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2024 год в Калуге стал самым тёплым за последние 100 лет

Подводим метеорологические итоги и рассказываем, какой будет погода на Новый год.
Татьяна Светлова
14:09 сегодня
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Фото автора.
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Этот год запомнился нам снежной зимой, холодным маем, когда на первомайские праздники шёл снег.

Зато в августе погода исправилась, начался длинный период тепла.

Ну а осенью было тепло, как летом.

Давайте сравним наши ощущения погоды с метерологическими данными.

Метеорологические итоги года удивляют и настораживают, - говорит метеоролог Татьяна ИНКИНА.

Татьяна Инкина Татьяна Инкина
метеоролог

За пять дней до Нового года, учитывая то, что по прогнозу существенных изменений в погоде не предполагается, приведу самые яркие мои выводы и метеорологические результаты. Уходящий год оказался самым теплым за последние 100 лет. Средняя годовая температура воздуха в 2024 году в Калуге достигла 8,0 градуса. По климату это значение составляет 5,7.  Ровно 30 лет назад, в 1994 году, обобщенная годовая цифра была 4,4! В то время разница от климата в сторону тепла составляла всего 0,2 градуса, а в 2024 году – 2,3 градуса.

Снежная зима

- Зима 2023 - 24 года была настоящей, снежной. Лютых морозов не наблюдалось, но январь отличился холодной погодой со средней месячной температурой воздуха на 3,3 градуса ниже нормы.

30-градусных морозов не было. Минимальная температура воздуха в Калуге зарегистрирована 8 января:  - 27 градусов.

Высота снега в конце февраля составляла 58 см.

Отличился апрель

- Несмотря на высокие сугробы, снежный покров исчез почти в климатические сроки, 30 марта.

Значительным теплом отметился апрель. Во втором месяце весны было установлено пять климатических рекордов.

Дождливый июнь

Лето одарило нас прекрасной погодой - было тепло и без засухи. Наиболее жарким оказался, как и положено по климату, июль. А очевидно дождливым - июнь. 

Самым «мокрым» стало 13 июня, за сутки в Калуге выпало 42% от месячной нормы осадков. И в течение всего месяца стояла жаркая и по тропически влажная погода.

Самая высокая температура воздуха в Калуге отмечалась 4 июля красивой цифрой +33,3 градуса.

В июле мы измеряли температуру в городе.
В июле мы измеряли температуру в городе.

Теплая осень

- Осень была шикарной. Сентябрь одарил нас вполне летней погодой. Средняя месячная температура воздуха первого месяца осени оказалась на 6 градусов выше нормы.

Сентябрьская температура воздуха была не просто рекордной, а фантастической, как в июне.

Такого отклонения от климата трудно найти в метеорологической статистике. Пожалуй, этот месяц внес самый значительный вклад в среднюю годовую цифру. 

В сентябре и в октябре погода установила по два климатических рекорда по теплу.

Осень радовала прекрайсной погодой.
Осень радовала прекрайсной погодой.

Какой будет новогодняя ночь

- Зима никак полноценно не вступит в свои права. Оттепели и моросящие дожди съедают снег. 26 декабря по данным калужской метеостанции высота снежного покрова в окрестностях Калуги составляет всего- то «сиротские» 8 см.

И это почти в три раз ниже средних многолетних значений. Температура декабря идет с превышением климатической нормы почти на 2 градуса, наблюдается дефицит осадков.

Из-за плотных, нависающих над землей облаков, самых коротких световых дней в году, декабрьские пейзажи выглядят мрачными и серыми. Не хочется завершать год на пессимистичной волне.

Сошлюсь на известную поговорку: «Самый темный час — перед рассветом» в надежде на, что зима ещё предстанет перед нами во всей красе.

К тому же, по прогнозу Гидрометцентра России в новогоднюю ночь предполагается снег при небольшом морозе.

Сейчас погода больше напоминает осень или ранюю весну.
Сейчас погода больше напоминает осень или ранюю весну.

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