Приехали даже из Владивостока: калужский Дед Мороз рассказал о гостях своей резиденции

Закрыв на замок свой уютный домик в парке культуры и отдыха Калуги, Дед Мороз поделился с нами впечатлениями от шестидневного новогоднего марафона.

Слегка уставший, но все равно бодрый и с улыбкой, в понедельник, 6 января, дедушка согласился поговорить о том, как прошли новогодние встречи.

Напомним, резиденция Деда Мороза открылась 29 декабря, а закрылась вечером 4 января.

Дверь не закрывалась

- Дедушка, устал, наверное, от стольких встречь и знакомств с детьми и взрослыми?

- Есть немного, но это приятная усталость, ведь общение с детками и их родителями в новогодние дни для меня счастье и радость. А на этот раз гостей было особенно много. Мне потом мои помощники сказали, что ко мне в домик за шесть дней зашло более двух с половиной тысяч гостей. Жаль, что время неумолимо бежит, я бы ещё пообщался с ребятами, но пора уходить.

- А о чем просили чаще всего ребята на этот раз?

- А в эти дни мы решили пригласить в гости как можно больше деток. И чтобы все смогли увидеться с Дедом Морозом и Снегурочкой, попросили ребят в этот раз без просьб. Я и так все их просьбы знаю и выполняю. Если, конечно, они себя хорошо вели весь год.

И нам удалось где-то на треть больше принять гостей. Но, каждому я подписал персональную грамоту. Похвальную грамоту за добрые дела, хорошие поступки и веру в чудеса. Синенькая такая, может видели?

- Так уж прямо и не просил ничего взамен от ребят?

- Как же без этого! Кто-то стихи читал, кто песенку спел, кто станцевал.

- А какой нынче репертуар у ребят был?

- Самый разный. На первом месте, конечно, песенка «В лесу родилась елочка». А вот стихи читали такие, что и я их не знал. Да, были такие умницы. Но, в основном либо из школьной программы, либо давно уже мне известные, про меня и Новый год. Бывало, стеснялись поначалу, но потом, ничего, я же добрый Дед Мороз.

- За все шесть дней тебе, дедушка отдохнуть-то удалось хоть иногда?

- Нет, дверь моей резиденции не закрывалась. Только попрощаюсь, с Новым годом поздравлю одного малыша, глядь, а на пороге уже следующий. И так все шесть дней.

И стар, и млад

- Дед Мороз, а ты у себя в резиденции только детей принимал?

- Почему только детей? Все, кто хотел заходили. И родители с грудничками и взрослые дяди и тети приходили. Фотографировались со мной, стихи читали. Верят у нас в меня, и мне от этого очень радостно становится.

- Среди гостей были только калужане?

- География в этом году меня удивила, потому что приезжали с Камчатки, с Вологды, с Костромы, с Оренбурга и Твери. Тула, Владимир, Владивосток. Я всех-то уж и не припомню. У нас есть специальная карта наших гостей, там все аккуратно отмечено. Так вот, практически со всех концов нашей страны приезжали ко мне в Калугу гости.

- Такой у тебя график был напряженный, одному со Снегурочкой-то сложно было управляться?

- У меня помощницы были. Снежинки и Елочки. Девчата из калужского дома культуры «Малинники» и городского досугового центра, ну, и конечно же, из управления культуры Калуги. Кстати, Снегурочка моя оттуда была, из управления.

Без них я бы, конечно же не управился. Огромное им спасибо за помощь, всегда рядом были, все шесть дней и помогали и народ веселили.

- Спасибо, Дедушка Мороз, не будем тебя сильно беспокоить. Отдыхай до следующих новогодних праздников.

- Вот спасибо, да, пойду кофейку выпью и полежу на своем волшебном дедморозовском диванчике, почитаю, что там люди про наши встречи в резиденции пишут.

Простившись с Дедом Морозом, мы сами заглянули на страничку Резиденции Деда Мороза в соцсети. А там огромное количество благодарных отзывов. Любят в Калуге своего Настоящего Деда Мороза и ждут его на следующие новогодние праздники.