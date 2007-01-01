Суд над министром, решение о сносе рынка и факельное шествие: чем запомнился год Змеи – 2013 в Калуге

Мы полистали подшивки «Калужского перекрестка».

2013 был годом черной водяной Змеи.

И принес нашему городу немало событий.

Давайте посмотрим, о чем писала наша газета в то время.

Январь

Кинотеатр «Центральный» решили продать.

«Кинотеатр «Центральный», расположенный на улице Кирова, городские власти собираются продать частным владельцам в ближайшие два года.

На вырученные деньги горуправа построит себе новое здание на Правом берегу... Обязательным условием сделки станет сохранение в здании кукольного театра. Покупатель пока не определен».

В Анненках построили подземный переход.

«В ночь 4 января в Калуге закрывали движение в Анненках по подъездной дороге.

Движение автомобилей прекращали всего на 6 часов. За это время строители навели над дорогой пешеходный мост, уложив бетонные балки».

Февраль

Взорвали последнее здание мелькомбината.

«Утром 2 февраля, в Калуге взорвали здание элеватора на территории бывшего мелькомбината на улице Карла Либкнехта. Взрыв прогремел ровно в 10:00.

Посмотреть, как рухнет некогда самое высокое здание в городе, собралось несколько десятков человек… На месте бывшего мелькомбината в Калуге планируют построить жилой квартал».

С калужских улиц решили убрать торговые палатки.

«В первую очередь с улиц города исчезнут торговые платки, у хозяев которых кончились договора об аренде земли, и не соответствующие современным эстетическим нормам.

Можно предположить, что так или иначе это решение коснется значительной мелких предпринимателей, для которых палаточная торговля является основным родом занятий».

Собирали подписи в защиту памятника.

«Начался сбор подписей с запросом о дальнейшей судьбе Дома Толмачевых на улице Плеханова - памятника деревянного зодчества, который полтора года назад серьезно пострадал от пожара…

У многих калужан появились серьезные опасения, что он может повторить печальную судьбу уникальных памятников, на месте которых ныне построены торговые центры, офисные здания или многоквартирные дома».

Март

Погода подкинула сюрприз.

«На территории области за период с 23 по 24 марта и в течение ночи 25 марта выпало от 18 до 33 мм осадков (месячная норма - 35-38 мм). Настоящая снежная буря обрушилась на Калужскую область.

Горуправа признается, что снегоуборочной техники не хватает и призывает калужан выйти на расчистку улиц…

Из отдаленных районов было сложно выбраться. Например, в Резвань утренний маршрутный автобус так и не смог попасть».

Сделали стадион для вейкбординга.

«Подошел к концу первый этап реализации проекта… Летом все желающие получат возможность освоить стадион. Каждый день два часа утром калужане смогут заниматься вейкбордингом бесплатно».

Решено открыть движение вокруг сквера Медсестер.

«Когда конкретно это случится, чиновники пока не знают. Говорят, как только позволит погода. Сам сквер будут благоустраивать».

Апрель

Две улицы стали односторонними.

«1 апреля, в Калуге на улицах Вилонова и Первомайской поменялась схема движения. На улице Вилонова оно идет в направлении от улицы Луначарского до Первомайской. Первомайская стала односторонней в направлении от улицы Вилонова до Луначарского».

Затонула машина

«22 апреля четверо молодых мужчин чудом остались живы после серьезного ДТП. Они ехали из Думиничей в Москву, но отправились сначала в Резвань – завезти друга…

На развилке водитель привычно свернул в сторону моста, не увидев никаких предупреждающих знаков…

Когда Сергей затормозил, авто уже развернуло течением и вынесло в реку.

Парни стали быстро выбираться из машины…Машину планируют достать только, когда вода спадет – сейчас ее даже не видно».

В Калугу пришло цифровое ТВ.

«Оно начнет вещать в тестовом режиме уже в июле–августе этого года.

Цены на приставки к телевизору начинаются в районе 1700 и заканчиваются где-то около 6000 рублей.

Либо телевизор, либо приставка должны принимать именно такой сигнал».

Установили монумент «Журавли».

«Его возведение началось в сквере воинов-интернационалистов, что на площади Победы, на пожертвования калужских бизнесменов и простых калужан».

Май

Поступок года.

«Поездка на дачу майским днем трагически закончилась для 56-летнего калужанина Евгения Мазаева. Они с женой решили заскочить на Оку порыбачить. В районе Воробьевской переправы мужчина увидел тонущую девочку.

Евгений бросился в воду и вытащил ребенка, но сам спастись не смог – подвело сердце. Посмертно калужанина наградили нагрудным знаком МЧС «За спасение попавших в беду» III степени».

Дикий кабан прибежал на Терепец.

«13 мая, около 6:00 его увидели несколько жителей микрорайона. Как утверждают очевидцы, зверь был довольно крупных размеров. Кабан мчался вдоль дороги со стороны микрорайона, через речку, в сторону усадьбы Яновских.

