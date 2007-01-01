2024 год в Калуге стал самым тёплым за последние 100 лет
Этот год запомнился нам снежной зимой, холодным маем, когда на первомайские праздники шёл снег.
Зато в августе погода исправилась, начался длинный период тепла.
Ну а осенью было тепло, как летом.
Давайте сравним наши ощущения погоды с метерологическими данными.
Метеорологические итоги года удивляют и настораживают, - говорит метеоролог Татьяна ИНКИНА.
За пять дней до Нового года, учитывая то, что по прогнозу существенных изменений в погоде не предполагается, приведу самые яркие мои выводы и метеорологические результаты. Уходящий год оказался самым теплым за последние 100 лет. Средняя годовая температура воздуха в 2024 году в Калуге достигла 8,0 градуса. По климату это значение составляет 5,7. Ровно 30 лет назад, в 1994 году, обобщенная годовая цифра была 4,4! В то время разница от климата в сторону тепла составляла всего 0,2 градуса, а в 2024 году – 2,3 градуса.
Снежная зима
- Зима 2023 - 24 года была настоящей, снежной. Лютых морозов не наблюдалось, но январь отличился холодной погодой со средней месячной температурой воздуха на 3,3 градуса ниже нормы.
30-градусных морозов не было. Минимальная температура воздуха в Калуге зарегистрирована 8 января: - 27 градусов.
Высота снега в конце февраля составляла 58 см.
Отличился апрель
- Несмотря на высокие сугробы, снежный покров исчез почти в климатические сроки, 30 марта.
Значительным теплом отметился апрель. Во втором месяце весны было установлено пять климатических рекордов.
Дождливый июнь
Лето одарило нас прекрасной погодой - было тепло и без засухи. Наиболее жарким оказался, как и положено по климату, июль. А очевидно дождливым - июнь.
Самым «мокрым» стало 13 июня, за сутки в Калуге выпало 42% от месячной нормы осадков. И в течение всего месяца стояла жаркая и по тропически влажная погода.
Самая высокая температура воздуха в Калуге отмечалась 4 июля красивой цифрой +33,3 градуса.
Теплая осень
- Осень была шикарной. Сентябрь одарил нас вполне летней погодой. Средняя месячная температура воздуха первого месяца осени оказалась на 6 градусов выше нормы.
Сентябрьская температура воздуха была не просто рекордной, а фантастической, как в июне.
Такого отклонения от климата трудно найти в метеорологической статистике. Пожалуй, этот месяц внес самый значительный вклад в среднюю годовую цифру.
В сентябре и в октябре погода установила по два климатических рекорда по теплу.
Какой будет новогодняя ночь
- Зима никак полноценно не вступит в свои права. Оттепели и моросящие дожди съедают снег. 26 декабря по данным калужской метеостанции высота снежного покрова в окрестностях Калуги составляет всего- то «сиротские» 8 см.
И это почти в три раз ниже средних многолетних значений. Температура декабря идет с превышением климатической нормы почти на 2 градуса, наблюдается дефицит осадков.
Из-за плотных, нависающих над землей облаков, самых коротких световых дней в году, декабрьские пейзажи выглядят мрачными и серыми. Не хочется завершать год на пессимистичной волне.
Сошлюсь на известную поговорку: «Самый темный час — перед рассветом» в надежде на, что зима ещё предстанет перед нами во всей красе.
К тому же, по прогнозу Гидрометцентра России в новогоднюю ночь предполагается снег при небольшом морозе.
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