В Калужской области женщина попала под суд за пьяную езду
42-летнюю жительницу Мосальского района признали виновной в повторном управлении машиной в нетрезвом состоянии.
Летом 2024 года она врезалась в припаркованную машину. Сотрудники ГИБДД предложили ей пройти медицинскую экспертизу на алкоголь, но она отказалась.
Во время расследования выяснилось, что женщина не первый раз садится за руль пьяная.
Нарушительнице назначили наказание в виде 1 года и шести месяцев принудительных работ и лишили прав на 3 года.