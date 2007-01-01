Трагедия на празднике, закрытие ларьков и «выходец с того света»: что происходило в Калуге в год Змеи-2001

Мы полистали подшивки «Калужского перекрестка».

2025-й - год зеленой деревяной Змеи.

Давайте вспомним, что происходило в Калуге в 2001 году, который был годом белой металлической Змеи.

В «Калужском перекрестке» было много новостей. Стиль сохраняем.

Зима 2001 года.

Январь

Год начался с трагедии. Первого января весь город обсуждал гибель мужчины во время гуляний на Театральной площади.

«Двадцатидевятилетний пожарный, как утверждают, прибыл на массовое сборище с супругой. Стояла пара себе в сторонке, прямо рядом с магазином «Этюд».

И вдруг... Где-то недалеко выпустили многозарядное пиротехническое изделие... По трагической случайности горящая «развлекалка» угодила Игорю в шею. Она мгновенно разорвала сонную артерию…

3 января Игоря провожали в последний путь.»

Весь год в калужском суде слушалось дело жителя Обнинска сотрудника института США и Канады Игоря Сутягина, которого подозревали в связи с кадровыми разведчиками США и в передаче им сведений об атомных подводных лодках последнего поколения.

В январе в Калуге украли Карла Маркса.

«Недавно со скульптурной фабрики были украдены медный бюст Героя Советского Союза Клюквина, барельеф космонавтов, изготовленный тоже из этого же цветмета и алюминиевый Карл Маркс.

Похитителей поймали. В ночь с 14-е на 15-е января патруль вневедомственной охраны задержал двоих мужчин, тащивших бюст Клюквина, который, кстати, оценивается в 72 тысячи рублей. А Карл Маркс и барельеф стоят около 20 тысяч рублей, но похитители, видимо, этого не знали.

Краденые из скульптурной фабрики предметы они продали за 150 рублей всего-навсего».

В 2001 году было много забостовок.

Бастовали профсоюзы, студенты, работники образования.

Февраль

Ремонтировался Концертный зал.

«Основные работы по реконструкции Концертного зала будут завершены в этом году, обещал губернатор Анатолий Артамонов.

Здание, построенное 30 лет назад, уже давно нуждается в капитальном ремонте. Заменят звуковое оборудование, купленное в 70-е годы, осветительные приборы, обветшавшие полы сцены.

Самая большая проблема – многоуровневая кровля здания».

Произошли преступления, вызвавшие шок.

«18-летняя незамужняя местная жительница родила девочку в ванной, после чего положила ее в пакет, который вынесла на помойку около дома. Т

руп новорожденной обнаружили бабушки, собиравшие бутылки, которые и вызвали милицию. В тот же день убийца была задержана.

На допросе она пояснила оперативникам, что пошла на преступление, так как боялась гнева матери, которая отрицательно отнеслась к рождению ребенка вне брака.

Спустя неделю аналогичный случай произошел в одном из районов области. На этот раз новорожденного бросила женщина, уже имевшая нескольких детей, отстававших в развитии…

Девять месяцев она продолжала работать в колхозе, скрывая от всех, в том числе и от мужа, что она беременна. Ребенка родила ночью, на сеновале на заднем дворе своего дома.

Там и оставила кричащего младенца… Труп ребенка, уже объеденный собаками, через неделю обнаружил отец».

На Северном произошёл забавный случай.

Там жила семья Лузяниных: пенсионерка Елена Лаврентьевна с сыном Валерием. «В первых числах февраля 44-летний Валерий пропал.

До этого крепко запил, а когда понял, что с головой какая-то непонятка творится –пора на Бушмановку! С тех пор – ни слуху, ни духу...

Проходит день, другой, мать и забеспокоилась не на шутку: вдруг что-нибудь случилось? И принялась обзванивать все больницы. Да бестолку! Везде ей отвечали одно и то же: «Такой не поступал».

Мать заволновалась еще сильней, и через три дня обратилась в милицию. Заявление приняли и занялись поисками. Искали, искали и нашли... в морге. Там оказался неопознанный труп.

У Елены Лаврентьевны ноги подкосились, сердце прихватило.

Ехать в морг на опознание она была не в состоянии, поэтому опознавать Валерия поехали друзья Раиса и Александр. И опознали.

В последний путь Лузянина проводили по всем правилам. На кладбище выпили по рюмочке, чтоб земля была пухом. И поехали домой – поминать.

Друг Валерика Серега на поминках так сильно перебрал, что сердце не выдержало, умер.

Через три дня хоронили Серегу, на том же самом кладбище, что и Валерку.

И тут Валерий Лузянин вернулся домой... жив-здоров. Оказалось, ошибочка вышла – не того похоронили: Валерий-то просто-напросто в психушке лежал, «голову поправлял» после запоя.

