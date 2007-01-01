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В Калужской области женщина попала под суд за пьяную езду

Софья Фирсова
13:05 сегодня
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42-летнюю жительницу Мосальского района признали виновной в повторном управлении машиной в нетрезвом состоянии.

Летом 2024 года она врезалась в припаркованную машину. Сотрудники ГИБДД предложили ей пройти медицинскую экспертизу на алкоголь, но она отказалась.

Во время расследования выяснилось, что женщина не первый раз садится за руль пьяная.

Нарушительнице назначили наказание в виде 1 года и шести месяцев принудительных работ и лишили прав на 3 года.

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