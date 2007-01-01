Открытие богадельни, первые конные бега, революция и освобождение Калуги: какими были годы Змеи в истории города

Заглянем в календарь и посмотрим, что происходило в нашем городе в разные годы Змеи.

В годы Змеи происходили значимые для нашей страны события: в 1917 году - революция, в 1941-м началась война.

В Калуге эти годы тоже были непростыми.

Мы посмотрели, какие события выпадают на год Змеи.

1353 год – год черной водяной Змеи.

27 апреля скончался великий князь Московский Симеон Гордый, который упоминается в некоторых исторических документах как Нижегородкий и Калужский князь.

1389 год – год желтой земляной Змеи.

13 апреля Калуга упоминается в духовной грамоте московского великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Впервые упоминается Медынь.

1617 год – год красной огненной Змеи.

18 октября после нападения литовцев на Козельск царь своим указом направил в Калугу князя Дмитрия Пожарского.

1641 год – год белой металлической Змеи.

1 июня по указу царя Михаила Федоровича житель Воротынска Дорофей Матов составил роспись Козельской Столпицкой засеки, которой он до этого командовал, и передал Андрею Шепелеву и Борису Воронцову из Козельска.

1689 год – год желтой земляной змеи.

Цари-соправители Иоанн и Петр и сестра их Софья пожаловали калужским гражданам резванское озеро и луга за Яченкой.

1725 год -год зеленой деревянной Змеи.

7 июня в Калужской провинции взимание таможенного сбора возложено на городской магистрат.

В селе Истомино Тарусского уезда прадед Льва Толстого Иван Петрович Толстой построил церковь Успения Пресвятой Богородицы с приделом Николая Чудотворца.

1737 год- год красной огненной Змеи.

1 марта в селе Дольское Малоярославецкого уезда родился великий русский зодчий Василий Баженов.

1785 год – год зеленой деревянной Змеи.

1 января на должность калужского губернского архитектора вступил Иван Ясныгин.

В соответствие с регулярным планом застройки города проложена улица Большая Садовая (ныне Кирова).

В Императорской академии наук Санкт-Петербурга опубликовано «Топографическое описание Калужского наместничества». Тогда было 12 уездов.

В Калуге построен Дом Польман (ул. Ленина, 70а) – образец деревянного зодчества ХVIII века. Первым владельцем усадьбы был Иван Воейков. В 1806 году она перешла к Тиличеевым, которые владели усадьбой почти 80 лет. В 1902 году дом приобрела лихвинская помещица Польман.

Дом Польман.

1797 год – год красной огненной Змеи.

15 января крестьянами села Новоселок Мещовского уезда подана в земский суд коллективная жалоба на истязания и разорения их помещиком Чебышевым.

1821 год – год белой металлический Змеи.

4 мая в селе Окатове Боровского уезда родился известный русский математик и механик Пафнутий Чебышев.

1869 год – год желтой земляной Змеи.

1 августа в Калуге открыты Пестриковская богадельня и убежище для лучших и беднейших учеников реального и технического училищ.

1881 год – год белой металлической Змеи.

15 января в Калуге был торжественно открыт Дворянский пансион. При нем была больница и фельдшер. Воспитанники получали образование в гимназии, реальном и техническом училищах и разделялись на бесплатных, платных и полуплатных. В пансионе обычно находилось не более 45 учеников в год.

8 февраля состоялись первые конные бега на калужском ипподроме.

6 июня в селе Гостье (ныне Мещовский район) в семье священника родился известный калужский краевед Александр Грознов. Учился в Мещовском духовном училище и Калужской семинарии. Духовный сан он не принял.

Был учителем начальных классов в селе Сильковичи Жиздринского уезда. Потом закончил историко-филологический факультет Московского университета. Женился на учительнице.

Служил инспектором школьного образования, принимал участие в подготовке школьной реформы. Позже был директором школы.

В последние годы жизни жил в Калуге, работал учителем русского языка и литературы в средней школе № 10 Московско-Киевской железной дороги и в институте усовершенствования учителей.

С 1903 года увлекался краеведением, собирал материалы по Калужскому краю. Его сын Вадим Грознов был известным калужским садоводом.

Портрет краеведа Грознова. Художник Китайкин.

1893 год – год черной водяной Змеи.

31 июля в Полотняном Заводе открылся рабочий театр. В 1893-1895 гг. там играла Ольга Книппер-Чехова.

1905 год – год зеленой деревянной Змеи.

Были открыты Куземская и Спас-деменские библиотеке попечительства о народной трезвости.

В п. Дудоровский Ульяновского района братья Меньшиковы построили небольшой стекольный завод.

