Психолог из Калуги рассказала, почему во сне выпадают зубы или оказываешься на улице голым

Разбираем популярные сновидения.

Сны, как правило, отражают события предыдущего дня.

Но иногда снятся одни и те же сюжеты, кошмары или сны, после которых остаётся неприятное ощущение.

Такие сновидения не стоит оставлять без внимания.

Калужский психолог Марина ПАПКОВА рассказала, как расшифровать свой сон.

Научиться понимать себя

- Марина, правда ли, что не всем людям снятся сны?

- С физиологической точки зрения наш мозг устроен так, что ему необходимы сновидения. Люди, которые думают, что они не видят сны, их просто не помнят.

Одной из причин может быть прерывание сна на медленной фазе.

А бывает так, что человек просто не хочет вспоминать свои сновидения, ведь во снах отражаются наши психические процессы, которые не всегда хочется осознавать. В психологии это называется сопротивлением.

Марина Папкова

психолог Сон человека состоит из двух основных фаз - быстрой фазы сна и медленной, которые в течение ночи циклично сменяют друг друга. Наиболее яркие и запоминающиеся сновидения человек видит в период быстрой фазы сна, еще ее называют парадоксальной фазой. К концу ночи продолжительность быстрой фазы сна увеличивается поэтому, просыпаясь утром, многие могут вспомнить свои сновидения.

Изучением снов занимался основатель психоанализа Зигмунд Фрейд. Он говорил, что сны - это королевская дорога в подсознание. И в 1900 году представил миру свой научный трактат «Толкование сновидений».

Фрейд считал, что сновидения - это отражение вытесненных, подавленных желаний и комплексов человека.

Его ученик Карл Густав Юнг не разделял взгляды учителя.

В своих работах он писал, что сон являются «прямой манифестацией бессознательного» и только «незнание его языка мешает понять его послание».

Юнг создал собственную систему анализа сновидений, которая в дополненном и расширенном варианте до сих пор применяется в психологии.

Он считал: пока человек не сделает свое бессознательное сознательным, оно будет управлять его жизнью.

В своих работах Юнг писал, что люди не понимают скрытую силу своего подсознания и называют его судьбой.

Научившись понимать свои сны, человек начинает лучше понимать себя и те процессы, которые происходят в глубинах его бессознательного.

Послание бессознательного

- Почему разным людям снятся одни и те же сюжеты: выпадают зубы, сдают экзамены?

- Существует распространенные сновидения. И у разных людей может быть схожая интерпретация, но важно понимать, каким образом сон соотносится с вами и вашей повседневной жизнью.

Почему именно в этот период он снится? Ведь то, что происходит с человеком, символическим образом отражается в его сновидениях.

При анализе сна важно обращать внимание на свои эмоции, чувства, ощущения, ассоциации и т.д.

Если человек в подавленном, угнетенном состоянии, то и его сны будут тусклые, мутные, бесцветные и эмоционально тоскливо-угнетающие.

Если в жизни преследует какая-то проблема, это может отразиться в кошмарах.

Когда человек регулярно видит страшные сны с определенным сюжетом, это явный сигнал, что на сон важно обратить внимание. Повторяющиеся сны, сны с определенным сюжетом заслуживают особого внимания.

В них в символическом виде зашифровано важное послание бессознательного.

- Бывает, что во сне тебе страшно и нужна помощь, пытаешься позвать на помощь, но никто не слышит, пытаешься позвонить, а телефон не работает. Что это означает?

- Если человек регулярно видит во сне, что пытается просить о помощи, но у него не получается, такой сон не стоит оставлять без внимания.

Не важно, каким именно образом вы пытаетесь получить во сне помощь: найти людей и к ним обратиться, позвонить по телефону, написать сообщение или любым другим способом.

Как правило, во сне происходит что-то, что мешает получить помощь. Человек пытается позвонить, а телефон оказывается сломанным, или он кричит, но его никто не слышит.

Подобные сны являются отражением психологического состояния.

В реальной жизни человек нуждается в помощи, но по каким-то причинам не можете ее получить.

Важно проанализировать свое текущее состояние и понять в какой помощи вы нуждаетесь и где можете ее получить. Обязательно обратитесь за помощью, близкие люди всегда поддержат в трудную минуту.