О случившемся калужане сообщили в МЧС. Однако, когда спасатели прибыли, животное уже скрылось в лесу».

Вандалы разгромили стекла в подземном переходе.

«17 мая, наши журналисты обнаружили разбитыми вдребезги стеклянные двери, установленные на входе в подземный переход со стороны «шарика»... Еще во вторник, 14 мая, стекла были целы.»

Показали эскизы Сквера молодоженов.

«Первые эскизы будущего сквера возле загса показали на совещании в городской управе Калуги 22 мая. Кованые элементы сквера будут белого цвета. Восстановят строители и забор со стороны улицы Ленина. Причем, за основу при изготовлении забора специалисты возьмут историческую решетку городского парка».

Калужанам развали книги в троллейбусе.

«Прошла акция «Читающий троллейбус». Книги пассажирам маршрута № 1 раздавали сотрудники библиотеки имени Гоголя. По их словам, охотней всего калужане разбирали современную литературу…

А вот классическая литература пассажиров троллейбуса интересовала меньше.

Были люди, которые и вовсе отказывались брать книги даже бесплатно, уверяя, что вообще не читают их. Всего же сотрудники библиотеки раздали 60 книг».

Июнь

В городе объявили, что бесплатного Wi-Fi станет больше.

«В ближайшие недели в Калуге на всей улице Кирова и в Центральном парке культуры и отдыха появится беспроводной Интернет… Вскоре доступ в Сеть появится на территории от улицы Ленина до сквера Мира».

Ракета-носитель «Восток», установленная у Музея истории космонавтики, приняла горизонтальное положение.

«Оказывается, в ближайшее время один из символов Калуги — ракету «Восток» начнут реставрировать».

25 июня отшумели выпускные вечера.

«Всего со школьной скамьей в областном центре распрощались около 1400 человек.

Ноу-хау этого года - впервые полиция выдала видеокамеры патрульным, которые вышли на дежурство в ночь выпускных, чтобы они, в случае необходимости, снимали нарушения порядка».

Июль

Такси решили перекрасить.

«Единая цветовая гамма по всему региону вводится с 1 июля. Изначально предлагалось оставить для такси два цвета - желтый и белый. Однако в итоге депутаты остановились только на желтом».

В Калуге стали пить больше алкоголя.

«За 4 месяца 2013 года в Калужской области употребили на 3,4% алкоголя больше, чем за тот же период прошлого года. В среднем все калужане, включая младенцев, за этот срок выпили по 3 литра абсолютного алкоголя.

В прошлом году этот показатель составлял 2,9 литра. Через магазины в области продали 304,4 тысячи декалитров алкогольных напитков и пива. Это на 2,8% больше, чем в 2012 году».

Подорожал проезд.

«Цена билета в нем теперь составляет 14 рублей. В то же время стоимость проезда в маршрутках и «пазиках» осталась прежней, т.е. 13 рублей.

В итоге в городе сложилась уже много лет невиданная ситуация – проезд у частников стал выгоднее, чем в электротранспорте».

Задержали педофила.

6 июля в полицию Обнинска обратились местные жители и рассказали, что их ребенок стал жертвой нападения педофила.

В ходе следствия полицейским удалось оперативно выйти на подозреваемого и задержать его. Предполагаемым педофилом оказался житель Тюмени 1975 года рождения».

Закончилось расследование громкого дела о захвате заложников в банке.

«После проведения всех экспертиз следствие признало, что 46-летний многодетный отец из Медынского района был психически нездоров в момент преступления.

Напомним: 22 декабря 2012 года мужчина, у которого накопились большие долги по кредитам, захватил заложников в банке на площади Победы и потребовал 15 млн. рублей.

Банк пришлось брать штурмом, захватчика задержали».

Ольговку стали охранять боевые бабушки

«Ольговские бабушки устали сидеть на скамейках и отправились патрулировать свой микрорайон.

В добровольную дружину вступило 10 старушек. Самой молодой – командиру отряда Надежде Шилиной – 65. Остальным уже под 80. Пока в добровольной дружине всего 10 человек - и только женщины».

На Пятницком кладбище разгомили 13 могил.

«В редакцию позвонил читатель рассказал, что на Пятницком кладбище в Калуге вандалы разгромили могилы.

- Памятники на двух могилах поломаны, все перевернуто, - рассказал он. - Всего насчитал 13 развороченных могил. Вызвал полицию, оформил протокол... Ущерб оценили примерно в 15 тысяч рублей».

Август

В городе появился загадочный памятник.

«Памятник факелоносцу рискует надолго попасть в историю как самая загадочная скульптура Калуги. Без «упаковки» ее видели лишь единицы.

В августе памятник поставили на перекрестке улиц Пушкина и Баумана, но сразу же завернули в ткань. Оказалось, что открыть факелоносца мешают правила использования олимпийской символики».