А друзья ничего не знали, переполошились и с испуга в морге чужого мужика за своего другана приняли.

Так и похоронили безымянного, да еще справку получили, что умер Валерий 17 февраля 2001 года. По ней воскресший и живет «выходец с того света».

После выхода в свет статьи в своем родном Северном Валерий стал знаменитостью. Его узнают все: милиционеры, продавцы, почтальоны, жители окрестных дворов, бомжи...

Особенно забавляются соседские мальчишки: как только увидят на улице, что Валерий идет, так давай кричать: «Смотрите, покойничек!»

Март

Подорожал проезд в транспорте

«С 1 марта повышается плата за проезд в троллейбусах. Т

еперь одна поездка будет стоить ровно два рубля. Городской Голова Валерий Иванов утверждает, что не повышать плату нельзя, кругом все дорожает».

Калуга обрастала интернет-паутиной. «Конец февраля порадовал интернет-общественность города появлением в сети сразу двух сайтов.

Заглянув на одни все желающие смогут узнать о новостях в сфере бизнеса, получить справочную информацию и даже посетить виртуальный магазин, а предприниматели имеют возможность открыть на этом портале виртуальный офис своей компании.

Второй, также небезынтересный калужский сайт - не что иное, как городская интернет-газета.»

В Тарусском районе жила самая читающая семья приехавшие с севера супруги Новиковы подписались аж на 81 издание.

Городские власти решили упразднить в Калуге лоточную торговлю. «Для продавцов подобные новшества - просто беда. Для покупателей - сплошные убытки. Но ведь кому-то все это должно быть выгодно»?

Апрель

С 1 апреля подорожал телефон. «Отныне за телефон калужане будут платить 55 рублей в месяц, а предприятия и организации – 70 рублей».

Отмечали юбилей троллейбуса.

«В прошлую пятницу исполнилось 45 лет со дня выхода на линию первого калужского троллейбуса. В те годы было всего 15 троллейбусов и два маршрута.

Сегодня же в Калуге из 143 машин ежедневно на улицы города выходит 80-85, остальные – на ремонте.

Ну а если говорить о ценах за проезд, то в 1956 году он стоил 20 копеек – за одну остановку и по 10 копеек – за каждую последующую.

Теперь же, чтобы прокатиться на самом популярном в городе виде транспорта, приходится платить 2 рубля».

Кто-то разгромил пятницкое кладбище.

«В понедельник утром администрация Пятницкого кладбища пришла в ужас. На центральной аллее кладбища были разрушены и завалены памятники.

Всего осквернено десять могил. Кто, когда и каким образом завалил массивные надгробия – неизвестно. Нужно обладать недюжей силой, чтобы разбросать в разные стороны укрепленные гранитные монументы…

Кое-то поговаривает о нашествии сатанистов, якобы они совершали на кладбище какой-то магический обряд».

Состоялась пейджеризация думы. «Без лишнего шума были приобретены 8 пейджеров, которые получили все председатели думских комитетов.

На рядовых депутатов денег пока не хватило, но это, думается, дело времени.

Сегодня же самые высокопоставленные из народных избранников украсили свои пояса пищащими и вибрирующими устройствами, с помощью которых гораздо легче проникнуться в проблемы избирателей.

Только вот сообщить номера…никто пока не удосужился. Да и зачем отвлекать пейджеризованную Думу на такие мелочи».

30 апреля возле деревни Белая состоялось традиционное весеннее «Запор-шоу». «Более десятка переоборудованных до неузнаваемости «Запорожцев» носились по трассе вокруг спорткомплекса…

Все автомобили гонку выдержали и остались целы».

Май

Прошло сообщение, что в Калужской области будет создана единая дежурная диспетчерская служба –«911».

«Уже готовится помещение, где она разместится, и если не будет денежных проблем, то к августу ремонт закончится. Кроме того, сейчас идет обучение сотрудников. Штатных спасателей будет 15».

На рынке труда спросом пользовались рабочие специальности. «Так, в калужском центре занятости населения из 4221 заявленной вакансии 3480 – для рабочих…

Популярностью пользуются также продавцы – 137 вакансий и инженеры – 198 вакансий.

Что касается некогда модных профессий юристов, экономистов, бухгалтеров, то они тоже требуются, но... только очень высокой квалификации».

«Шарик» на въезде в город нуждался в ремонте.

Июнь

Предупредили, что осенью подорожает спиртное. «С сентября водка подорожает в среднем на два-четыре рубля. Связано это с тем, что отныне в Калужской области вся алкогольная продукция будет продаваться только при наличии двух акцизных марок: государственной и региональной».

Состоялся пробег инвалидов-колясочников. Они преодолели более 20 км. «Пробег начался от сквера Мира, а закончился у Святого источника в селе Льва Толстого.

