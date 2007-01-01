В 2025 году Калугу ждут семейные кризисы: что готовят городу звезды

В 2025 году произойдет 4 затмения и три парада планет.

Калуга впервые упоминается в 1371 году в письме литовского князя Ольгерда. Этот год будем считать датой рождения города.

1371 год - Год белой металлической Свиньи (Кабана).

А празднуем мы День города в конце августа - начале сентября, значит, Калуга относится к знаку Дева.

Внезапные повороты

Начнем с восточного гороскопа. Металлическая Свинья - добродушное, стрессоустойчивое животное, её трудно вывести из себя. Но у нее есть слабость – любит тратить деньги, что не понравится символу 2025 года зеленой деревянной Змее.

Поэтому городу и горожанам надо быть осторожными с финансами, избегать излишних трат. Денежные потоки в 2025 году будут изменчивы.

Змея непредсказуема, может и середине года грозит Свинье устроить внезапный поворот событий. Поэтому рекомендуется планировать покупки, исходя из своего бюджета и не делать крупных инвестиций.

В бизнесе Змея любит креатив, а Свинья креативом не отличается, но если изменит подход, то сможет добиться многого.

Надо Свинье следить и за здоровьем. Она любит вкусно поесть.

Но в год Змеи стоит избегать переедания и алкоголя. И не забывать о физической активности, чего Свинья тоже не любит.

Личная жизнь в 2025 году будет полна сюрпризов. Все будет ярко и эмоционально. Не исключено, что Свинью ждут разочарования и любовные переживания.

Возможно, в 2025 году в городе будет много разводов. Поэтому семейным парам надо проявлять змеиное терпение.

Затмения и парады планет

Теперь посмотрим, что приготовили Калуге звезды. У знака Дева, к которому относится Калуга, все важные аспекты планет в 2025-м коснутся личной жизни, так как в этом секторе будут происходить затмения.

Зима

В начале января Солнце и Меркурий находятся в 5 доме гороскопа Девы. Это дом детей, любви, развлечений. Венера – в 7 доме. Это дом брака, отношений. Поэтому начало года для Калуги будет счастливым.

Ретроградный Марс 7 января перейдет в знак Рака, где окажется в своем самом слабом положении. Это прибавит волнений, переживаний и конфликтов.

А 12 января кармические Лунные узлы на полтора года перейдут на ось Дева-Рыбы. В знак Девы попадет Южный лунный узел Кету, который символизирует прошлое. Всплывут старые ситуации и нерешенные городские вопросы.

Ретроградный Юпитер - планета расширения, счастья и возможностей - в январе в 10 доме гороскопа Дев, удача ждет в карьере, поездках и командировках.

Кроме того, одиноким калужанам Юпитер дает шанс встретить вторую половину, а предпринимателям – найти надежных партнеров.

18 января нас ждет парад планет: Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венер и Сатурн выстроятся в ряд. В астрологии это указывает на приближающиеся перемены.

4 февраля Юпитер перейдет в прямое движение, а 24 февраля, начнет прямое движение Марс. Энергии поменяются. Начнется более активный период в делах.

4 февраля Венера перейдет в 8 дом гороскопа Дев, связанный с наследством, катастрофами и трансформациями. Калуга может внезапно получить прибыль или выгодные проекты.

28 февраля произойдет большой парад планет: Сатурн, Меркурий, Венера, Юпитер и Марс, Уран и Нептун выстроятся в линию. Это время трансформаций и глубоких внутренних изменений.

Весна

2 марта до 14 апреля станет ретроградной Венера, обостряя личные взаимоотношения, отношения с партнерами по бизнесу и тему финансов. Но в этот период могут вернуться прежние партнеры.

14 марта в знаке Девы произойдет затмение. Для Калуги это 1 дом гороскопа, отвечающий за характер, внешность, личные качества, то есть город может кардинально изменится. Кроме того, не исключен всплеск расставаний и разводов.

С 15 марта по 7 апреля станет ретроградным Меркурий сначала в Овне, а потом - Рыбах. Это 8 и 7 дома гороскопа. Затронет вопросы наследства, деньги партнеров и личные взаимоотношения. Дела вновь затормозятся.

