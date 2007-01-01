Юные калужане собирают беспилотники и мечтают снимать кино

В начале декабря в Калуге проходил Всероссийский турнир по беспилотным авиационным системам «Новая высота». В Федеральном технопарке профессионального образования собрались школьники и студенты колледжей из 30 регионов России.

Турнир был организован Министерством просвещения России и Институтом развития профессионального образования в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Кроме соревнований участники поучаствовали в викторинах, конкурсах, мастер-классах, а также прослушали ряд лекций и тематических семинаров.

Ещё в августе губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что наш регион стал одним из первых, где уже с этого учебного года дети будут обучаться разработке, производству и управлению беспилотниками.

- В Калужском техникуме электронных приборов группа из 25 первокурсников также будет обучаться по специальности «Оператор наземных средств управления БПЛА», - отметил губернатор.

И вот, ученики этого курса приняли участие в первом своем соревновании, и мы приехали к ним в гости.

Ребята рассказали нам о том, как решились поступить на принципиально новое и трудное направление обучения, о своих планах и участии в конкурсе.

Ученики мечтают и дальше развиваться в этой сфере и участвовать съемках фильмов с помощью беспилотников.

Чувствуешь себя птицей

16-летняя Наталья МАРУХИНА – хрупкая и женственная девушка, но при этом ей удается ловко собирать беспилотники, а также управлять ими на симуляторе и в реальной жизни.

Наталья Марухина

Студентка Калужского техникума электронных приборов Я увидела эту специальность случайно, мне она показалась очень интересной и при этом незнакомой. – Сначала сложно было привыкнуть к новой обстановке, коллективу и преподавателям, однако я схватила налету незнакомые мне вещи. Уже на первом занятии мы в парах начали собирать свой первый беспилотник. Сейчас уже могу его самостоятельно собрать, но нужна инструкция.

16-летний Максим КОНОВАЛОВ еще до поступления представлял, как будет управлять настоящим дроном. Наконец, его мечта сбылась.

Максим Коновалов

Студент Калужского техникума электронных приборов Мне очень хотелось поскорее начать полеты. Я был очень рад, когда собрал своими руками первый дрон. Потом нам дали попробовать полетать в учебной зоне. До этого я управлял квадрокопетром, но это совсем другое чувство, мне сложно передать эти ощущения словами.

16 –летний Артем ЛЕХИН давно увлекается сбором конструкторов и любит кропотливый процесс сборки.

Артем Лехин

Студент Калужского техникума электронных приборов Когда собирал первый свой дрон, то сразу же разобрался с инструкцией и все получилось. Летать поначалу было страшно, мне не хотелось повредить дрон.

Делать первые шаги в интересном и современном направлении детям помогает их педагог Никита МАКАРОВ. Он самостоятельно изучил все тонкости сборки дронов и решил передать свои знания подрастающему поколению.

Никита Макаров

Педагог Калужского техникума электронных приборов Это наш первый набор. Я работаю здесь давно, в этом году взял это направление, оно мне также очень интересно, - уточняет педагог. - Дети сначала были в замешательстве, но потом увлеклись. При полете чувствуешь себя птицей, детям это очень нравится. Мы летаем по техникуму и в учебной зоне. Дронами увлекаются и ребята из других групп, приходят к нам просто на кружок, который я провожу каждую среду.

Первые соревнования

Для Натальи, Максима и Артема турнир «Новая высота» стал первыми в жизни соревнованиями. Ребята показывают значительные успехи, поэтому им выпала честь представлять свой колледж.

Несмотря на небольшой опыт, они подали заявки на участие в масштабном проекте, который объединил в себе не только новичков, но и опытных участников.

Наталья Марухина рассказала об участии в турнире.

- Мы с Максимом и Артемом немного волновались, но все прошло хорошо. Мы не заняли призовое место, но выступили достойно, я уверена, что у нас все впереди, - говорит девушка. – На турнире было много талантливых и опытных участников. Было интересно познакомиться с ними, приятно находиться в окружении людей, с которыми ты горишь общим делом. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше.

Профессия будущего

Также мы спросили у наших юных собеседников, хотели бы они связать свою будущую жизнь с тем, что сейчас проходят в колледже. Ребята в один голос ответили, что их очень интересует процесс съемки фильмов с помощью БПЛА.

Беспилотник справа предназначен для удобрения полей, а второй участвует в съемках видео.

Широкая общественность узнала о существовании беспилотников пару лет назад, а точнее с началом специальной военной операции. У многих людей они ассоциируются с опасностью, однако дроны можно использовать не только в военных целях. С помощью БПЛА можно передавать медицинские препараты и продукты в отдаленные населенные пункты, снимать красивые панорамные видео в труднодоступных местах, а также собирать данные в области геологии, метеорологии и экологии.

Сейчас профессия оператор беспилотных летательных аппаратов только начинает встраиваться в условия нашей жизни, но точно будет востребована в будущем. БПЛА могут подарить человеку возможность обрести настоящие крылья и почувствовать себя птицей, а также упростить жизнь во многих областях.