На Святки в калужских деревнях можно было встретить оборотня

Крестьяне любили мистические истории.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

В селе Ягодное Козельского уезда корреспонденты этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века записали:

«Рождественским Мясоедом собираются на вечеринки и одни только парни играть в карты… Музыка здесь – исключительно гармоника, редко, на два дома – гитара.

Песни поют разные: «В одной знакомой улице», «Не шей ты мне, матушка».

Поинтеллигентнее поют романсы «В непогоду ветер воет, зазывает», «Не уезжай, голубчик мой», «Ты скоро меня позабудешь».

Вообще, Ягодная, хоть и деревня, но в ней, как лаптя не увидишь, так и крестьянской песни не услышишь, это считается неприличным. Пляшут здесь «русскую», «трепака», «По улице мостовой».

Более богатые исключительно танцуют польку, кадриль, лянсье, некоторые – вальс. ..

В свободное время богатые люди ездят куда-нибудь или у них кто-нибудь бывает. Люди победней пьют чай в трактире»…

Опасны в Святки

«Довольно распространена в Ягодном вера в оборотней. Оборотень- это несчастный человек, которого колдун или колдунья заставили принять вид какого-нибудь животного…

Обыкновенно по ненависти или даже по своей присяге дьяволу делать людям зло, колдун или колдунья, «скинувшись» (приняв вид) свиньёй или волком, кусает в полночь, преимущественно в Святки, какого-нибудь прохожего, и он делается оборотнем.

Срок, на который человеку суждено быть оборотнем, обычно семилетний…

Оборотень может быть опасен только в Святки, когда ему становиться необыкновенно грустно.

Он иногда бежит сотни и тысячи верст, чтобы взглянуть на родную деревню, на родной дом.

В это время беда ему попасться – может укусить. И тогда он снова сделается человеком, а укушенный оборотнем…

Бывает так, что оборотня-волка убивают, а когда подходят к трупу, находят человека.

По этому поводу существует такой рассказ. «В святочный вечер, около полуночи, два запоздавших парня шли на вечеринку.

Подойдя к дому, где веселилась молодежь, они увидели большого волка, который смотрел в окно. Недолго думая, один из парней ударил его дубиной по переносице. Волк повалился.

Парни пошли на вечеринку и рассказали, что произошло. Все, понятно, бросились смотреть убитого волка. Но, к ужасу, увидели труп человека, убитого в переносье.

Это, как оказалось, был парень из соседней деревни, пропавший лет пять тому назад.

Одет он был во все то, в чём был в день исчезновения, в кармане у него были деньги.

Убийц-парней не предали суду, потому что, когда труп раздели, то на груди его нашли клок волчьей шерсти. Это убедило всех, что парни били оборотня».

Устраивают свадьбу

Этнограф Сергей Максимов в книге «Нечистая, неведомая и крестная сила» пишет про Мещовский уезд: «Узнать оборотней легко можно по тому, что у них задние ноги имеют колена вперед, как у человека, а не назад, как у волка.

Людям они вреда не делают, кроме тех, кто их испортил; те не должны им попадаться на встречу».

А сотрудники бюро князя Тенишева про село Адуево Медынского уезда собрали такие сведения. «Крестьяне верят в существовании оборотней, а волколавов не знают.

Оборотнями делаются колдуны и колдуньи как при жизни, так и после смерти. Колдуны «скидываются» (оборачиваются) чаще всего свиньей, кошкой, собакой, скидываются даже петухом или сорокой.

И стараются вредить людям, на которых они злы. …

Оборачиваются колдуны и после смерти, если не успели передать кому-нибудь своего колдовства.

Смерть колдунов бывает очень тяжелой, гадкой. Умирая, они мучаются, особенно, если у них никто не принимает волшебства.

Одни просят, чтобы было легче умереть, открыть в потолке одну потолочину или выковырнуть из дерева сук. Если нельзя вынуть потолочину, надо провернуть в ней дырку.

Так мучительна бывает смерть колдуна, что мертвый он лежит иногда с высунутым на пол-аршина языком.

Колдун или колдунья, не передавшие при жизни своего волшебства, выходят из могилы до 6 недель каждую ночь в полночь, приходят к себе на двор и просят есть.

Если домашние не накроят ему стол, то он там ночью перебьет все дочиста.

Чтобы умершие колдуны не выходили из могли, забивают в их могилы осиновые колы, чтобы этот кол пришелся против сердца. Иногда на этот кол вешают еще замок.

Говорят, что бывает, но редко, что колдун, обернувшись волком, по злобе на кого-либо обращает в волков весь свадебный поезд.

После чего они уходят в леса и живут там, пока колдун, который в то время принимает свой прежний, человеческий, вид, не смилуется над ними.

Эти оборотни-волки в Святки бегают по полям и перелескам, устраивая свадьбу».