«У киоска»: на выставке Веры Лавровой можно вернуться в старую Калугу
Выставка посвящена 100-летию художницы Веры лавровой и работает в рамках проекта «Мы помним ваши имена. Творчество старейших художников Калуги».
Увидеть ее можно до 28 декабря.
На картинах Веры Лавровой - Калуга, которая уже ушла в прошлое.
Здесь - сцены городской жизни: снежная солнечная зима, старый автобус, незастекленный киоск, где небольшая очередь за газетами. Продавщица весь день сидела в таком открытом киоске на морозе.
Поодаль, на улице, продают мороженое, хотя говорят, что зимой тогда мороженое не продавали, скорее всего это были пирожки.
Кто-то еще вспомнит эти автобусы и киоски из 1950-1960-х годов. Дети их особенно люби, в них было столько «богатства».
Простая, повседневная история. Но сколько тепла и любви в этой картине Веры Лавровой.
И семьи рабочих
В калужском музее изобразительных искусств сохранилось немного работ Веры Лавровой, основная часть находится в частных коллекциях. Вообще, сведений о художнике мало.
- Биография Веры Михайловны не отличается сложностью, - рассказал куратор выставки, искусствовед Василий ПУЦКО. - Родилась Вера Михайловна в семье рабочих в городе Кыштым Челябинской области.
Окончив восемь классов, переехала в Талицу Свердловской области, там закончила школу. Потом училась в Свердловском художественном училище, получила квалификацию преподавателя рисования и черчения.
Затем работала в Урюпинском педучилище Сталинградской области. А в 1962 году переехала в Калугу и жила здесь до конца жизни. Работала в Калужских художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР.
Занималась оформлением интерьеров. Умерла она в 1993 году.
Бытовая тематика
- Как свидетельствуют даже немногие живописные работы, преимущественно этюдного характера, автор имела хорошую профессиональную подготовку и, судя по широкой живописной манере, тонко чувствовала цвет, - говорит Василий Григорьевич.
- Энергичной лепкой объёма отличается сравнительно ранний автопортрет, передающий хрупкость фигуры и напряжённое состояние.
Сочными мазками, в тёплых тонах выполнена сложная композиция «Старый базар в Тарусе». Мне очень нравится эта ее работа.
В различные времена года Вера Михайловна писала живописную деревню Сивково, о чем дают представление небольшие по размерам работы «Лето. Деревня Сивково», «Весна в деревне», Осень в Сивкове».
Сильное впечатление производит пейзаж «Мельница зимой».
Лаврова обращалась и к бытовой тематике: существует два варианта «У киоска» и лирическая сцена «Весенние голоса».
Особое место в её творчестве занимают городской пейзаж, натюрморт, сюжеты, связанные с Циолковским.
Подлинный талант художника ярко проявляется не только в больших по размерам полотнах, но и в скромных миниатюрах, согретых чувством автора, чутко воспринимающего подлинную красоту.
Лаврова была скромным человеком, не стремилась постоянно быть на виду у общества, хотя регулярно принимала участие в зональных и групповых выставках. 0+