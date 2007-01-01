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Юные калужане собирают беспилотники и мечтают снимать кино

Софья Фирсова
17:00 сегодня
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В начале декабря в Калуге проходил Всероссийский турнир по беспилотным авиационным системам «Новая высота». В Федеральном технопарке профессионального образования собрались школьники и студенты колледжей из 30 регионов России.

Турнир был организован Министерством просвещения России и Институтом развития профессионального образования в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

Кроме соревнований участники поучаствовали в викторинах, конкурсах, мастер-классах, а также прослушали ряд лекций и тематических семинаров.

Ещё в августе губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что наш регион стал одним из первых, где уже с этого учебного года дети будут обучаться разработке, производству и управлению беспилотниками.

- В Калужском техникуме электронных приборов группа из 25 первокурсников также будет обучаться по специальности «Оператор наземных средств управления БПЛА», - отметил губернатор.

И вот, ученики этого курса приняли участие в первом своем соревновании, и мы приехали к ним в гости.

Ребята рассказали нам о том, как решились поступить на принципиально новое и трудное направление обучения, о своих планах и участии в конкурсе.

Ученики мечтают и дальше развиваться в этой сфере и участвовать съемках фильмов с помощью беспилотников.

Чувствуешь себя птицей

16-летняя Наталья МАРУХИНА – хрупкая и женственная девушка, но при этом ей удается ловко собирать беспилотники, а также управлять ими на симуляторе и в реальной жизни.

Наталья Марухина Наталья Марухина
Студентка Калужского техникума электронных приборов

Я увидела эту специальность случайно, мне она показалась очень интересной и при этом незнакомой. – Сначала сложно было привыкнуть к новой обстановке, коллективу и преподавателям, однако я схватила налету незнакомые мне вещи. Уже на первом занятии мы в парах начали собирать свой первый беспилотник. Сейчас уже могу его самостоятельно собрать, но нужна инструкция.

16-летний Максим КОНОВАЛОВ еще до поступления представлял, как будет управлять настоящим дроном. Наконец, его мечта сбылась.

Максим Коновалов Максим Коновалов
Студент Калужского техникума электронных приборов

Мне очень хотелось поскорее начать полеты. Я был очень рад, когда собрал своими руками первый дрон. Потом нам дали попробовать полетать в учебной зоне. До этого я управлял квадрокопетром, но это совсем другое чувство, мне сложно передать эти ощущения словами.

16 –летний Артем ЛЕХИН давно увлекается сбором конструкторов и любит кропотливый процесс сборки.

Артем Лехин Артем Лехин
Студент Калужского техникума электронных приборов

Когда собирал первый свой дрон, то сразу же разобрался с инструкцией и все получилось. Летать поначалу было страшно, мне не хотелось повредить дрон.

Делать первые шаги в интересном и современном направлении детям помогает их педагог Никита МАКАРОВ. Он самостоятельно изучил все тонкости сборки дронов и решил передать свои знания подрастающему поколению.

Никита Макаров Никита Макаров
Педагог Калужского техникума электронных приборов

Это наш первый набор. Я работаю здесь давно, в этом году взял это направление, оно мне также очень интересно, - уточняет педагог. - Дети сначала были в замешательстве, но потом увлеклись. При полете чувствуешь себя птицей, детям это очень нравится. Мы летаем по техникуму и в учебной зоне. Дронами увлекаются и ребята из других групп, приходят к нам просто на кружок, который я провожу каждую среду.

Первые соревнования

Для Натальи, Максима и Артема турнир «Новая высота» стал первыми в жизни соревнованиями. Ребята показывают значительные успехи, поэтому им выпала честь представлять свой колледж.

Несмотря на небольшой опыт, они подали заявки на участие в масштабном проекте, который объединил в себе не только новичков, но и опытных участников.

Наталья Марухина рассказала об участии в турнире.

- Мы с Максимом и Артемом немного волновались, но все прошло хорошо. Мы не заняли призовое место, но выступили достойно, я уверена, что у нас все впереди, - говорит девушка. – На турнире было много талантливых и опытных участников. Было интересно познакомиться с ними, приятно находиться в окружении людей, с которыми ты горишь общим делом. Хотелось бы, чтобы таких мероприятий было больше.

Профессия будущего

Также мы спросили у наших юных собеседников, хотели бы они связать свою будущую жизнь с тем, что сейчас проходят в колледже. Ребята в один голос ответили, что их очень интересует процесс съемки фильмов с помощью БПЛА.

Беспилотник справа предназначен для удобрения полей, а второй участвует в съемках видео.
Беспилотник справа предназначен для удобрения полей, а второй участвует в съемках видео.

Широкая общественность узнала о существовании беспилотников пару лет назад, а точнее с началом специальной военной операции. У многих людей они ассоциируются с опасностью, однако дроны можно использовать не только в военных целях. С помощью БПЛА можно передавать медицинские препараты и продукты в отдаленные населенные пункты, снимать красивые панорамные видео в труднодоступных местах, а также собирать данные в области геологии, метеорологии и экологии.

Сейчас профессия оператор беспилотных летательных аппаратов только начинает встраиваться в условия нашей жизни, но точно будет востребована в будущем. БПЛА могут подарить человеку возможность обрести настоящие крылья и почувствовать себя птицей, а также упростить жизнь во многих областях.

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