Карты таро, валенки и плюшевые мишки: как украсили Калугу к новогодним праздникам

Чтобы проникнуться атмосферой приближающегося праздника, мы прошли по центральным улицам города.

Калугу начали украшать ещё в начале декабря. Украшен город стандартно, новых украшений нет.

Но елок на улицах много. Всего в Калуге около 30.

Можно сделать фото у одной из самых красивых.

Елка возле тетра украшена красными, синими, серебняными и золотыми шарами.

Елкав зеркальном фойе театра.

В парках стоят световые фигуры, а на фонарных столбах появились новогодние световые консоли.

На пл. Московской светятся сеногвики.

Владельцы магазинов, торговых центров и кафе украсили витрины, ступеньки и двери своих заведений. В основном - еловыми ветками, иногда - с шарами и гирляндами. А в окнах и на балконах калужан переливаются гирлянды.

Карты Таро на елке.

Валенки над входом в магазин на ул. Театральной.

Елочный базар.

Некоторые окна разрисованы по-зимнему.

Окна библиотеки им. Маяковского на углу ул. Плеханова и Пушкина.

На ул. Гагарина поселились новогодние медведи. Некоторые прохожие умиляются, других они раздражают.

Возле поликлиники №5 - светящиеся конструкция. елка, снеговики.

Пряничный человечек рядом с театром.

Елка у ТЦ на ул. Суворова.

Елка на ул. Воронина.

Елка возле «собачьего» скверика.

Гном на ул. Кирова.

Есть на ул. Театральной и такой вариант новогоднего оформления - просто елка.

Витрина одного из магазинов на ул. Ленина.

Елки возле магазинов украшают не только шарами, но и бантами, и цветами.

Елка на пл. Старый торг украшена также, как и на пл. Театральной.

У входа в парк стоят традиционные Дед Мороз и Снегурочка.

Светящиеся фигуры, как и в прошлом году, стоят в парке.

Елка на пл. Московской.

Украшена она вот так. Кто-то дополнил украшения красным шариком.

На пешеходной части ул. Театральной поставили ярмарочные домики, надувного Деда Мороза и инсталяцию со светящимся деревом и зайцами под ним. Вечером смотрится красиво.

Фотозона на ярмарке.

Зайцы на ярмарке.

Ощущение магии праздника останется и на длинных выходных, поэтому вечером можно выйти прогуляться по городу.