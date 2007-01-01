Самые-самые новости 2024 года по версии калужан

Редкие птицы, атаки дронов, метро Калуга - Москва, арест Любимова. Какие еще новости читали активнее других в уходящем году.

2024-й стал историей, подводя черту под которой мы посмотрели, к каким новостям в разных месяцах читатели нашего сайтапроявили повышенный интерес.

Мы изучили статистику просмотров новостей в каждом месяце и отобрали те, на которые в этом месяце зашло наибольшее количество человек.

Интересы калужан оказались весьма разнообразными, а самой популярной темой ожидаемо оказались атаки беспилотников на наш регион.

Январь

Почему в Калуге дворники уходят из профессии

В январе самой читаемой стала наша немного грустная статья о проблеме с дворниками Калуги. Наш журналист предметно разобрался с темой и выяснил все про низкие зарплаты, малую механизацию.

Калужан публикация задела за живое и спровоцировала дискуссию.

- Прекрасные цифры про зарплату дворников, - написал один читатель нашего сайта.

- Нормальное ТСЖ или УК - нормально убирает, - не соглашается с иронией другой. - У нас все почищено и пешком пройти можно, и на пузотёрке проехать... В городе, согласен, местами каша по колено.

Но, справедливости ради стоит сказать, что в этом сезоне коммунальные службы по нашим ощущениям справляются со снегопадами лучше, чем в прошлом году.

Так это на самом деле, или ощущения нас обманывают, будем посмотреть в течение зимы.

Февраль

Киров отменил весь общественный транспорт

Самой популярной у читателей новостью февраля стала отмена всех автобусных рейсов в Кировском районе 12 февраля. Не работали ни городские, ни пригородные, ни междугородние маршруты.

Причиной тому стали последствия ледяного дождя - дикий гололёд.

- Ситуация на дорогах сейчас критическая, - объяснили местные власти запрет автобусам выходить на маршруты.

Вроде бы удивительно – кому в той же Калуге интересна отмена автобусов в далеком Кирове? Но на самом деле вполне объяснимо.

Новость заинтересовала жителей других городов и поселков по всему региону потому, что от непогоды в те дни страдали все, но так, чтобы целый район остался вообще без всего общественного транспорта, не было ни у кого.

Март

Атака на НПЗ в Товарково

В марте темой номер один стала атака украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод в поселке Товарково 15 марта.

Видео массированного штурма попало в сеть, и федеральные СМИ гудели о нападении весь день.

Согласно официальной информации, серьезного ущерба завод не понес, три беспилотника посадили, один взорвался в воздухе – повредил трубу.

В последствии в течение года на этот завод продолжались попытки атак.

Апрель

Дочь Дмитрия Маликова посудилась со швейной фабриков

В середине апреля совершенно неожиданно в Калужской области закипели светские страсти.

Новости столичного бомонда на тему суда дочери известного певца и неназванной швейной фабрики где-то в Калужской области пришли аккурат на 1 апреля.

Но оказалось, что это не шутка. Стефания, действительно, заказывала в Калужской области пошив одежды для своего бренда. Однако ее не устроило качество товара, и дочка прославленного певца отказалась платить.

Владелец фабрики пытался добиться денег от Стефании через суд, но не только не получил желаемого, но и вернул заказчице полученный ранее аванс в 100 тысяч рублей.

Май

Одну из самых редких птиц заметили в калужском лесу

В последний весенний месяц калужане не стеснялись проявлять любовь к прекрасному в целом и природе в частности.

Опубликованное на сайте видео черного аиста, который попал в объектив видеокамеры заповедника «Калужские засеки», посмотрели 14100 раз.

- Черный аист чуть меньше и изящнее белого, - рассказал орнитолог заповедника Алексей Костин. - Как и у других аистов, бросаются в глаза длинные шея, клюв, лапы, и широкие, с пальцеобразно расставленными маховыми перьями, крылья.

По всей России гнездится только около 2500 пар черных аистов. Так что это большая удача, поймать на видео такую редкость.

Июнь

Поезд из Калуги в Москву задержался на два часа

Лето всегда славится информационным затишьем, а главной новостью теплого времени года неизменно становится «все в отпуске». Видимо, поэтому в июне буквально выстрелило сообщение о том, что скоростной поезд «Иван Паристый», идущий из Брянска в Москву через Калугу, задержался на два часа.

Этим поездом очень многие добираются до столичных аэропортов, из которых улетают отдыхать в теплые страны. И два часа задержки поезда – это катастрофа для любого отдыхающего.

Но, к чести, РДЖ, всем тем, кто опоздает на регистрацию, ведомство пообещало компенсировать потери. Выполнило обещание или нет, история умалчивает, но нам жалоб не поступало.

