В Калуге вручили премии «Медиаперсона года – 2024»

Этот проект - наша благодарность людям, добившимся успеха в самых социально значимых областях и просто послужившим примером, совершившим что-то, чем можно гордиться и на что надо равняться.

Наши журналисты внимательно наблюдают не только за жизнью калужской земли, но и за людьми, которые наполняют ее своей энергией, талантом, усилиями и теплом души.

Свой добросовестный и весомый вклад в благополучие региона и его жителей вносят все.

Это не только публичные личности, кого работа обязывает всегда быть на виду и на слуху, но и те, о ком до поры до времени почти никто не знает.

Именно они – зачастую скромные и неприметные, но достойные признания и уважения, вызывали наш особый интерес и становились героями наших публикаций. Накануне Нового года мы собрали их вместе, чтобы поблагодарить от себя и от имени наших читателей.

Церемония награждения прошла в белом цвете, который был выбран нами не случайно, ведь он ассоциируется с чистотой и открытостью, как и наши персоны.

- Мы замахнулись на интересный проект, который не один год обдумывали, - поделился генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН, открывая встречу. – Считаю его нужным и надеюсь, что он станет традицией. Ведь есть люди, которые изо всех сил стараются стать медийными личностями, даже привлекая для этого специалистов. Но есть и другие - те, кто неосознанно становится настоящим героем своего времени, заставляя других говорить о себе. Именно они придают особую ценность нашей премии.

Вероника большое сердце

Так, в номинации «Вероника, большое сердце» за то великое дело, которое она делает, мы поблагодарили Веронику Матюшину, основателя и бессменного руководителя Центра реабилитации диких животных «Феникс».

Вероника в любое время дня и ночи готова сорваться на помощь братьям нашим меньшим, попавшим в беду. Благодаря ей спасение и возможность жить получило огромное количество диких животных – от ворона до дикого медведя. Их привозят со всех уголков Калужской области и из других регионов. В любое время Вероника готова откликнуться, прийти на помощь, помочь дельным профессиональным советом.

Идеальный наставник

Только первые

Еще одна Медиаперсона – Ольга Кузьмина – получила нашу благодарность в номинации «Идеальный наставник».

Ей удалось совершить поистине невероятное. Девять ее воспитанников, ребят из центра «Созвездие», стали победителями в финале всероссийского конкурса «Большая перемена» в Артеке. Ее ребятам и девчатам удалось обойти тысячи соперников в нелегкой борьбе.

Но это было очень непросто – победе в «Большой перемене» предшествовали семь месяцев подготовки, бессонные ночи, жуткое волнение… В итоге о калужском центре «Созвездие» заговорила страна.

На передовой

«На передовой» - так называлась номинация, символизирующая женское мужество, в которой была отмечена простая медсестра Марина Амелина. Она в непростой для страны час выбрала путь воина, приняла присягу, надела форму военного медика и отправилась на передовую, чтобы спасать жизни наших бойцов.

За время службы эта хрупкая, но невероятна сильная и храбрая женщина жила в полевых условиях, попадала под обстрелы, получила два ранения, но всегда находила в себе силы даже раненой возвращаться в свой медбат и выполнять свой гражданский и человеческий долг.

Море детских улыбок

Залуженное признание также получил Алексей Алешко, художественный руководитель калужского театра кукол. Его называют человек-улыбка, поэтому и номинация закономерная – ее мы назвали «Море детских улыбок».

Следует понимать, что даже в таком, казалось бы, легком и позитивном жанре как детский кукольный театр хватает своих непростых задач. Настоящим испытанием стал для Алексея Всероссийский фестиваль кукольных театров, который несколько месяцев проходил в Калуге. Зато в десятках городов России теперь знают – в нашем городе работает один из самых уютных и талантливых детских театров.

Краеведение, как стиль жизни

Живи активно

И еще одна храбрая и сильная женщина получила наши благодарности за свои поступки и достижения.

В номинации «Краеведение, как стиль жизни» Медиаперсоной стала Ирина Константинова - чемпионка Калужской области по спортивному туризму.

Ирина руководит маршрутами высших категорий сложности, знает, как выжить в самых суровых условиях. В 2019 году была награждена почетным знаком «Полярный волк». Сегодня она руководит Всероссийской некоммерческой школой спортивного туризма, организует спортивные мероприятия, трекинги по Калужской области, поездки по местам боевой славы, экскурсии, походы выходного дня по историческим или красивым природным местам.

Всего обладателями дипломов Первой региональной премии «Медиаперсона года» в 2024 году стали 24 достойных калужанина. Мы обязательно познакомим вас с ними поближе в ближайшее время. Публикации о них будут выходить на kp40.ru до конца года.

- У каждого журналиста есть довольно неприятная, темная сторона работы, когда приходится писать о психологически сложных и даже отталкивающих вещах, - сказал на церемонии главный редактор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Владимир ИВКИН. – Но мы обязаны это делать, потому что это часть нашей работы. Однако есть и другая ее часть, гораздо более приятная. Это рассказывать истории об интересных людях, их достижениях, победах и великих поступках. То есть о всем том, благодаря чему мы вас всех здесь собрали. И я благодарю вас за то, что ваш труд делает нашу работу приятнее и интереснее. Спасибо вам за это и надеемся в будущем году вы порадуете нас и наших читателей снова. Мы обязательно продолжим начатое дело в следующем году.

От редакции

Проект «Медиаперсона года» не стал бы возможен без поддержки наших партнеров, которые взяли на себя часть расходов по его проведению за что выражаем им огромную благодарность.

Это Калужский филиал БКС «Мир инвестиций», а также сеть фитнес-клубов JoyFit

- Дебют награды «Медийная персона года» собрал сегодня интересных людей, желаю успехов и развития этой премии, - сказал на церемонии директор Калужского филиала БКС «Мир инвестиций» Александр ВОЛКОВ. - Хотелось бы отметить, что в современном мире медийность это привлечение внимания общественности. А куда оно направлено, туда тратятся энергия, время и, конечно же, деньги. Так вот в канун праздника, хочу пожелать всем участникам и победителям премии финансового благополучия в Новом году! И мы, как надежный партнер в сфере инвестиций, всегда будем рады помочь в решении ваших финансовых задач.

БКС Мир Инвестиций — партнер с 29-летней историей на фондовом рынке России. Мы предлагаем:

Широкий выбор инвестиционных инструментов для преумножения капитала.

Индивидуальные рекомендации, учитывающие ваши цели и возможности.

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