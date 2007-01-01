Раньше в калужских деревнях на свадьбу приглашали колдунов

Делали это для защиты новобрачных.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Голова в окошке

Сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века писали про село Сугоново Калужского уезда (Ферзиковский район):

«крестьяне непоколебимо убеждены в существовании таинственной силы – судьба, рок, которая тяготеет над человеком и которую избежать он не в силах….

Односельные колдуны и ведьмы из-за боязни мщения и для ограждения от чар других колдунов приглашаются на свадьбы в качестве почетных гостей и даже дружки.

Так, например, случай, имеющий место в селе Сугоново, о котором передают следующее предание.

На свадьбу был приглашён однажды в качестве дружка односельный злейший колдун.

Во время сборов к венцу является другой, менее могущественный колдун. Колдун-дружка поднёс ему водки и попросил о выходе.

Колдун ушел, но через несколько минут видели просунутую в дымовое окошко голову, которая что-то шептала (изба топилась по чёрному, поэтому в стене, выходящей на двор делается окошко, которое обычно затыкается тряпками, соломой).

Колдун-дружка заметил это, рассердился и заворожил его так, что он не мог высунуть своей головы обратно. Пострадавший попросил дружку освободить его голову.

Дружка согласился, но с условием, чтобы этот младший колдун свадьбе никакого вреда не делал.

Когда жених с невестой, а они были из одного села, поехали к венцу, под ними пала лошадь.

Дружка догадался, что это сделал колдун, который приходил без зова.

Так как дружка был гораздо сильней последнего, он при помощи чар сделал так, чтобы тот пришел к павшей лошади, съел её и лопнул».

Крики на кладбище

«Убийство ведьмы или колдуна с точки зрения народа является похвальным, потому что потому что убийца лишает жизни человека, который может сделать людям много зла…

Среди местного населения имел место курьёзный случай.

Была похоронена на кладбище одна старуха, которой народная молва приписывала способность колдовать.

С того самого момента, как она была погребена, на кладбище стали раздаваться разные неестественные крики, напоминающие то хохот лешего, то плачь ребенка, то какой-то душу надрывающий стон.

Это держало местное население в тревожном страхе. Крестьяне все это приписывали именно страхе-колдунье.

И вот, выведенные из терпения, они решили покончить с наводящими ужас криками и стонами.

В один день собралась толпа, разрыла могилу, открыла гроб и вбила меж плеч несчастной покойницы осиновый кол.

После чего могила была снова засыпана.

После этого никаких криков не раздавалось, и народ остался в полной уверенности, что это делала старуха-колдунья.

Но он жестоко в этом случае ошибся.

Когда собралась у могилы толпа, чтобы разрыть ее, присутствующие мальчишки вспугнули возле кустов бузины сову: они бросали в неё камнями.

После чего сова оставила свой приют и поселилась где-то на новом месте.

Известно, что совы могут издавать различные звуки, и этот случай надо приписать проказам пучеглазой птицы. Однако народ подобным разъяснениям не верит и остается при своем убеждении».

Не хотят жениться на ведьме

В книге этнографа Максимова описан такой случай.

«В деревне Теребеневе (Жиздринский уезд) семилетняя девочка Саша говорила матери, что она с теткой Марьей, у которой жила в няньках, каждую ночь летала на лысую гору.

- Когда все заснут, погасят огни, тетка Марья прилетит сорокой и застрекочет.

Я выскочу, а она бросит мне сорочью шкуру, надену я ее - и полетим.

На горе скинем шкуру, разложим костры, варим зелье, чтобы людей поить. Слетается баб много: и старых, и молодых.

Марье весело - свищет да пляшет со всеми, а мне скучно в сторонке, потому что все большие, а я одна маленькая.

То же самое Саша рассказала отцу, а этот бросился прямо к Марье:

- Безбожница, зачем ты мне дочь испортила?

Заступился Марьин муж: вытолкал дурака за порог и дверь за ним затворил. Но тот не унялся и к старосте. Подумал, подумал староста и говорит:

- Нет, я тут действовать не могу, — иди к попу и в волость.

Думал, думал отец и надумал сводить свою дочку в церковь, исповедать ее, причастие и попытаться, не возьмется ли священник ее отчитать.

От исповеди, однако, девочка, сама отказалась. И в церкви повернулась к иконостасу спиной.

Священник отчитывать отказался и посоветовал девчонку хорошенько выпороть.

- Какой сорокой она скидывалась, куда летала? И ты, дурак, веришь болтовне ребенка?

В волости жалобщику поверили и Марью признали за колдунью…

Стали соседки следить за каждым ее шагом, припоминать и подмечать всякие мелочи.

дна рассказывала, что видела, как Марья умывалась, перегнувшись через порог на улицу; другая, что Марья черпала воду на сутоках, третья, что Марья в ночь на Ивана Купалу собирала травы и т. п.

Каждый шаг несчастной женщины стали перетолковывать в дурную сторону.

Мальчишки из-за угла начали в нее камнями бросать. Ни ей, ни мужу нельзя стало на улице показываться чуть в глаза не плюют.

- Хоть бы ты, батюшка, вступился за нас! - умолял Марьин муж священника.

Священник пробовал убеждать толпу и успокаивать Марью, но ничто не помогало, и, в конце концов, невинная и кроткая Марья умерла в чахотке.

С того времени прошло лет 15. Саша уже давно выросла, давно уверяет, что рассказ ее - чистая выдумка, но теперь ей уже никто не верит…

Девка она хорошая, но ни один жених за нее не сватается: никому нет охоты жениться на ведьме.

Придется, вероятно, и ей, сидя в старых девках, обратиться к промыслу ворожеи, тем более, что такие занятия почти не опасны и очень выгодны.

Мимо ворожеи не пройдут ни удалые молодцы, ни красные девицы, ни обманутые мужья, ни ревнивые жены, потому что и нынче, как в старину, живет в людях вера в «присуху».