Ко мне обращалась женщине, которой приснился сон, что она потерялась в лесу и не знает, как выбраться.

Во сне она находилась в самой чаще леса совсем одна, ей было страшно, она испытывала беспомощность и отчаяние.

Пыталась кричать, звать на помощь, но ее никто не слышал. У нее с собой не было никакого средства связи, и поблизости не было людей, к которым она могла бы обратиться.

Когда стали анализировать сон, выяснилось, что недавно в реальной жизни она пережила болезненный развод, который после многих лет брака стал для нее неожиданностью.

Женщина морально не была к этому готова. Ее психологическое состояние можно было описать как потерянность. Она испытывала страх, беспомощность и отчаяние. И это отразилось во сне.

Оказаться голым

- Бывает, что во сне человек видит себя голым в общественном месте.

- Это распространенный сюжет. Как правило, во сне человек находится где-то в людном месте и в самый неподходящий момент внезапно обнаруживает себя без одежды.

В большинстве случаев он испытывает стыд, состояние позора и психологического дискомфорта. Ему хочется прикрыться, убежать, спрятаться от людских глаз.

Интересно, что окружающие люди во сне могут вести себя по-разному.

Бывают сны, где люди видят наготу человека и либо реагируют, либо человек ощущает на себе осуждающие взгляды окружающих.

Бывают сны, когда окружающие по каким-то причинам ничего не замечают, но человек все равно ощущает дискомфорт. В психологическом смысле человек как бы обнажился перед окружающими и ему некомфортно.

Один молодой человек рассказывал мне такой сон: он находится в центре Рима, вокруг него много людей и машин, и в какой-то момент он обнаруживает, что идет по улице совершенно голый.

Окружающие люди и машины двигаются слишком быстро, водители ведут себя агрессивно, никто не обращает внимания на его наготу.

Молодой человек испытал сильный дискомфорт, не знал чем прикрыться и куда сбежать от этой быстрой и агрессивной толпы. Во сне он чувствовал себя беспомощным и незащищенным.

Во время анализа сновидения он провел параллель со своей жизненной ситуацией. Состояние во сне ему напомнило то, как он чувствует себя на новой работе.

Там постоянная спешка и коллеги ведут себя достаточно агрессивно. Он чувствует себя незащищенным, слабым, не знает как себя вести и как защититься от негатива.

Эти переживания как будто обнажают его слабость перед коллегами. Наличие этой проблемы и отразилось во сне в метафорической форме.

Если выпадают зубы

- Наверное, всем снилось, что выпадают зубы. При этом ощущения прямо реальные.

- Когда мы спим, нам кажется, что все происходит наяву. Сны, где мы теряем зубы крайне неприятные.

Иногда к таким снам стоит отнестись буквально и записаться на прием к зубному врачу.

Бывает, что человек не замечает проблем с зубами или откладывает поход к стоматологу. Но по статистике подобные сны имеют другое, более глубокое метафорическое значение.

Функция зубов заключается в пережевывании пищи, а так же в проявлении агрессии.

Зубами могут кусать во время нападения или когда защищаются. Символическое значение зубов связано с природным инстинктом биологического выживания.

В юнгианском психоанализе сны о выпадении зубов интерпретируются как страх старения, потери жизненной силы, запрет на проявление агрессии, неумение отстаивать свои границы и защищаться.

Современные психологи дополнили интерпретацию подобных снов. Есть выражение «потерять лицо». Беззубое лицо портит внешний вид человека и влияет на его статус среди людей.

Беззубые люди воспринимаются негативно, даже если об этом не говорят человеку напрямую.

Если обобщить интерпретацию, то сон может быть связан со страхом «потерять лицо», выглядеть ущербно, убого, быть в уязвимом положении, лишиться уважения, авторитета, статуса в своем окружении и т.п.

Например, молодому человеку приснился сон, что он в окружении друзей и знакомых. Они общаются как обычно.

Все было нормально до момента, пока он не ощутил, что у него во рту раскрошились все зубы.

Он молчит и понимает, что как только откроет рот и попробует что-то сказать, его зубы выпадут изо рта, и окружающие увидят его в неприглядном беззубом виде.

Парень ужасно боялся опозориться, молчал и делал вид, что все нормально.

