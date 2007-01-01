«Курочка Ряба» - о конце света, «Морозко» - об инициации: исследователь фольклора Ульяна Нижинская раскрыла в Калуге тайный смысл сказок

Встреча прошла в ИКЦ. Так как тема сказочная, был дресс-код – кокошники.

Калужанки пришли в самых разнообразных кокошниках и ободках.

А преподаватель колледжа культуры и искусств Виталий Бердиков – в рыцарском шлеме.

Сама Нижинская была в авторском кокошнике, украшенном каменьями.

Ульяна Нижинская – филолог, блогер, радиоведущая, автор книги «Недетские сказки». Слушать ее интересно. Но то, что она рассказывает, вызывает шок.

Тем не менее, Ульяна опирается на достоверные источники и сведения. И говорит, что каждый образ в русской народной сказке возник неспроста.

Здесь зашифрованы ритуальные представления, религиозные верования и магические обряды.

- Народные сказки - это не учебник морали, - считает Ульяна. - Это не о том, каким нужно быть добрым, а о том, что нужно поддерживать культ предков, передавать знания, выживать.

Мертвая мать

Образов в сказках много, в этот раз разобрали тему «Мать и дочь». Здесь Ульяна сразу огорошила тем, что в русских сказках нет живой матери. Она всегда мертва.

В авторских сказках, написанных Пушкиным, Островским и другими писателями, мать может быть жива, в народных – нет.

- Дитя - всегда главный герой, а мать его помощник. Без родительского покровительства герой не пройдет всех испытаний, - говорит Нижинская. - Причем, мать в сказках всегда мертва.

Она - дух, который может воплощаться в образе куклы, животного, дерева, печи. А самый древний образ матери – Мать Сыра-Земля.

Почему мать всегда мертва и появляется мачеха, Нижинская объяснила так:

- Во всем виновата экзогамия - традиция выбирать женщину из чужого рода.

До этого союз между мужчиной и женщиной заключался внутри одного рода, а соседская родовая община считалась вражеской.

Но потом возник запрет на кровосмешение, и мужчины стали брать женщин из некогда вражеских родов. Естественно, женщина, которая пришла из вражеского рода, была плохой матерью.

Золотое, значит, потустороннее

Далее Ульяна прошлась по образам. Мать Сыра-Земля, потому что в древние времена Землю ассоциировали с человеком. Деревья, трава - это волосы, горы - кости, реки, озёра – кровь.

Луна - левый глаз, Солнце - правый глаз. Земля сырая, потому что она оплодотворена небесной влагой.

Земля дает силу. Русские былинные богатыри бьются с врагом три дня и три ночи, а потом на землю падают, чтобы напитать силой.

Образ духа матери в образе куклы встречается, например, в «Василисе Прекрасной».

Там умирающая мать дает дочери куколку, которая, если её накормить, поможет в беде. Девочка кормила куклу, и та помогала ей справляться с заданиями злой мачехи.

Тогда мачеха отправили Василису за огнём к Бабе-яге. Но и там девочка справляется с испытаниями.

В итоге, Баба-яга дарит Василисушке череп с огненными глазами, который одним взглядом сжигает мачеху и ее дочерей.

Василиса благополучно выходит замуж. И куколку до конца жизни носит с собой и бережет.

По мнению Нижинской, в кукле жил дух умершей матери Василисы.

В древности куклы были не игрушками, а богами. Но, чтобы Бог услышал и помог, ему нужно принести дар, что и делает Василиса в сказке. Она кормит куклу и только после этого изливает ей горе.

Кроме того, многие народы считали, что в куклах реинкарнируется дух умерших.

- Если в семье кто-то был при смерти, делали куклу, и во время последнего издыхания душу заманивали в неё. После ухода из жизни человек в образе куклы продолжал жить в кругу домочадцев.

Для куклы готовили пищу, укладывали спать целовали, относились как в живому человеку.

В сказке «Крошечка-Хаврошечка» умирающая мать дарит дочери волшебную корову. Понятно, что в народе корову-кормилицу ассоциировали с женщиной-матерью.

Но в сказке двойное перевоплощение. Когда мачеха прознает про волшебную буренку, она приказывает зарезать ее. Косточки коровы девочка зарывает в землю, и из них вырастает дерево. Не простое, а золотая яблонька.

- Все, что в сказках золотого цвета, относится к потустороннему миру: свинка - золотая щетинка, конь златогривый, жар-птица, - объясняет Ульяна.

- Когда у нас возникло трупосожжение, появилась вера, что души предков улетают вместе с дымом погребальных костров на небо, к солнцу.

И загробный мир называется в сказках Подсолнечное царство. В сказке «Крошечка-Хаврошечка» - золотая яблонька. Снова связь с духами. Яблоко ещё и символ замужества.

Подружки невесты делали из яблок свадебное деревце и ставили его вместе с караваем посреди стола. Вот и мать в образе яблоньки помогает Крошечке-Хаврошечке выйти замуж.

Девочка получает все блага судьбы вовсе не потому, что она добрая или работящая, там в основном корова все за нее делает, а потому что помнит и чтит свою мать, выполняет ее заветы.

