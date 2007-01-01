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В Калуге началась подготовка к 80-летию Великой Победы

В Калужской области уже начата подготовка добровольцев для участия в торжествах грядущего Года памяти и славы
Михаил Тырин
14:41 сегодня
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Центр подготовки международного корпуса волонтеров к 80-летию Победы начал действовать при Областном молодежном центре, сообщил на днях губернатор Владислав Шапша.

Организация Волонтеры Победы была создана к позапрошлой круглой дате – 70-летию со дня окончания Великой Отечественной.

В этом году она стала оператором по координации всех добровольческих сил, привлеченных к многочисленным праздничным мероприятиям. 

Особая ответственность

- Уже запущены образовательные программы, -рассказал нам руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Артём МИТРОХИН. – Идет подготовительный этап. Сейчас мы собрали актив из тех ребят, которые уже имеют опыт, и готовим их. В следующим году на них будет возложена очень серьезная ответственность – это обязанности по формированию большой команды, которая приступит к сопровождению масштабных мероприятий грядущего года.

Одна из дисциплин, которую в обязательном порядке преподают добровольцам, это история Великой Отечественной. Возраст волонтера Победы начинается от 14 лет, и не все успели изучить в школе этот исторический период в достаточной степени.

Еще одна ответственная составляющая – умение работать и быстро ориентироваться на массовых мероприятиях. Здесь нужен целый набор навыков: это и умение правильно общаться, и точное взаимодействие в другими волонтерами или группами, и четкое выполнение указаний инструктора. Проще говоря, волонтер – надежный, быстрый и толковый помощник любого участника события, которому понадобилась какая-то помощь.

Помощь в проведении открытых соревнований по плаванию «На волне Скворцова», г. Обнинск.
Помощь в проведении открытых соревнований по плаванию «На волне Скворцова», г. Обнинск.

При этом отдельное направление учебы – подготовка лидеров, командиров групп и команд. Старшие тренеры уже прошли спецобучение на международном форуме «Мы вместе».

 Знать и уметь

На массовом событии может произойти что угодно: кто-то заблудится или потеряется, кому-то понадобится первичная медицинская помощь, а может случиться и так, что в месте проведения обнаружат подозрительную находку.

Во всех подобных случаях волонтер должен точно знать, что ему делать и максимально организованно, грамотно принимать решения.

Кстати, постигать азы первой помощи ребят учат инструкторы Красного креста. Пригодится это может не только при выполнении волонтерских заданий, но и в любой момент повседневной жизни.

Артём Митрохин вспоминает случай, когда ребята ехали с мероприятия и в Медынском районе стали свидетелями аварии, в которой человек получил тяжелую травму головы.

- Пока ждали медиков, просто сделали то, чему учили, - вспоминает Артем. – Правильно уложили и забинтовали. Приехавшие работники «скорой» сказали, что без их экстренной помощи пострадавший вряд ли дождался бы врачей.

 Благородный мотив

Нужно ли говорить, что свою благородную работу активисты выполняют совершенно бескорыстно. Их мотив – естественное и здоровое желание быть полезными в гуще интересных событий. Как становятся волонтерами – об этом они рассказали нам сами.

- Меня пригласила подруга, - поделилась старшеклассница 22-й калужской школы Ирина НИКАНОРОВА. – Я попробовала помогать на мероприятиях – сразу понравилось. Это интересно, новых впечатлений и новых друзей.

К Ирине присоединяется ее подруга Маша ШТЕПА, ученица 28-й школы:

- Каждый день что-то новое, помогаем проводить форумы, навещаем и поздравляем ветеранов, собираем гуманитарную помощь для жителей Курской области, комплектуем для медицинские рюкзаки и аптечки бойцам СВО, помогаем людям в трудных жизненных ситуациях.

К слову говоря, в день у организации Волонтеры Победы бывает по два-три мероприятия – настоящий круговорот событий, требующий много сил и самоотдачи. Впечатляет и их география: только в этом году активисты стали участником Форума профтехобразования в Калуге, фестиваля «Бумажное сердце» в Полотняном, Днях Достоевского в Оптиной Пустыни и так далее.

Акция «Триколор у сердца» в честь Дня конституции.
Акция «Триколор у сердца» в честь Дня конституции.

Особенно тщательный отбор был в волонтерскую команду, отработавшую на Форуме малых городов. На это событие прибыл председатель Правительства Михаил Мишустин, губернатор Владислав Шапша и другие высокие гости, так что и ответственность перед юными помощниками организаторов стояла особая. Однако, все отлично справились.

Задач у волонтеров много, поэтому и рабочих рук всегда требуется немало. Для примера, один только Космический марафон потребовал участия около 400 активистов.

- Чем больше к нашу организацию приходит ребят, тем больше для них находится задач, - констатирует Артем Митрохин. – А для больших задач нужно еще больше людей. Вот такой парадокс и замкнутый круг. Работа найдется для всех.

Этого же мнения придерживается уже опытный волонтер, студент Техникума электронных приборов Дмитрий Шарков.

- Тем ребятам, у кого есть нерастраченная позитивная энергия, всегда найдется место в команде Волонтеров Победы, - убежден он. – Вы не только отдадите ее на службу хорошим делам, но и многому научитесь, многое узнаете и со многими подружитесь.

Ирина, Маша и Дима состоят в команде «Сапфир». Поскольку своим фирменным цветом Волонтеры Победы определили синий, то и команды называются по наименованиям его оттенков.

А синий, как известно, цвет надежды, добра и чести.  И значит, впереди у ребят еще много прекрасных событий, впечатлений и хороших дел.

Это интересно
- 1200 – общее количество Волонтеров Победы в регионе; - до 18 тысяч добровольцев и помощников с разных направлений собирают масштабные областные проекты и акции; - около 900 тысяч человек из 60 стран мира состоят сегодня в международном движении Волонтеров Победы.

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