Проанализировав сон, он понял, что сон в преувеличенной метафорической форме отразил его ситуацию на работе. Недавно его повысили, и он стал руководителем.

Но у него был синдром самозванца и в глубине души он считал, что его компетенции не соответствуют должности, он до нее не дотягивает и не достоин повышения.

Молодому человеку приходилось играть роль уверенного в себе руководителя, а на самом деле он очень боялся ошибиться, сказать или сделать что-то не так. И тогда, как ему казалось, все увидят, что он занимает не свое место.

Новые комнаты

- А что означает, если люди во сне неожиданно находят новые комнаты в доме?

- Символ дома в психоанализе трактуется как личность самого человека.

Обнаружение во сне новых комнат указывает на открытие в себе неких новых качеств, талантов, возможностей, потенциала и т.п.

Обычно эта находка сопровождается удивлением и приятными эмоциями.

Мужчине снился повторяющийся сон, как он в своем доме обнаруживает новые комнаты. Сны были приятные.

Когда он находил новую комнату, то в нем это вызывало чувство радости и восторга. Мужчина вспомнил, что сон начал ему снится после увольнения с тяжелой нелюбимой работы.

При анализе сновидения он связал образы новых комнат с открытием в жизни новых радостей, возможностей и перспектив, которые ему были недоступны, пока он все время проводил за работой.

Открытия во сне

- Почему некоторым снятся вещие сны?

- Такое бывает нередко. Известно много примеров научных открытий благодаря сновидениям.

В 1865 году химик-органик Фридрих Август Кекуле открыл формулу бензола. В тот период формулы органических соединений принято было записывать линейным способом.

Подобный способ никак не подходил для записи формулы бензола, это поставило ученого в тупик, он не мог найти решение, хотя много над ним работал. Устав, ученый задремал у камина.

В голове крутились образы цепочек атомов водорода и углерода. Они хаотично двигались, в какой-то момент одна из цепочек замкнулась в кольцо, и Кекуле увидел образ уробороса – древний символ змеи, кусающей себя за хвост.

Когда химик проснулся, его осенило, что формула бензола должна быть записана не линейно, а как бы закольцована и образовывать шестиугольник правильной формы.

Физиолог и фармаколог Отто Лёви в 1936 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие, связанное с химической передачей нервных импульсов.

Однажды ночью ему приснился эксперимент с лягушками, который в итоге положил конец спорам ученых о том, каким образом происходит передача импульса между нервами.

До сих пор нейробиологи всего мира восхищаются оригинальностью его эксперимента.

Король ужасов Стивен Кинг в своих мемуарах рассказывает, что история создания романа «Мизери» пришла к нему во сне. Он задремал за работой и увидел во сне сюжет новой книги.

Проснувшись, записал его прямо на бумажной салфетке. Впоследствии роман в списке бестселлеров года занял четвертое место. В 1990 году по книге сняли нашумевший фильм «Мизери» в жанре психологического триллера.

Американский механик и предприниматель Элиас Хоу в XIX веке изобрел швейную машинку с челночным стежком.

Он стал первым обладателем патента на швейную машинку с таким механизмом. Во время работы над своим изобретением Элиас Хоу столкнулся с трудностями.

Он никак не мог придумать, каким образом протянуть нитку через швейную иглу. Ушко внизу иглы не приходило ему в голову.

Когда он почти отчаялся, ему приснился сон. Он попал в плен к дикарям, которые угрожали ему копьями. Копья во сне были странные с отверстием на конце.

После пробуждения его осенило, что ушко нужно сделать внизу на остром конце швейной иглы.

Это стало техническим прорывом того времени, так как позволило делать прямые швы со скоростью до 300 стежков в минуту.

Во всех примерах научных открытий сну предшествовал период длительной и интенсивной работы с полным погружением в тему.

Ученые занимались поиском ответов, перебирая и моделируя в голове различные варианты, и были эмоционально вовлечены в процесс.

Когда во сне контроль сознания ослабевал, то мозг, обработав информацию, и не будучи скован шаблонами мышления, выдавал нестандартные решения.

Ответы, найденные во сне - это всегда результат обобщения и осмысления большого багажа накопленных знаний, с учетом информации, которая сознанием человека была не замечена и пропущена.