«Мы жили в горном кишлаке, в доме местных жителей»: калужские художники рассказали о поездке в Узбекистан

С восточным гостеприимством в Калуге открылся проект «Арт-караван. Россия - Узбекистан.

В апреле калужские художники побывали в Узбекистане.

Жили и в больших городах, и в далеких горных кишлаках.

Что они там увидели, можно узнать на выставке «Арт-караван. Россия - Узбекистан» в Доме музыки. Работать она будет до 25 декабря.

На вернисаже гостей встречали художники и организаторы в национальных костюмах, предлагали чай с восточными сладостями, орехами, мандарины.

Национальный женский узбекский костюм.

Тюбетейки можно было примерить и сфотографироваться.

Вокруг – восточный колорит: узбекские костюмы, тюбетейки, посуда.

На картинах – цветущие деревья, улицы Бухары и Самарканда, глиняные домики и крутые улочки и тандыры горного Гилана.

Посетители пили чай, рассматривали картины и открытки, которые лежали на белом рояле.

на открытках - картины учатников пленэра в Узбекистане.

И тут зазвучал карнай (медная труба, длиной до 3 метров) - так в Узбекистане начинается любое значимое культурное событие. Традиционно исполнитель поворачивается в разные стороны, чтобы карнай было слышно везде.

мероприятие открылось под звуки карная.

Затем были узбекские танцы, музыка. С открытием выставки всех поздравила руководитель узбекской национально-культурной автономии «Хумо» Барчиной Нурудинова.

Барчиной Нурудинова помогла оформить зал в узбекском стиле и организовала концерт.

А художники делились впечатлениями от поездки. Все отмечали, что люди в Узбекистане открытые, добрые, светлые, готовые прийти на помощь, радушные.

- В Узбекистан мы поехали в апреле и были там 10 дней, - подалилась впечатлениями художник Виктория ХАРЧЕНКО. – Жили в разных городах и кишлаке Гелон высоко в горах.

Люди там живут ещё традиционными укладами. У них глиняные домики. И если бы не было на нём спутниковой тарелки, то невозможно понять, в какой эпохе, в каком веке ты находишься.

Нас приняли в своем доме местные жители, семья: мать, отец, бабушка и трое детей. Кормили традиционной узбекской едой: манты, плов, лагман. Все очень вкусно. Сидят в доме все на полу, кушают тоже на полу.

Приняли нас в горном кишлаке очень радушно. Мы наблюдали за жизнью местного населения. Каждый человек, когда видел нас на улице с этюдником, пытался сделать что-то приятное для нас.

Например, девочки выносили конфетки, чай. Нам даже жареную картошку предлагали. Они всегда готовы накормить, обогреть путника, если он остановился у твоего крыльца.

Виктория Харченко весной вновь поедет рисовать Узбекистан.

Я люблю Восток. И Узбекистан стал еще одной бусинкой в ожерелье моего широкого пути. Вернусь туда еще раз весной. И дальше буду собирать свои впечатления о теплых краях.

Потому что того, что нас объединяет, гораздо большее, чем наших отличий. Отличие — это наша уникальная культура. А общее — наши человеческие ценности: семья, любовь к родной земле, уважение к старшим.

- Я родилась в Узбекистане в семье геологов, - рассказывает руководитель проекта, художник Ирина КОВАЛЕНКО. - Поэтому мне очень близки горные, удаленные районы.

В детстве я ходила там вместе с геологами. И мне хотелось открыть Узбекистан для художников не с парадной, туристической, а с неизвестной стороны, показать разный Узбекистан.

Три года уже мы ездим туда с пленэрами. Сначала живем в больших городах. Посещаем местные достопримечательности.

А на фестивале в Бухаре и Шахрисабзе мы под звуки карная танцевали в едином праздничном шествии с жителями Кашкадарьи и Хорезма.

Потом из городов уезжаем в горные кишлаки, где узкие улочки, глиняные домики, где еще сохранился традиционный быт, до сих пор работает старая мельница.

Чтобы организовать пленэры, я вначале сама ездила в горы на разведку. Искала оптимальный формат, чтобы было максимальное погружение в культуру.

Живём мы в самой старой части кишлака. Как и местные, спим на полу, на курпачах – это узбекские матрасы. Мы просто сроднились, сдружились с семьей, которая нас принимает. Три раза у них были.

Ирина Коваленко родилась в Узбекистане.

- Люди в кишлаке открытые, эмоциональные, дружелюбные. Обычно у тех, кто не был в Узбекистане, много каких-то страхов, стереотипов. Но когда ты общаешься с местными людьми, страхи уходят.

Кишлак большой, находится он в двух часах от города. Ехать надо через перевал. Дома там расположены на разном уровне. Есть телевизор. Интернет. У них три школы. И очень красиво!

Весной в горах цветут розовый миндаль, абрикосы, яблоневые сады. Спускаешься в долину, там уже черешня поспевает.

Одеваются они сейчас не так, как в 1960-е, 70-е, даже 80-е годы. Немножечко грустно от этого, что нет цветного, яркого, нет 40 косичек. И одежда не закрытая.

Очень многие местные жители понимают по-русски, но в основном те, кто на работу ездит, у кого есть какие-то связи с Россией. Старшее поколение, которое застало Советский Союз, с огромной теплотой все вспоминают те времена.

- Это первый мой пленэр, где нужно было пахать 10 дней, - призналась художник Елена СМЫК. – обычно я 2-3 дня и все.

А здесь надо было вставать, утром идти на пленэр и после обеда идти на пленэр. И сначала было тяжело, а потом это все так затянуло. От Узбекистана у меня осталось несколько ярких впечатлений.

Когда весной только-только начинает оживать природа, наверху, в горах, цветут большие красные тюльпаны на короткой ножке. Дети их собирают и продают на трассе.

Ревень кислый, большой, мясистый. Именно в апреле, когда у нас еще нет такого.

Люди, которые смотрят на тебя, они вроде бы все похожи, а мы в их глазах похожи друг на друга. И они говорят: «Вы такая красивая!» И, конечно, горы – это незабываемо. 0+