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Калужские художники показали лаковую миниатюру, которую 30 лет хранили дома

И сейчас в нашем городе есть мастера, которые работают в этом направлении.
Татьяна Светлова
20:08 сегодня
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Фото автора.
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В советские времена лаковая миниатюра была в моде. Многие гонялись за шкатулками с нарисованными на черном фоне сказочными сюжетами, пейзажами и сценками из народной жизни.

Множество деталей, это своеобразный мир на шкатулке, тонкая работа.

Сейчас лаковая миниатюра - редкий промысел. Художники выпускаются, но не могут найти себе применения и уходят в другие направления.

Поэтому интересна выставка лаковой миниатюры, которая открылась в Палатах Коробовых. Увидеть ее можно в течение всего января.

Шкатулки, созданные калужскими мастерами.
Шкатулки, созданные калужскими мастерами.

Здесь работы и профессионалов, и студентов Калужского колледжа культуры и искусства. Много шкатулок и украшений. Некоторые мастера осовременивают изделия, например, можно увидеть авторские панно, выполненные даже в виде семейной фотографии.  

Основу для лаковых миниатюр делают из папье-маше. Это – картон.  Художники пользуются масляными красками. Каждый слой сушится в печи. Поэтому на изготовление даже простой шкатулки уходит много времени.

Работа 2000-х годов . Автор - Евгения Одяркова.
Работа 2000-х годов . Автор - Евгения Одяркова.
Ещё одна работа из 2000-х годов. Шкатулку сделала Наталья Козлова.
Ещё одна работа из 2000-х годов. Шкатулку сделала Наталья Козлова.

Началось все с Коробовых

Создавать лаковую миниатюру в России начали примерно 200 лет назад. В  начале XVIIIвека при декорировании дворца Монплезир в Петергофе  «Китайский кабинет» был оформлен 94 лаковыми панно.

Их писали русские иконописцы. К середине XVIII столетия входят в моду лаковые табакерки из папье-маше, украшенные нарядной росписью.

Лаковое дело стали преподавать в Академии художеств. В Москве и Петербурге работало множество мастерских, но со временем в нашей стране уцелели лишь четыре центра: Мстёра, Палех, Федоскино и Холуй.

Подмосковное село Федоскино считается основателем и эталоном промысла.

Там, на фабрике по производству армейских козырьков из папье-маше, которую организовал купец Петр Коробов, торговавший голландским мылом «Зеф», появилась художественная артель.

Совпадение, но и в Калуге жил купец Пётр Коробов. И тоже торговал мылом «Зеф», сахаром, был записан в Московское купечество.

Сотрудники калужских Палат Коробовых написали письмо в музей Федоскино. Но получили ответ, что их Коробов - из Хлынова, то бишь Вятка.

Теперь сотрудники музея обратились с письмо в Вятку, возможно у калужского Коробова были там дома.

Потому что наши Коробовы имели дома в Орле, Севске, Нижнем Новгороде, в Новгород-Северском, Глухове, Ругодив (Нарва). Есть вероятность, что и до Вятки добрались. Но это ещё предстоит выяснить.

Панно «Ожидание». автор - Наталья Колганова.
Панно «Ожидание». автор - Наталья Колганова.
А это панно - работа студентов колледжа искусств.
А это панно - работа студентов колледжа искусств.

В своем стиле

В Калуге лаковой миниатюрой художники занялись несколько десятилетий назад. Ее начали выпускать в 1980 году на базе местного промкомбината.

Через 10 лет группа художников организовала свое творческое объединение. Изначально в коллективе было 15 человек.

А в 1992 году было основано ООО «Лаковая миниатюра». Возглавляла его  Вера Корзун, а главным художником долгое время была Людмила Евдокимова-Рощина.

Выпускали альбомы, папки, блокноты, шкатулки, украшения и др. Сюжеты калужских мастеров того времени: цветочные и жанровые композиции, памятники архитектуры, природа, портреты.

Украшали изделия серебром, золотом, вставками из перламутра. Создали и запатентовали свою технологию изготовления изделий из папье-маше. Но предприятие закрылось.  

- В 1992 году в нашем городе большими усилиями Антонины Симоновой и Ольги Беляевой было создано изначальное предприятие. - вспоминает художник Лариса ОШЕРОВСКАЯ. – Сначала оно даже имело статус муниципального.

Работали там, в общем-то, люди-энтузиасты, которые своим трудом создавали себе рабочие места. В 1990-х годах мы испытывали большие финансовые трудности.

Своими силами на личные финансы покупали печи и материалы. И все время старались, чтобы наша миниатюра была узнаваема, чтобы у нее был свой стиль.

Работали с фонами, с формами, пытались как-то отличаться от Федоскино. Создали коллекцию авторских работ, работали над эскизами, старались найти свои сюжеты.

Разработали собственную технологию изготовления изделий из папье-маше, которая придавала им легкость и изящество.

Создавали лаковые шкатулки, броши, заколки, панно. Их хорошо разбирали в Москве.

Работы, которые вы видите на выставке, более 30 лет лежали у всех дома. Сейчас они могут радовать зрителя.

Шкатулка, 2000-е годы.
Шкатулка, 2000-е годы.
Серия «Времена года».
Серия «Времена года».

Разрешены эксперименты

Ольга Беляева преподавала в колледже культуры, её студенты проходили практику на предприятии и после учёбы могли прийти сюда работать. И сейчас студенты колледжа продолжают традиции лаковой миниатюры.

- Сначала лаковую миниатюру проходили как факультатив по 2 часа, - рассказывает Людмила РОЩИНА. – И, тем не менее, студенты очень достойно показывали себя на защите дипломов.

Но, когда в 2000 году произошло разделение на живопись и прикладное искусство, мастерство заметно возросло.

Студенты выполняют копии известных мастеров и делают авторские работы. Но, к сожалению, потом многие уходят на вольные хлеба.

С промыслами ситуация сложная. И в Федоскино мало мастеров осталось.  Хотя сейчас больше возможностей, можно отступать от классики, разрешены эксперименты. И хотелось бы наши калужские наработки сохранить.0+

Лаковой миниатюры на выставке много.
Лаковой миниатюры на выставке много.

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