Калужский альпинист покорил два восьмитысячника.

«Калужанин Алексей Косяков стал первым и пока единственным в мире альпинистом, который в этом году совершил двойное восхождение на горы Гашербрум-1 и Гашербрум-2» На открытой 25 июня 2013 года спортивной площадке у «шарика» погиб 18-летний спортсмен-экстремал.

«По предварительным данным, произошел несчастный случай…

Юноша выполнял трюк на рампе, зацепился колесом и упал. По свидетельствам очевидцев, он выставил руки вперед, но смягчить удар не удалось. Спортсмен умер в течение 30 секунд».

Ремонтировали Дом быта

«Наконец-то начался ремонт фасада самого уродливого здания Калуги. Это стало возможным после переговоров с собственниками помещений…

На этой неделе начнется установка металлопластиковых окон с тонировкой. Затем здание облицуют алюминиевыми композитными панелями. Из серого Дом быта превратится в здание сине-белого цвета».

Сентябрь

В Калуге хотят восстановить Московские ворота.

«Предлагается несколько вариантов размещения Московских ворот. Они могут находиться на своем историческом месте – на улице Ленина возле Концертного зала. Но, это будет слишком дорого.

Была мысль установить ворота на въезде в город со стороны дамбы – но и этот вариант отвергли.

В частности, Голышев предлагает установить архитектурный ансамбль на «пятачке», где сейчас стоит «Пашка из Ромашки».

В этом случае Московские ворота можно воссоздавать в натуральную величину: шириной 12 метров и высотой с пятиэтажку».

Завершился суд над экс-министром здравоохранения области Юрием Кондратьевым. Его обвиняли в нецелевом расходовании средств.

«Судья не нашел в обвинении состава преступления… Приговор в результате оказался полностью оправдательным».

Октябрь

13 октября по городу прошла Эстафета олимпийского огня.

«В областном центре факел с огнем встретили в 16:30 в Анненках. Через бор его пронесли конным эскортом, затем огонь переправится через Яченское водохранилище на байдарках.

После этого эстафета прошла по городу…

Участвовать в калужском этапе эстафеты должен был Николай Басков, но, по словам чиновников, он написал в личном блоге, что отказывается нести факел, поскольку его участие вызвало негативную реакцию со стороны жителей области.

Из официального списка факелоносцев фамилию известного артиста уже убрали».

Поджигателя палаток задержали на «белорусском» рынке.

«18 октября, около часа ночи он поджег целлофан на одной из торговых палаток.

По подозрению в поджоге полиция задержала 53-летнего бомжа. Полицейские проверяют мужчину на причастность к двум другим поджогам, которые произошли на «белорусском» рынке 12 и 17 октября».

Первые мойки самообслуживания появились в Калуге

«Самый популярный у автомобилистов Европы формат ухода за своей машиной наконец-то добрался и до нашего города…

Причем, экономят автомобилисты и деньги, и время, и собственные нервы.

К примеру, очистить машину от грязи и пыли на обычной мойке будет стоить 300-500 рублей, а на мойке самообслуживания - всего 100-150. К тому же займет весь процесс примерно 10 минут».

Власти заговорили о сносе городского рынка.

«В Калуге прошли общественные слушания, посвященные судьбе городского рынка.

Парковая зона, которая возьмет отсюда начало, раскинется аж до самой набережной Оки. Ее, правда, тоже пока нет. Но обещают построить к 650-летию Калуги, то есть через 7 лет.

- Безусловно, удобно получится: из центра города можно будет прямым ходом дойти до набережной, - говорит главный архитектор Евгений Голышев. – А учитывая, что перепад рельефа здесь большой: от Марата до Покровской церкви он составляет порядка 6-7 метров, – парк может быть террасного вида.

Также рельеф позволяет сделать под парком двухъярусные стоянки на 200-300 мест…

По мнению чиновников, построив на месте рынка парк, они тем самым убьют минимум двух зайцев. Во-первых, облагородят данный квартал.

Уж как только его не называли: и общественным туалетом, и даже клоакой! Во-вторых, перенос рынка снимет транспортное напряжение в центре города».

Ноябрь

Калужанка поучаствовала в написании сценария исторического фильма.

«На Первом канале состоялась премьера фильма «Романовы».

За 8 серий зрителям расскажут четырехвековую историю царской династии. Одним из сценаристов стала калужская писательница и поэтесса Марина Улыбышева».

Декабрь

Самой коррумпированной отраслью калужане назвали власть.

12 декабря в рамках акции «Нет коррупции» полиция просила горожан выбрать самую коррумпированную отрасль…

Всего в голосовании приняли участие 124 калужанина. 27% из них уверены, что сильнее всего погрязла в коррупции власть, 21% - ЖКХ, 18% - правоохранительные органы и по 17% посчитали самыми коррумпированными образование и здравоохранение».