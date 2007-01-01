В калужских деревнях одни крестьяне зависели от помещика, а другие пытались увеличить достаток изворотливостью

Как жили калужские крестьян в конце ХIХ – начале ХХ века.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Причина оскуднения деревни

Про село Сугоново Калужского уезда (Ферзиковский район) сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века писали:

«Местные крестьяне занимаются преимущественно отхожими промыслами в Москве, Одессе, Николаеве и Екатеринославле, где занимают по трактирам места половых, буфетчиков.

По другим заведениям – бараночников, булочников, столяров и редко дворников.

Извозов на дальние расстояния крестьяне не предпринимают. Местная возка ограничивается подвозом дров и угля к железнодорожной станции.

Этот промысел можно сказать почти безрезультатен: заработок расходуется во время самой возки на корм лошадей и возчика. Остается от каждой лошади гривенник или 15 копеек.

Женщины всю зиму прядут изо льна нитки и ткут холсты, просиживая почти всю ночь напролет.

Средним числом каждая женщина при усидчивой работе может соткать 30 аршин. Аршин холста стоит 7-10 копеек.

Вообще, ближние заработки и кустарные промыслы избытка крестьянам не дают.

Местное крестьянское население находится в порабощенном положение со стороны окружающих его землевладельцев. И в этом заключается главная причина оскуднения деревни.

Для крестьян крайняя и нежелательная необходимость обращаться к землевладельцу за помощью, прося дать кусок земли пахотной или луговой.

И землевладелец в этом случае бывает очень сердоболен, но только притворно. Даёт в пользование кусок земли или разрешает пасти скот на своих угодьях.

Всё это облекается в форму письменных актов… На деле выходит иное.

Он этим ничуть не улучшил быта обратившихся к нему. Свое великодушие он оценивает монетой очень высокого достоинства… И получает гораздо больше.

Обыкновенно ставит на место денег рабочую силы: скосить и убрать столько-то лугу, столько-то десятин ржи, овса, и непременно по первому требованию.

Подоспело первое требование, и звенят косы по чужому лугу. Луг земледельца убран, пора браться за свой, но не тут-то было! Явился посланник от земледельца с первым требованием завтра приступить к уборке ржи.

И крестьяне идут, а у самих ещё луг не тронут. Когда крестьянам придёт время заняться уборкой своих лугов, всё перестояло, перезрело, осыпалось.

Ещё большим недугом экономического быта местных крестьян является винокуренный завод…

Как только отработка приводится в исполнение, на лугу появляется управляющий с водкой для угощения тружеников…

В сущности, этим преследуется иная цель. Такой дарственной водки на каждого работника приходится стакана по два, не больше.

Но этого достаточно для уморившихся крестьян, чтобы возбудить у них непреодолимое желание выпить ещё. Охота смертная и участь горькая: нет денег.

Из беды выручает управляющий. Он дает водки, сколько крестьяне запросят, но с условием убрать ещё несколько десятин луга».

«Женщины развиты лучше»

Про сельцо Пешково Малоярославецкого района этнографы записали:

«Крестьяне мужского пола физические развиты хуже женщин, потому что с 10-летнеего возраста отправляются в Москву на фабрику, где сидячая, с вредным воздухом жизнь убивает их здоровье: скоро теряют зрение, холода переносить не могут, к физическому труду и переноске тяжестей не способны.

Большая их часть к 60 годам дряхлеет и умирает.

Женщины лучше развиты и более способны к физическому труду. И за отсутствием мужей сами часто занимаются хлебопашеством.

Сельцо Пешково расположено на низком месте, через которое протекает небольшая, но с чистой ключевой водой река Каменка, по берегам которой тянут луга, а затем пахотные поля, разделенные во многих местах небольшими перелесками.

Селение это отстоит от губернского огорода Калуги в 45 верстах, уездного Малоярославца - в 17-ти… Крестьяне занимаются хлебопашеством, а зимой, весной и летом отходят промыслом на фабрику в Москву.

