Огромная змея напугала калужан. В России начался «бум» на покупку рептилий, но эксперты настоятельно рекомендуют подумать

Сегодня мы рассказывали о калужанах, в квартиру к которым заползла змея. Отлавливать полоза приехали сотрудники центра спасения диких животных «Феникс». Змея приползла из подвала или от соседей. Откуда она появилась до сих пор неизвестно.

Между тем в России стремительно вырос спрос на покупку змей. Повышенный интерес к рептилиям обусловлен символом наступающего года.

Многие хотят удивить близких и друзей таким необычным и символичным подарком. Так, в одном из питерских зоомагазинов, спрос на змей к Новому году вырос на 300%

Больше всего покупают маисовых полозов, королевских питонов и калифорнийских молочных змей. Об этом сегодня утором сообщил «Коммерсантъ».

За королевского питона придется заплатить от 35 тысяч рублей, цена на маисовых полозов начинается с 10 тысяч рублей. Также при покупке рептилии нужно будет приобрести террариум, корм. С рук змею можно купить значительно дешевле.

Несмотря на красоту и необычный характер рептилий, эксперты предупреждают, что вернуть ее в магазин будет нельзя. К этой покупке необходимо подойти с большой ответственностью и делать такой подарок, в особенности без предупреждения, не стоит.

Змея требует особенного ухода, некоторые рептилии отказываются есть самостоятельно или игриво (или нет) кусаются.

Вот, что на этот счет думает руководитель центра спасения диких животных «Феникс» Вероника Матюшина.

- Каждый год, 31 декабря ... точнее задолго до него начинается ажиотаж на живые символы года. Просто сувениров людям мало, многим надо купить или подарить животное, - рассказывает она. - Правда многие забывают о зверюшке в праздничной суете. Многие начинают искать новых хозяев, это в лучшем случае, а некоторые и просто выпускают на улицу. Может хватит дарить животных на Новый год? Ведь не все могут обеспечить правильное содержание такому символу на длительный срок. Далеко не все горят желанием принять такой подарок и жить с ним под одной крышей. Не будет никакого вагона счастья от такого новогоднего символа, будут одни проблемы.

Также Вероника Матюшина отметила, что змеи частенько убегают из своих жилищ. Такой сюрприз соседи запомнят надолго, а для рептилии такое путешествие может оказаться последним. Если вы все-таки решили завести такого необычного питомца, взвесьте все «за» и «против» и тщательно подготовьтесь. А у вас или ваших знакомых живут дома змеи? Расскажите в комментариях или пришлите фото!