК – единственное, на что могут рассчитывать старики в старых жилых домах. На пенсии не особо соберешь средства для создания и работы иных форм управления домом.

Быстро только за деньги

Как пояснили нам в городской управе Калуги, капитальный ремонт в доме №51 по улице Пухова запланирован в 2032 – 2034 годах. Однако, можно этот процесс ускорить.

- Ежегодно в рамках лимита финансирования формируется краткосрочный план капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных в городе Калуге, - пояснили в горуправе.

При этом тут же добавили, что краткосрочный план на 2023-2025 годы уже сформирован и утверждён. Более того, для того чтобы получить этот счастливый билет жильцам необходимо самостоятельно нанять специалистов для обследования крыши.

- Для изменения сроков проведения капитального ремонта, необходимо представить инструментальное обследование конструктивных элементов (крыши), - разъяснили в управлении жилищно-коммунального хозяйства Калуги. - Данное обследование может быть выполнено организацией, которая состоит в реестре само регулируемых организаций. По данному дому инструментальное обследование не представлено.

Стоимость подобных работ начинается официально, без добавления за всевозможные сложности, от 25 тысяч рублей. В доме восемь квартир, живут в основном старики. Может для кого-то сумма эта и копеечная, но для пенсионеров она достаточно высокая.

Где у нас прокурор?

Обращались жильцы за помощью и в правоохранительные органы.

- Писали мы в прокуратуру, которая в свою очередь направила обращение в жилищную инспекцию, - рассказывают жители дома. - Была проверка в начале ноября. Жилищная инспекция составила акт, о том, что в законные сроки будут приняты меры. Прошло уже 2 месяца, но до сих пор никто ничего не делает.

На редакционный запрос нам ответили, что ГЖИ Калужской области на основании обращения граждан по результатам проверки в адрес управляющей организации МБУ "СЖО" 22 ноября прошлого года было выдано предписание о текущем ремонте крыши дома, срок предписания до 10.02.2025. А ведь, кто знает, быть может, чудеса на свете случаются и через месяц двухэтажка на Пухова заблестит новенькой крышей?

На деле же, скорее всего, как обычно, пройдет срок, ГЖИ проверит исполнение и если не случится чуда, то выпишет ещё одно предписание, потом ещё и ещё. Вот если бы предписаниями этими можно было крышу покрыть!

О человечности

Дом, о котором мы написали далеко не единственный в Калуге. Таких ненужных двухэтажек в городе несколько десятков. Они тихо доживают свой век вместе со своими обитателями и похоже, никому до них нет дела. Складывается впечатление, что городу эти дома интересны лишь в плане сноса и выгодной продажи земли современному застройщику.

А люди… В ответе жителям дома управляющая компания процитировала статью 39 Жилищного кодекса, где сказано, что собственники несут бремя расходов на содержание общего имущества дома. Все правильно, по закону. А по совести, по человечности, наконец?

Какое бремя расходов должен нести 80-летний дедушка? Что он может? Записывать в блокнотик ручкой адреса по которым его посылает очередной чиновник в кабинетах власти? Неужели нельзя по-человечески помочь уважаемому очень пожилому человеку починить эту злосчастную крышу?