В соревнованиях участвовали девять инвалидов. Почти сразу четверо из них вынуждены были на время сойти с дистанции: их коляски не выдержали быстрой езды и сломались. Однако к финишу команда пришла в полном составе».

Июль

Дом декабриста Батенькова, что на улице Суворова, решили сохранить и сделать музей. «Однако, чтобы восстановить дом, требуется более двух миллионов рублей.

Министерство культуры выделило 200 тысяч рублей, но где взять недостающую сумму, – пока что неизвестно».

С Театральной площади прогнали лошадей.

«Привычной детской забавы – катания на лошадях – в центре города не будет. Изо дня в день милиционеры гоняют владельцев лошадок с Театральной площади».

Отремонтировали «шарик» на въезде в город.

«Работы по восстановлению памятника 600-летию Калуги подходят к концу. Скоро он приобретет свой первоначальный вид, однако сделан он уже будет не из цветного металла, а из обыкновенного двухмиллиметрового железа.»

Раньше в центре города можно было часто увидеть лошадей, фото начала 2000-х г.

Август

Калужские рыбаки в течение нескольких минут вытащили из Оки двух огромных сомов. «Ловили они у понтонного моста. Первый сом потянул на 31 кг, а второй, аж на 37.

Рыбаки уловом остались довольны, хотя утверждают, что в Оке водится рыбешка и покрупнее».

На Правобережье открыли овощной оптовый рынок. «Новый рынок позволит разгрузить центр города от нагромождения фур с овощами, с которых ведется торговля».

На Оке. Фото начала 2000-х г.

Сентябрь

В Калуге открыт пункт благотворительной раздачи одежды. «Бесплатная раздача вещей для многих калужан сегодня – единственный способ хоть как-то одеться.

В пункт благотворительной раздачи приходят не только подопечные общественной организации многодетных семей, но и вдовы, лица без определенного места жительства, бездомные и беспризорные дети, живущие в подвалах».

Зафиксирован случай заболевания митоспирозом. «В терапевтическое отделение больницы управления внутренних дел было госпитализировано пять пациентов.

При обследовании у них был выявлен митоспироз. Эти больные были в возрасте старше сорока лет, и в этот период пили сырую воду из источников, купались в водоемах, работали на дачных участках…

К счастью, все выздоровели».

Октябрь

В ДК «Строитель» должен был состояться калужский областной рок-фестиваль, однако его отменили пожарные. «Причиной стала пожарная сигнализация, отсутствие которой было замечено почему-то лишь за день до рок-фестиваля…

Зал опечатали, причем всех остальных помещений Дома культуры гнев пожарных не коснулся. Все секции и кружки продолжали работать как обычно, несмотря на отсутствие пожарной сигнализации».

Из-за отсутствия тепла в реанимационном отделении в облбольнице были отменены 24 плановые операции. «К началу отопительного сезона больница готова.

Проблема – в долгах перед энергетиками, а долги эти уже перевалили за 1 миллион 300 тысяч рублей…В департаменте здравоохранения считают, что больница должна выкручиваться самостоятельно».

Ноябрь

Обнинск прощался с мичманом подводной лодки «Курск» Сергеем Рычковым. «Его тело недавно было извлечено из отсеков поднятой субмарины и опознано…

В Обнинске у Сергея Рычкова остались жена и дочь. Хоронили мичмана со всеми воинскими почестями».

В библиотеке открылось интернет-кафе. «Глобальная компьютеризация добралась до библиотек.

На днях интернет появился в областной детской библиотеке, что в Гостином дворе.

Причем до нового года каждый читатель может абсолютно бесплатно воспользоваться всемирной Интернет-сетью».

Калужане ринулись приватизировать квартиры. «Изо дня в день, начиная с шести часов утра, в отделе приватизации творится нечто невообразимое: народ кинулся в авральном порядке приватизировать квартиры…

Жуткий, невиданный доселе ажиотаж! Причем на нервах, с выяснениями отношений, с криками и стонами!

А все потому, что пошел слух, будто бы с 1 марта 2002 года приватизация квартир будет стоит не 300 рублей, а очень, очень дорого, чуть ли не по полной оценочной стоимости».

Ажиотаж в отледе приватизации.

Декабрь

Велась борьба с самогонщиками.

«По самым скромным расчетам, торговцы самогоном имеют в месяц две-три тысячи рублей чистой прибыли.

Об этом нам рассказали сотрудники РОВД Октябрьского округа, которые только за десять месяцев текущего года изъяли 579 269 литров крепкого народного напитка».

Решили построить подземные переходы.

«Строить их собирались еще двадцать лет назад, но тогда в «подземках» не было особой необходимости. Теперь же движение на центральных калужских улицах усилилось.

Перейти улицу Кирова, например, зачастую бывает весьма сложно и для здоровья небезопасно».