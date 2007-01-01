Куклы, рэп и дутые костюмы: что в Калуге сотворили со «Щелкунчиком»

В драмтеатре начался сказочный марафон.

Каждый раз накануне нового года калужский драмтеатр переносит зрителей в сказку

В этом году поставили спектакль «Щелкунчик».

Билеты на него расхватали, как только они поступили в продажу. Но постепенно ажиотаж стих: директор драмтеатр Александр Кривовичев обещал добавить дополнительные спектакли, чтобы на сказку попали все, кто хотел попасть. В итоге, в декабре-январе запланировано примерно 60 показов.

Очень красивое, сказочное начало спектакля: танцуют снеговики, снежные эльфы, на санях появляется Дроссельмейер (Михаил Кузнецов).

Сказочный марафон открылся 19 декабря и продлится до 9 января. «Щелкунчик» будет идти каждый день.

Приходить надо за 20 минут до начала спектакля, чтобы увидеть новогоднее представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями в зеркальном фойе.

Предположительно, за новогодние каникулы спектакль посетят примерно 42 тысячи зрителей.

Но в «Щелкунчике» мобильные декорации, их проще собирать, чем в предыдущих сказках, поэтому спектакль будут показывать в течение всего театрального сезона раз или два в месяц по выходным.

В январе спектакль можно будет увидеть еще 11 и 25 числа, но уже без новогоднего утренника.

Мари (Евгения Бессонова) и Щелкунчик (Дмитрий Трифонов).

Сюжет переписали

Сказку «Щелкунчик и мышиный король» Гофман написал 200 лет назад. И без этой рождественской истории теперь не обходится ни один Новый год.

В постановке тульского режиссера Вениамина Наймана она отличается от оригинала. Поэтому любители классики могут быть разочарованы.

Например, мыши здесь летучие, зато они красиво танцуют. В реальном мире девочки Мари Мышильда появляется в образе злобной Баронессы и дарит куклу, которая подсматривает за всем, что происходит в доме.

Сама Мари – не нежная и мечтательная барышня, а смелая и дерзкая девчонка.

У нее нет брата Фрица, зато есть недовольная и глупая сестра Клара, постоянно жалующаяся на то, что скоро праздник, а она растрепана.

Ну и Щелкунчик после победы над Мышиным королем не ведет Мари в сказочную страну.

Сказочная страна появляется в первом же действии ночью – царство сладостей, где танцуют и поют Королева-карамелька, Король-сахарок и пироженки.

Не обошлось без поисков ореха Кракатур, который в версии Вениамина Наймана надо найти, чтобы расколдовать Щелкунчика и сделать всех волшебников мира обыкновенными людьми.

Король Сладостей, а в реальном мире папенька Мари (Дмитрий Денисов) и королева Сладостей, в реальном мире маменька (Екатерина Клеймёнова).

Сказка Гофмана сложная, многослойная, поставить ее тяжело.

Когда идешь на «Щелкунчика», думаешь, как режиссер будет решать проблему с перевоплощением, наденет на актеров маски?

Но нет, в спектакле актеры просто носят больших кукол - Щелкунчика, Мышильду, семиголового Мышиного короля и оживающую куклу Клару в розовом платье.

А ещё здесь появляется говорящий кот Мурр крестного Дроссельмейера, тоже кукла.

Здесь я немножко побуду занудой и скажу, что решение с куклами не понравилось, особенно, когда двое артистов таскают одну здоровую куклу, хочется их от нее освободить.

Лучше бы были просто загримированы, получилось бы живей.

Баронесса и колдунья Мышильда (Светлана Никифорова) и ее сын и Мышиный король (Сергей Путинцев). Двоим артистам приходится таскать одну куклу.

Костюмы с секретом

Персонажи сказки появляются и на сцене, и в зале. Играют наши артисты блестяще. В спектакле много интересных танцев, которые поставила хореограф Елена Теребиленко.

Много музыки и песен. Звучит и волшебная музыка Чайковского, моментами - в современных аранжировках. И уж чего совсем не ожидают зрители: персонажи исполняют практически рэп. И Щелкунчик тоже!

Стихи к песням написал сам режиссер Вениамин Найман.

Сильного раздражения рэп не вызвал, хотя и без него можно было обойтись, герои классические, нет смысла их осовременивать. Вот если бы Щелкунчик изначально был рэпером, тогда – да.

Само действо очень красивое. Шикарные декорации, свет и невероятные костюмы, которые создала тульская художница Ирина Блохина. Все блестит и переливается.

Бесподобны «дутые» костюмы персонажей царства сладостей. Их заказывали в Екатеринбурге и делали по эскизам художницы из специальной, похожей на пластик, ткани.

Когда они висят в шкафу, тонкие, как тряпочка. Внутри каждого костюма установлен маленький компрессор. Актеры нажимает кнопку, костюмы надуваются, становятся «шариками».

Персонажи в них выглядят забавно, немного подскакивают на сцене, как мячики. Потом актеры нажимают кнопку, и костюмы сдуваются, потому что ходить в них вне сцены невозможно.

Мари (Евгения Бессонова) разговаривает, а Щелкунчик ей не отвечает. Вполне можно было обойтись без этой сцены, она не несет никакой смысловой нагрузки. Если ее убрать, сюжет не пострадает.

Каждый на своём месте

Продолжительность спектакля 1 час 20 минут с антрактом.

Получилось антуражно, местами сумбурно и странно, но очень красиво.

Мнения зрителей по поводу «Щелкунчика» разделились. На страничке драмтеатра в соцсетях они пишут:

- Из сказки сделали не понятно что. Рэп, песня куклы, как будто она наркоманка. Дети сидели в шоке. Всё собрали в кучу, в итоге никто не понял, как Щелкунчик стал обратно человеком.

В конце ждали красивый танец, а было снова не понятно что. Хотели адаптировать сказку под новые реалии, а получился полный ужас.

Несколько лет ходим на сказки, всегда зал аплодировал стоя, сегодня некоторые уходили в антракте. Обидно!

- Спектакль, к сожалению, не оправдал надежд. Получилось все очень скомкано, не было сюжета. В музыкальное сопровождение добавили рэп. Вопрос: зачем?

Добавление кукол, как сказочных актеров, выглядело не очень. Лучше бы играли их люди в костюмах.

Очень странно выглядело, как актерам приходилось отыгрывать и вдвоем носить эти куклы по сцене. Все-таки это не кукольный театр.

- Щелкунчик только в балете, в спектакле нет, а тем более так сократить сюжет. Для чего папу Мари сделали картавым?

- Видели много постановок «Щелкунчика», но эта самая ужасная. Только из уважения к артистам не ушли со спектакля. Так изуродовать классику. Порезать музыку, вставить рэп. Для чего?

Всё волшебство улетучилось, и смысл сказки тоже не раскрыт. Детям понравилось только представление перед сказкой. За него спасибо. Остальное мимо.

- Нам очень понравилось, хотелось с ними танцевать.

- Впервые так понравилось что-то изменённое! Пусть был и рэп, и другая современная музыка, но всё было в тему! Органично и музыкально.

Вкус и мастерство чувствуется во всём: в костюмах, игре, музыке, свете, декорациях. Весь зал был в восторге и кричал: «Браво».

- Игра актёров бомбическая! Каждый на своём месте. Очень понравилось.

- Прекрасная новогодняя история! Неимоверно было приятно ощутить детскую веру в новогоднее чудо! 0+