Июль

Археологи обнаружили в Калужской области дракона

Очень заинтересовала калужан новость об интересной и весьма необычной находке, которую раскопали на берегу Оки в Ферзиковском районе на месте Любутского городища.

Археологическая экспедиция под руководством заведующего научно-исследовательским отделом Калужского объединенного музея-заповедника Игоря Болдина, нашла костяную накладку в виде дракона. Драконы, как известно, в наших былинах и сказках никогда не водились, за исключением Змея Горыныча. Но найденный костяной дракон на него ни капли непохож. Вылитый китаец.

- Интерпретировать находку еще предстоит в ходе научного исследования, - сообщили ученые.

Также среди интересных приобретений археологической экспедиции – известные любутские пряслица, янтарные и стеклянные бусины, монеты, наконечники стрел, декоративные подвесы.

Август

День города Калуги

Хоть нет уже у этого праздника той яркости, пышности и размаха, как раньше, калужане все равно не теряют к нему интерес.

Сначала из-за пандемии, а потом и СВО, Калуга празднует свой день рождения весьма скромно. Без карнавала, большого концерта и фейерверков. Однако, несмотря ни на что, этот праздник не перестает привлекать горожан.

Пусть даже меньше, чем в десятые годы этого века, но все равно афиша городских праздничных гуляний на день города в августе продолжает бить рекорды читательского интереса.

Сентябрь

Метро от Москвы до Калуги

Новость о том, что до нашего региона продлят Московский центральный диаметр сообщил в сентябре мэр Москвы в рамках Российской энергетической недели.

Сергей Собянин пообещал, что эта ветка дотянется до Калуги, но не уточнил когда. Однако уже в ноябре на городском вокзале была замечена новенькая электричка, на табло которой показывалось Kaluga-1, D4 – как раз название одного из московских центральных диаметров.

Что это значит для калужан? А то, что уже сейчас, сев на Калуге-1 в эту электричку с D4 на табло, можно добраться до восточных районов Москвы без необходимости выходить на Киевском вокзале и нырять в метро.

А в перспективе, сев на Калуге-1 можно будет без пересадок добраться аж до Ярославля!

Правда, со всеми остановками.

Октябрь

Дистанционное обучение как сезонная напасть

Когда-то из-за эпидемий гриппа и ОРВИ закрывали школы на карантин, чтобы ученики сидели дома и не заболели.

Этому безмерно радовалась детвора, которая в 30-градусный мороз, высыпала на улицу кататься на коньках и санках, играть в снежки.

Но современные дети такой заботой об их здоровье со стороны властей оказались полностью лишены. Теперь, если какая эпидемия, детей сажают за компьютер и заставляют учиться дистанционно.

Естественно, такие серьезные изменения в распорядке дня всегда вызывают повышенный интерес со стороны родителей. Этот год не стал исключением.

Ноябрь

Извинения и штрафы

Ну а в ноябре случилось событие, которое завоевало наибольший интерес у читательской аудитории в 2024 году. Увы, но оно снова связано с крупной атакой беспилотников на Калужскую область.

Правда, в этот раз удары пришлись по объектам в самом областном центре, а не в Товарково или районах, но также, как и весной, Сеть заполонили видеоролики последствий ударов.

Разница только в том, что этому времени на территории Калужской области уже вступил в силу закон, запрещающий выкладывать в Интернет результаты прилетов вражеских дронов. За это полагаются штрафы.

Но нашлись такие молодые люди (по нашим данным старшеклассники и учащиеся), кто выложил свои видеозарисовки в соцсети, а оттуда они перекочевали к врагу, который использовал их не только в своей пропаганде, но и для корректировки полетных заданий беспилотников.

Меньше, чем за сутки, органы отыскали всех выложивших запрещенку в общий доступ и провели с ними разъяснительные беседы. После чего девчонки и мальчишки записали видеоизвинения на камеру, призвав не повторять их ошибок.

Но только извинениями они и их родители не отделаются. Штраф, хочешь не хочешь, придется заплатить.

Декабрь

Арест Любимова

Под занавес года пришла шокировавшая многих новость об аресте экс-градоначальника Калуги Николая Любимова.

Ему вменяют крупную взятку, когда он руководил Рязанской областью. Речь идет о сумме в сотни миллионов рублей.

По одной из версий его сдал бывший заместитель Игорь Греков, которого арестовали годом ранее за махинации с поставками медоборудования в больницы Рязанской области.

Правда, в бытность Любимова губернатором, именно Грекова называли серым кардиналом Рязанской области, сосредоточившим в своих руках реальную власть.

Так что, может статься, Николай Викторович в данной ситуации далеко не такой уж и злодей, каким его малюют. А то и вовсе человек, назначенный на роль известного животного.

Как бы то ни было, будем посмотреть, как именно в этом деле разберется следствие.