Зачем перепекали детей

С образом матери-печи история ещё интереснее.

- В русских народных сказках, например, «Баба Яга и Жихарь», в печи хотят запечь ребенка. Для чего? – спрашивает у зала Ульяна. - Чтобы провести обряд перепекания. Если ребенок рождался недоношенным или болезненным, его несли к бабки-знахарке.

Она брала ржаное тесто, заворачивала туда ребенка, оставляла только дырочки для носа и рта. И укладывала такой «пирожок» в тёплую, но не горячую печь. Ребенок там перепекался.

Устье печи символизировало материнское лоно, то есть ребенок перерождался, проходя этот обряд. Перепекание встречалось еще в XIX веке.

А ещё люди верили, что, когда человек умирает, его душа вылетает именно из печи. Закрывали все окна, двери дома, а заслонку в печи, наоборот, открывали, чтобы душа вылетела.

И было поверье: если тоскуешь по умершему человеку, можешь открыть заслонку и крикнуть о своей боли. Тогда тот человек, его душа услышит твой крик.

Когда принимали хлеб из печи, верили, что мертвые всегда рядом, они питаются парами испекшегося хлеба.

А тот, кто печет блины на поминках, печется по душам своих родителей. Вот, в целом из этих всех представлений и традиций возникает образ матери-печки.

Инициация и конец света

На вопрос, почему в сказках отец никогда не защищает дочь, Ульяна ответила на примере сказки «Морозко», где старик отвозит дочку в лес.

- Не сказка, а криминальные хроники, - пошутила Нижинская. - Дело в том, что это сказка об инициации, и отец не подкаблучник, он твердо следует законам рода и племени.

Его дочь достигла брачного возраста, и он ее отвозит в лес, на место проведения инициации. И там дочь показывает правила инициации, она лжет, что ей тепло, когда на самом деле холодно. Это ритуальная ложь.

Тем самым она показывает, что она готова пройти инициацию. Она ее проходит. И Морозко, в образе которого зашифрован распорядитель этого древнего обряда, дарует ей сундук с преданным.

Поинтересовались калужане и в чем суть сказки Курочка Ряба?

- Интерпретаций много. Первая, что эта сказка - абсурд, то есть яичко разбилось, а все подняли шум, - говорит исследовательница. - Но мы знаем «Курочку Рябу» не в том варианте, в каком она была в народе.

Для детей в XIX веке её адаптировал педагог Константин Ушинский.

А в народном варианте яичко разбилось, и мир сошёл с ума: вереи захохотали, двери побутусили, поп сошел с ума, книгу свою разорвал, дьячок перебил колокола, попадья тесто по полу разлила, внучка удавилась.

Вот такой вариант сказки был записан со слов архангельской бабушки. То есть, это сказка о конце света.

Многие народы мира верили в то, что мир возник из яйца. И это яйцо разбили боги. А дед и баба - не боги, они обычные люди, поэтому у них разбить яичко не получается.

Мышка же - существо потустороннее, она связывает два мира, подземный и надземный. И она может разбить это яйцо. Ещё есть интерпретация Софьи Агронович, что золотое яичко символизирует приближающую смерть.

И в некоторых вариантах бабушка с дедушкой не бьют яйцо, а дают его курочке досиживать, то есть борются за свою жизнь. Поэтому сказка непростая.

Влияние христианства

Про то, как христавнство повлияло на сказки, Нижинска ответила так:

- -Есть языческие сказки об инцесте, например «Данила Говорил», где брат хочет жениться на родной сестре, потому что не нашел никого лучше нее на свете.

Но сказка окончательно формируется ближе к средневековью Руси, когда у нас уже православие.

И по сюжету у девочки снова появляется куколка, которая ей помогает избежать этого брака.

Она говорит девочке: «Плюнь в каждый угол избы, и твои слюнки будут отвечать за тебя, а я тебя пока что в потусторонний мир проведу». Инцест не случается, это как раз влияние христианства.

Есть сказка «Свиной чехол», где отец хочет жениться на своей дочери, но дочь просит сделать свиной чехол, надевает его на себя, становится безобразной, и отец от нее отказывается.

И девочка перекрестилась на все четыре стороны. Вот этот момент показывает на влияние христианства. Но в княжеской среде ещё долго инцест оставался, потому что нужно было сохранять свой княжеский род.

Обидно за Иванушку-дурака

Надо ли, читая детям сказки, говорить об интерпретации?

- Смотря какие сказки вы читаете, - размышляет Ульяна.

- Когда мы говорим про Иванушку-дурака, мне очень обидно, что некоторые современные родители не хотят читать эту сказку, считая, что она не может ничему хорошему научить, если герой вечно валяется на печи.

Но, если посмотрим подтекст, сказка снова учит нас поминать предков, потому что Иванушка лежит на печи и валяется в золе - он совершает родовой культ.

У печи поминали предков, под печью хоронили. И в древности именно младший сын занимался культом умерших предков. То есть совершенно другой смысл.