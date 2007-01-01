В Калужской области растет спрос на рабочие специальности

В этом году у калужских старшеклассников отмечен повышенный интерес к среднему профессиональному образованию

В 2022 году наш регион вошел в федеральную программу «Профессионалитет», призванную интенсифицировать подготовку специалистов для промышленного производства, которое и не думает останавливаться в своем развитии, требуя все новых и новых рабочих рук.

Набор студентов в программу открылся в пяти техникумах и колледжах Калуги, Обнинска, Людиново и Сосенского. Всего 250 учебных мест по направлению «Машиностроение» - пожалуй, самому востребованному в региональной экономике.

И как показывают данные статистики, интерес молодых людей к рабочим профессиям стабильно растет.

Престиж растет

Тоже самое происходит по всей в стране – только в текущем году заявления в техникумы и колледжи подали не менее 1,25 млн абитуриентов. По данным экспертов АНО «Национальные приоритеты» и Минпросвещения России, 74 процента старшеклассников страны связывают свое ближайшее будущее с рабочими специальностями.

Эти и другие данные были представлены в ходе доклада «Профессионалитет: новый взгляд на карьеру рабочего», прозвучавшего в Санкт-Петербурге на финале чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

В частности, было отмечено, что престиж рабочих профессий существенно вырос в среде молодежи. На это работает ряд факторов, и один из ключевых – возможность быстро встать на ноги и получить достаточно основательную финансовую самостоятельность. Кроме того, работа на производстве – это быстрый карьерный рост и высокая степень социальной защищенности.

Депрессивный образ рабочей профессии стремительно уходит в прошлое. Сегодняшний специалист-производственник – это не промасленная спецовка и ржавая кувалда, это все чаще современные светлые и чистые помещения, высокотехнологичное оборудование, роботы и автоматика, работа скорее головой, а не физической силой.

И серьезный довесок к этому – вполне респектабельный социальный статус, чего не было еще пару десятков лет назад.

Разрыв между спросом и предложением на рынке труда становится все напряженней – с одной стороны из-за стремительного производственного роста (в котором Калужская область занимает первое место по ЦФО), с другой – из-за неизбежного снижения численности трудоспособного населения.

Сегодня 60% предприятий страны заявляют об острой нехватке кадров. Увы, мы пожинаем горькие плоды 90-х, которые привели общество в демографическую яму.

«Профессионалитет» - национальная программа, призванная насытить экономику жизненно необходимыми трудовыми ресурсами. В рамках этого масштабного проекта планируется к 2030 году получить на рыке труда не менее 2 млн квалифицированными специалистами рабочих профессий по практико-ориентированным образовательным программам. В 2024 году выпускниками «Профессионалитета» уже стали 137 тысяч молодых специалистов.

Востребованное мастерство

Для генерации грамотных кадров нужны хорошие учителя. И тут калужский регион оказался в авангарде событий: год назад у нас открылся первый в стране федеральный Технопарк профессионального образования. Здесь совершенствуют мастерство преподаватели СПО для 15-и отраслей – от микроэлектроники до тяжелого машиностроения. Более пяти тысяч человек уже стали его выпускниками.

И им есть кого учить: более 60% выпускников 9-х классов и четверть одиннадцатиклассников выбирают для дальнейшего обучения техникумы и колледжи. Это подтверждают и руководители учреждений среднего профессионального образования, вошедшие в программу «Профессионалитет».

- Ежегодно по этой программе мы набираем группу в количестве 25 человек на специальность «Технология машиностроения», - говорит директор Сосенского политехнического техникума Лариса МАЙОРОВА. – И всегда на 1 сентября контрольная цифра приема выполняется, часто с превышением. В таких случаях мы предлагаем ребятам перейти на другие специальности.

В текущем году будет готовиться первый выпуск по этой специальности, - продолжает Майорова. - В Козельском районе три предприятия, где выпускники по технологии машиностроения очень востребованы. Многие начинают работать уже на летних каникулах, а некоторые переходят на индивидуальный учебный план, совмещая занятия с полноценной работой у станка.

Подобная же ситуация в Обнинском колледже технологий и услуг.

- На 2024-25-е годы абитуриентов у нас достаточно, в рамках «Профессионалитета» набираем ребят с конкурсным отбором, - поделилась руководитель учебного заведения Ксения ЛАПТЕВА. – Вообще, абитуриенты идут охотно, по некоторым специальностям конкурс доходит до полутора-двух с половиной человек на место. Тем более, что у нас единственное бюджетное учреждение в городе, имеющее при этом хорошую материальную базу и достойный уровень подготовки. Без работы наши студенты точно не останутся, предприятия разбирают их еще на период обучения, во время практики.

Говоря о государственной кадровой политике, губернатор области Владислав Шапша подчеркнул:

- Одна из важнейших задач – перестроить образовательные программы под потребности экономики. Успешный пример - программа «Профессионалитет». Комиссия Госсовета по направлению «Кадры», которую я возглавляю, поддерживает дальнейшее развитие этого проекта.