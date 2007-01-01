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«У киоска»: на выставке Веры Лавровой можно вернуться в старую Калугу

Трогательная экспозиция открылась в в музее изобразительных искусств.
Татьяна Светлова
19:04 сегодня
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Фото автора.
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Выставка посвящена 100-летию художницы Веры лавровой и работает в рамках проекта «Мы помним ваши имена. Творчество старейших художников Калуги».

Увидеть ее можно до 28 декабря.

На картинах Веры Лавровой - Калуга, которая уже ушла в прошлое.

Здесь - сцены городской жизни: снежная солнечная зима, старый автобус, незастекленный киоск, где небольшая очередь за газетами. Продавщица весь день сидела в таком открытом киоске на морозе.

Поодаль, на улице, продают мороженое, хотя говорят, что зимой тогда мороженое не продавали, скорее всего это были пирожки.

Кто-то еще вспомнит эти автобусы и киоски из 1950-1960-х годов. Дети их особенно люби, в них было столько «богатства».

Простая, повседневная история. Но сколько тепла и любви в этой картине Веры Лавровой.

«У киоска». Один из вариантов картины.
«У киоска». Один из вариантов картины.
«У киоска». Второй вариант.
«У киоска». Второй вариант.

И семьи рабочих

В калужском музее изобразительных искусств сохранилось немного работ Веры Лавровой, основная часть находится в частных коллекциях. Вообще, сведений о художнике мало.  

Вера Лаврова. Автопортрет.
Вера Лаврова. Автопортрет.

- Биография Веры Михайловны не отличается сложностью, - рассказал куратор выставки, искусствовед Василий ПУЦКО. -  Родилась Вера Михайловна в семье рабочих в городе Кыштым Челябинской области.

Окончив восемь классов, переехала в Талицу Свердловской области, там закончила школу. Потом училась в Свердловском художественном училище, получила квалификацию преподавателя рисования и черчения.

Затем  работала в Урюпинском педучилище Сталинградской области. А в 1962 году  переехала в Калугу и жила здесь до конца жизни. Работала в Калужских художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР.

Занималась оформлением интерьеров. Умерла она в 1993 году.

«Весенние голоса».
«Весенние голоса».

Бытовая тематика

- Как свидетельствуют даже немногие живописные работы, преимущественно этюдного характера, автор имела хорошую профессиональную подготовку и, судя по широкой живописной манере, тонко чувствовала цвет, - говорит Василий Григорьевич.

- Энергичной лепкой объёма отличается сравнительно ранний автопортрет, передающий хрупкость фигуры и напряжённое состояние.

Сочными мазками, в тёплых тонах выполнена сложная композиция «Старый базар в Тарусе». Мне очень нравится эта ее работа.

В различные времена года Вера Михайловна писала живописную деревню Сивково, о чем дают представление небольшие по размерам работы «Лето. Деревня Сивково», «Весна в деревне», Осень в Сивкове».

Сильное впечатление производит пейзаж «Мельница зимой».

Лаврова обращалась и к бытовой тематике: существует два варианта «У киоска» и лирическая сцена «Весенние голоса».

Особое место в её творчестве занимают городской пейзаж, натюрморт, сюжеты, связанные с Циолковским.

Подлинный талант художника ярко проявляется не только в больших по размерам полотнах, но и в скромных миниатюрах, согретых чувством автора, чутко воспринимающего подлинную красоту.

Лаврова была скромным человеком, не стремилась постоянно быть на виду у общества, хотя регулярно принимала участие в зональных и групповых выставках. 0+ 

Вера лаврова часто рисовала деревню Сивково.
Вера лаврова часто рисовала деревню Сивково.

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