29 марта – солнечное затмение в знаке Овна попадает в 8 дом гороскопа Дев, отвечающий за поступление денег от партнеров, налоги, долги, трансформацию, катастрофы.

Могут всплывать какие-то тайны, обман. Активизируются мошенники. Важно вблизи этой даты не стоит брать кредиты и давать деньги в долг.

С 18 апреля Марс будет идти по 12 дому Дев, это дом изоляций, внутренних страхов. Есть риск вспышек инфекционных заболеваний, обострениям хронических болезней, отравлений и травм. Калужане будут чувствовать себя уставшими. Берегите здоровье.

21 мая Солнце войдет в 10 дом гороскопа – дом статуса и профессиональной деятельности. И пробудет там до 10 июня. Это сильный период. Калуге будет сопутствовать удача.

Лето

В июне Юпитер перейдет в 11 дом гороскопа Дев, отвечающий за друзей, различные коллективы и общества. И будет побуждать к получению новых знаний, развитию технологий.

Возможно, в Калуге разработают или начнут применять какие-то инновации. Кроме того, у калужан удачные шансы поступить в вузы. Сейчас не время уходить в отпуск, надо действовать активно.

7 июля в 10 дом карьеры, репутации и достижений перейдет Уран – планета перемен, и устроит реформы в профессиональной сфере. Под кем-то закачается кресло. Будут неожиданные повороты в карьере. Уран может легко изменить чей-то статус.

С 18 июля по 11 августа Меркурий становится ретроградным в знаке Льва в 12 доме гороскопа Дев. Это дом тайн, страхов, уединения и скрытых врагов. Возможны интриги тайных недоброжелателей.

С 7 августа Марс будет проходить по 2 дому гороскопа – дому материальных ценностей. Он поможет увеличить Калуге доход.

29 августа вновь парад планет: Меркурий, Венера, Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн. Перемены уже близко.

Осень

7 сентября произойдет лунное затмение в знаке Рыбы, которое попадает в 7 дом гороскопа Дев. Вновь актуальна тема партнёрских отношений и брака, вновь - ссоры, разводы, измены и расторжения договоров.

При этом Черная Луна находится в разрушительном 19-м градусе Скорпиона, что только усиливает негатив.

А планета любви и денег Венера сейчас в 12 доме – доме тайн и уединения, поэтому может всплыть какая-то тайная информация. Но 19 сентября Венера войдет в знак Девы, и все наладится. Калуга будет в центре внимания, купаться в любви и признании.

21 сентября – солнечное затмение в знаке Девы, это 1 дом гороскопа Калуги, указывающее на то, что городу необходимо обновление.

Дева – рациональный знак, но затмение потребует изменить подход, избавиться от бюрократизма, привычных схем, проявлять больше внимания к людям.

Затмения могут повлиять и на личную жизнь калужан. Некоторые пары решат расстаться, отношения, которые стали обременительными, разрушатся.

Но у одиноких калужан есть шанс удачного знакомства и серьезных отношений.

С октября планета счастья Юпитер идет по 11 дому гороскопа Дев, выстраивая социальные связи и способствуя расширению доходов, получению премий и наград в профессиональной среде. Калуга может занять более высокое положение, получить влиятельных покровителей.

С 9 по 29 ноября - вновь ретроградный Меркурий. Начнется он в Стрельце, а завершится - в Скорпионе. У девы это 4 дом, связанный с семьей, и 3 дом, связанный с коммуникацией и информацией.

Нужна осторожность в этих сферах. Придётся решать какие-то домашние проблемы, возможно вновь начнутся прорывы труб на улицах. И важно внимательно проверять документы.

22 ноября Солнце перейдет в 4 дом гороскопа Дев. Захочется изменений в доме. Скорее всего, в эти дни Калугу начнут украшать к новогодним праздникам.

Зима

С 15 декабря Марс пойдёт по 5 дому гороскопа Дев, связанному с детьми, любовью, творчеством и развлечениями.

А с 21 декабря в этот дом войдет Солнце. Венера и Меркурий идут по 4 дому – семейному, а значит, в финансах, отношениях и коммуникациях все отлично. Самое время готовиться к Новому году.