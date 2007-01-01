Мужчины наряжаются старухами, а женщины – стариками: как проводили святочные дни калужские крестьяне

В каждом уезде были свои традиции.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

Все исторические публикации можно посмотреть в разделе История Калуги.

Корреспонденты этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века записали интересные факты про калужскую губернию.

Специальные сборища

В селе Сугоново Калужского уезда (Ферзиковский район) были такие обычаи.

«24 декабря пост соблюдается строго. Этот день считается Колядой. И, по народным верованиям, он даже выше праздника Рождества Христова.

Для кутьи обычно берется сырой ячмень, затем толчётся и, приправленный мёдом, ставится в печку париться в закрытом сосуде. Обычая колядования не сохранилось.

Обычай поститься 5 января до восхода звезды среди местного населения утратил свое значение.

Воду, освящаемую в этот же день, приносят домой и хозяин или хозяйка дома. Одев вывороченный на изнанку полушубок и вывороченную шапку, идут с этой водой и ещё с топором на двор, где сперва перебрасывают через спину каждой скотины топор, а затем кропят её святой водой.

Кроме того, водой кропят все углы и большинство предметов домашнего обихода. Существует обычай в этот день чертить мелом кресты на дверях, воротах притолоках и всех косяках.

На Святках, а затем на Масленице, бывают специальные сборища молодежи по домам более просторным. Последнее, впрочем, не всегда соблюдается.

Большей частью дома чередуются, то есть сегодня проводили вечеринку в одном доме, завтра будут в другом.

Игр, требующих движения, на вечеринках не происходит.

Большей частью играют в карты: в «дураки», в «мельника», в «акулки», в «свои козыри», «короли» и пр.

В последнее время стало наиболее среди молодежи замечаться пристрастие к азартным играм. Парни играют на деньги, девушки - на пронизки (стеклянные бусы).

Впрочем, иногда парни и девушки соединяются в одной общей игре.

На подобных посиделках песни поются, за малым исключением, величальные.

На посиделки являются девушки и парни лет 12-ти. На них безразлично допускаются и вдовые, и женатые, и замужние…»

Катаются на льду

В Жиздринском уезде Святки проходили так. «Праздники на Святках не представляют из себя ничего особенного. Молодые девицы и парни собираются обычно на лёд и там катаются – парень, обнявшись с девицей.

И поют песни, специально предназначенные для этого времени.

Является какой-либо гармонист и начинает наигрывать «русскую», «камаря», и дотоле катавшиеся парни и девицы пускаются в пляс.

Более молодые пары резвятся отдельно. На игрища являются и женатые, и замужние.

Иногда держа на руках грудных детей. Хороводов не водят».

Искали в снегу волос

В Медынском уезде «Зимою, в долгие вечера, по праздникам и воскресным дням молодые женщины и девушки предаются некоторым домашним развлечениям и играм.

Для этого они собираются в чью-либо одну просторную избу. Здесь играют в жмурки. В этой игре принимают участие и немногие оставшиеся в деревне парни.

На Святках молодые замужние женщины, девушки и парни наряжаются. Мужчины – женщинами, старыми старухами, а женщины – мужчинами, стариками.

Ряженые ходят по селу с песнями и плясками под гармонику. Входят в дома и там также пляшут, говорят шутки и прибаутки.

Девушки на Святках занимаются гаданием о судьбе, о суженом-ряженом. Приносят с улицы, со двора снег. И при огне ищут в снегу волос, стараясь угадать, какие волосы будут у суженого…

Приносят петуха и пускают на пол, на котором заранее размещается вода в черпаке, горсть зерен, горсть земли и кольцо.

Если петух будет воду пить, муж будет пьяница, станет клевать зерна – муж будет богат, если землю клюнет – девушка умрёт, если кольцо – выйдет за муж.

В свободные осенние и зимние вечера мужчины и женщины играют в карты: в «дурачки» или «три мешка».

Игра бывает на интерес с отбиванием носов, а бывает на деньги, причем ставка – 3 коп и более. Не на интерес играют в «мельники» и в «свои козыри».