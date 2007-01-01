В Калуге развеяли миф о посохе Деда Мороза

Под занавес уходящего года в уютную радиостудию «Комсомольской правды – Калуга» заглянул главный новогодний волшебник.

Директор калужского драмтеатра Александр Кривовичев привел в гости во вторник, 24 декабря Деда Мороза.

Того самого Деда Мороза, что все новогодние праздники веселит ребятишек в фойе театра перед новогодней сказкой «Щелкунчик».

В театре наконец-то возобновили представления у новогодней ёлки, которые так нравились и нравятся всем пришедшим на спектакль.

Настоящий Дед Мороз

Люди постарше помнят ещё те времена, когда встретить на улице Деда Мороза было настоящим событием, а уже если он придет домой, послушает заранее приготовленный стишок или песенку, зажжет домашнюю елку и подарит обязательный подарок – это было пределом мечтаний.

Времена изменились. Сегодня новогодний персонаж стал делом привычным. Толпы Дедов Морозов гуляют по улицам городов, объявлениями о предложениях поздравить под Новый год от людей в костюмах с белой бородой завален весь интернет. Хорошо это или плохо?

С одной стороны, возможность пригласить дедушку к себе домой без всяких проблем, безусловно здорово. Однако, с другой, порой можно легко нарваться на ловкачей от этой профессии. Да-да, Дед Мороз – это профессия и далеко не каждый, нацепивший белую бороду, может считаться Дедом Морозом. Каких-либо советы здесь давать сложно, разве что «доверяйте проверенным Дедам Морозам».

А ещё лучше, приходите в драмтеатр – уж там-то вашего ребенка встретит и развеселит настоящий Дед Мороз.

Смена поколений

Традиция новогодних представлений в калужском драмтеатре перед сказками уходит в далекие советские времена. Менялся антураж новогодних елок и персонажей, которые тоже по традиции приходят к ребятам вместе с Дедом Морозом. Остаются неименными несколько вещей: зажигание елки, то самое, известное каждому, «Ёлочка, гори!» и хоровод под главную новогоднюю песенку.

- У нас классический Дед Мороз, - рассказывает директор театра Александр Кривовичев. - Вообще я помню Дед Морозов с 70-х годов. Заслуженные артисты Успенский, Романовский, Марецкий, Исупов, - кто только не выходил к ребятам в роли Деда Мороза. Игорь Корнилов был классическим Дедом Морозом.

Годы идут, одного новогоднего дедушку сменяет другой. Кстати, Кривовичев развеял существующую театральную байку о торжественной передаче дедморозовского посоха от одного актера другому. На самом деле этого нет. Просто на нового актера шьется костюм и к детям выходит новый Дед Мороз. Неизменным остается классическая традиция этого важного атрибута новогодних сказок.

А что касается возобновления представлений, то их отмена на протяжении нескольких лет была обусловлена прозаическими обстоятельствами. Пандемия. В предыдущие годы Дед Мороз выходил перед занавесом на сцену и оттуда поздравлял маленьких зрителей с Новым годом. Сейчас вернулись, наконец, к традиционному варианту.

Кстати, традиционным является и знаменитая дедморозовская шуба. Шьется она долго и тщательно, костюм Деда Мороза стоит долгих усилий швейного цеха театра и скажем так, стоит он совсем недешево. Среди классики – цвет. Он синий. И здесь нет никакого политического аспекта. В последнее время стали слышны разговоры о том, что мол, красный костюм носит «вражеский» Санта Клаус, а наш, российский Дед Мороз должен ходить только в синем.

- Ничего подобного! – говорит директор театра. – Синий цвет – это цвет холода, Дедушка же зимний персонаж.

Что просят у Деда Мороза

Еще одним неизменным атрибутом дедморозовского действа неизменное загадывание желаний.

В общем-то, как рассказал исполняющий роль нынешнего Деда Мороза, актер калужского театра Ярослав Орляченко, желания ребятишек мало меняются год от года. Правда, в последнее время ситуация в мире и стране наложила свой отпечаток.

- Дети просят чудо, то, что им хочется больше всего, - рассказывает Ярослав Орляченко. - Они сейчас стали совсем другие. Они очень любят Родину, и нередко просят мирного неба, хотят, чтобы тепло было во всех домах, чтобы уютно было. Просят здоровья своим родителям.

Спросили мы и о том, какие желания загадывает Дед Морозу сам директор театра.

- Директор театра всегда хочет, чтобы все были счастливы в театре и старается это делать настолько, насколько у него это получается, насколько есть возможности, - поделился Дед Мороз. - Всегда просит сил у Господа, вот такие у него желания.

Впрочем, были у директора и вполне конкретные желания. Сейчас, когда они сбылись, о них можно говорить вслух.

Год назад Александр Кривовичев загадал Деду Морозу победу театра на всероссийском конкурсе. Так оно и вышло. В декабре на сцене Вахтанговского театра он и главный режиссер получили регалии лучшего регионального театра России в конкурсе «Звезда театрала».

В финал вышли три театра: Пензенский, из Нижнего Новгорода и наш, Калужский. Конкуренция была очень серьезная. И тем не менее, Калужский театр победил. Примечательно, что победу эту принесли театру сами зрители. Голосование было открытым.

- Мы всегда очень благодарны нашему зрителю, - признался Александр Кривовичев. – Вообще, на самом деле зрители, я считаю, что зрители — это главное действующее лицо любого театра. Нет зрителя нет театра. Я благодарен нашему зрителю, у нас он действительно очень хороший, требовательный и интеллигентный.

С этим признанием полностью согласился и Ярослав Орляченко, и как актер, и как действующий Дед Мороз.