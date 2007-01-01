Карты таро, валенки и плюшевые мишки: как украсили Калугу к новогодним праздникам

Калугу начали украшать ещё в начале декабря. Украшен город стандартно, новых украшений нет.
Но елок на улицах много. Всего в Калуге около 30.
Можно сделать фото у одной из самых красивых.
Елка возле тетра украшена красными, синими, серебняными и золотыми шарами.
Елкав зеркальном фойе театра.
В парках стоят световые фигуры, а на фонарных столбах появились новогодние световые консоли.
На пл. Московской светятся сеногвики.
Владельцы магазинов, торговых центров и кафе украсили витрины, ступеньки и двери своих заведений. В основном - еловыми ветками, иногда - с шарами и гирляндами. А в окнах и на балконах калужан переливаются гирлянды.
Карты Таро на елке.
Валенки над входом в магазин на ул. Театральной.
Елочный базар.
Некоторые окна разрисованы по-зимнему.
Окна библиотеки им. Маяковского на углу ул. Плеханова и Пушкина.
На ул. Гагарина поселились новогодние медведи. Некоторые прохожие умиляются, других они раздражают.
Возле поликлиники №5 - светящиеся конструкция. елка, снеговики.
Пряничный человечек рядом с театром.
Елка у ТЦ на ул. Суворова.
Елка на ул. Воронина.
Елка возле «собачьего» скверика.
Гном на ул. Кирова.
Есть на ул. Театральной и такой вариант новогоднего оформления - просто елка.
Витрина одного из магазинов на ул. Ленина.
Елки возле магазинов украшают не только шарами, но и бантами, и цветами.
Елка на пл. Старый торг украшена также, как и на пл. Театральной.
У входа в парк стоят традиционные Дед Мороз и Снегурочка.
Светящиеся фигуры, как и в прошлом году, стоят в парке.
Елка на пл. Московской.
Украшена она вот так. Кто-то дополнил украшения красным шариком.
На пешеходной части ул. Театральной поставили ярмарочные домики, надувного Деда Мороза и инсталяцию со светящимся деревом и зайцами под ним. Вечером смотрится красиво.
Фотозона на ярмарке.
Зайцы на ярмарке.
Ощущение магии праздника останется и на длинных выходных, поэтому вечером можно выйти прогуляться по городу.
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