Сходы бывают сельские и волостные. На сельских присутствует староста. На волостных – старшина.

На сходы крестьяне идут, не торопясь и бывает – с принуждением. Платье надевают обыкновенное.

Посторонних женщин на сходах не бывает, разве что случайно.

На сходы часто являются пьяные крестьяне. А по окончании схода обязательно делают «складчину». И все напиваются.

А кто не пьет водки, тот отливает свою часть и несет домой».

Предприимчивый народ

В деревне Ягодная все было иначе. Этнографы писали: «Отстоит Ягодная от Калуги на 115 верст, от Козельска – на 60, расстояние от приходской церкви- 2 версты, а от базара, находящегося в г. Болхов Орловской губернии, - на 25 верст.

Крестьяне деревни Ягодной преимущественно огородники, но это не специальное их занятие. Многие из них берут у казны лесные участки, разделывают их и торгуют лесным материалом.

Другие, благодаря громадному проезду по Ягодной содержат постоялые дворы, их 15. Через Ягодную пролегает торговый оживленный большак, соединяющий Болхов и местечко Плохино.

Третьи служат у богатых лесопромышленников в лесных конторах и лесниками. Вообще же это бойкий предприимчивый народ, приближающийся к мелкому торговому люду.

Темно-русые субъекты, реже брюнеты. Женщины темно-русые и брюнетки, хотя совершенные брюнетки редки. Блондинок решительно нет.

Зрение сравнительно плохое. В 45-50 лет читают и пишут всегда в очках. Близорукость и у детей. Что же касается слуха, то он хорошо развит. Взрослые и дети быстро усваивают неизвестный им мотив.

Жару и холод переносят с трудом, поэтому летом косят, пашут чуть ли не нагие, а зимой одеваются до того тепло, что, вывалившись из саней, крестьянин поднимается с трудом.

К физическому труду не склонны вообще, а поэтому маловыносливы, хотя на вид это крепкий и мужественный народ. Большинство крестьян имеет батраков.

Тяжести поднимают сравнительно легко, но на надолго, нет привычки к этому, хотя сил бы хватило.

Дряхлеют поздно. Приблизительно предельный возраст дряхлости – 70-75 лет – у мужчин, 60-65 – у женщин.

Происходит это от того, что ягоднинские крестьяне особой нужды не видят, но физический труд бросают рано. Мужчина в 50 лет уже считается не работником. А женщина – в 45 лет не работница.

Ягоднинский крестьянин гордится прежде всего домашней обстановкой. Если у него много мебели, чисто в доме, он кичится перед соседом, у которого все не так хорошо. Далее гордится платьем, лошадьми.

Грамотны они поголовно все и приблизительно одинаково.

Все они учились в одной школе и в ней же учат своих детей. Зажиточный крестьянин в Ягодной не только не пользуется почетом, но завистью, даже зложелательством.

Поэтому в Ягодной установился обычай во всяком деле пакостить друг другу, если это только не отдельная семья.

Отличительная черта ягоднинца состоит в том, что он изо всех сил старается улучшить свой достаток, но не одним физическим трудом, а более изворотливостью.

Поэтому одни пускаются в торговые операции (лесные), другие поставляют окрестный народ подрядчикам, третьи держат постоялые дворы.

Ягоднинец любит и деньги, и землю, и постройки, и скотину, у него на всё есть аппетит. Самое почётное занятие – торговля лесом.

Самое низшее – ремесло. Поэтому ни один ягоднинец своих детей ремеслу не учит.

Староста для ягоднинца свой человек. Но старшина (волостной) пользуется почетом, и многие ягоднинцы стремятся к этому званию.

Для чего подкупают и подпаивают выборных на волостной сход из других деревень. Но волостной сход каждый раз бракует их.

Почему они бракуют ягоднинцев, не избирая в старейшины, я получил везде один ответ: «Пусти-ка его, чёрта, он так на шею засядет, потом не стряхнёшь».

Благотворить ягоднинец отнюдь не любит, ягоднинец любит положить в карман».