3 июля крестьяне села Дальняя Борщовка Калужского уезда разгромили имение Ершовка.

1917 год – год красной огненной Змеи.

1 марта в Калуге получено официальное сообщение о свержении самодержавия.

2 марта образован общественный исполнительный комитет – местный орган Временного правительства.

3 марта в калужском гарнизоне образован Временный военно-распорядительный комитет. Арестован губернатор и другие представители царской власти. Освобождены из тюрьмы политзаключенные.

3 марта губернатор Николай Ченыкаев был вызван в Городскую думу, где заявил о сложении им губернаторских полномочий, после чего находился под домашним арестом. Официально был уволен от службы с 1 мая 1917 года указом Временного правительства.

Ченыкаев был арестован в 1920 году, в 1937-м расстрелян.

4 марта образован Совет рабочих депутатов в Калужских главных железнодорожных мастерских.

4 марта хлеб в калуге стали продавать только по карточкам.

4 марта запущен завод автомобильного и мотоциклетного оборудования, позже КЗАМЭ.

12 марта в Калуге впервые отпраздновали День свободы. По оценке свидетелей, собралось от 30 до 40 тыс. человек.

Был проведен торжественный общегородской молебен на Крестовом поле (район школы №17), потом состоялся парад всех частей гарнизона и митинг, на котором было принято решение назвать одну из площадей города площадью Свободы и установить на ней соответствующий памятник.

26 марта образован Совет солдатских и офицерских депутатов Калужского гарнизона.

1 июня образована Калужская организация РСДРП (б).

18 июля до 1917 года ежегодно проводился крестный ход с Калужской иконой Божией Матери в честь спасения горожан от эпидемии холеры в 1892 году.

23 июля прошли выборы в Калужскую городскую думу. Большевики потерпели поражение.

17 августа на пристань на реке Ока прибыл воинский эшелон передвижных телеграфно-телефонных мастерских «Телемаст». На их базе в 1924 году был создан завод КЭМЗ.

15 октября вышел первый номер газеты «Рассвет» - орган Калужского губернского бюро РСДРП (Б).

19 октября специально присланный из Москвы отряд правительственных войск разогнал и уничтожил калужский Совет солдатских депутатов (Калужскую Советскую республику), который располагался в бывшем доме губернатора на ул. К. Маркса, рядом с Дворцом пионеров.

15 ноября образован Калужский губернский военно-революционный комитет.

28 ноября в Калугу прибыли отряды революционных войск, установившие в городе Советскую власть.

3 декабря вышел первый номер газеты «Калужская правда».

15 декабря Калужский губернский военно-революционный комитет распустили, власть в губернии передали в руки Президиума Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

28 декабря начала выходить газета «Калужский рабочий», которая позже была закрыта большевиками за антибольшевизм.

1929 год - год желтой земляной Змеи.

11 апреля калужский театр отпраздновал свое 150-летие, на два года позже истинной даты (основан в 1777 году). А осенью ему было присвоено имя Анатолия Луначарского.

25-29 апреля состоялся ХIII Калужский губернский съезд Советов, рассмотревший вопрос о разделении губернии на районы.

1941 год - год белой металлической Змеи.

24 июня Калуга проводила на фронт первых 146 добровольцев. Они были зачислены в тульский добровольческий коммунистический полк политбойцов.

К 15 июля в Калуге сформировано народное ополчение из добровольцев непризывных возрастов - 3884 мужчины, 60 групп самозащиты – 1920 женщин и 11 истребительных отрядов.

14 октября фашисты потопили в Оке катер с баржей, в которых находились несколько десятков людей.

В октябре фашисты назначили городским головой Николая Щербачёва, который до революции работал бухгалтером в губернской земской управе.

Он был весьма преклонного возраста и мог только подписывать документы. Фактически управлял его помощник Сергей Кудрявцев, который до революции был начальником пожарной части.

В октябре фашисты прямо возле церкви расстреляли священника Гречанинова и около 20 прихожан за то, что они предали гитлеровцев анафеме и не отреклись от своих слов.

21 декабря в калугу ворвалась подвижная группа 50-й армии.

Калуга, 1941 год.

22-19 декабря части подвижной 50-й армии, объединившиеся под командованием Михаила Краснопивцева вели ожесточенные бои с немецкими войсками. Морозы в те дни достигали 30-40 градусов.

1953 год – год черной водяной Змеи.

6 апреля в ГДР, в г. Росток, выпустили пароход, названный «Калуга».

1977 год – год красной огненной Змеи.

18 октября в сквере ветеранов Октября, рядом с улицей К. Цеткин, был открыт памятник Кирову.