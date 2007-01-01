Кот царя Романова, Бегемот и китайская реликвия: в Калуге «КотМузей» открылся на новом месте

11 декабря в Калуге по новому адресу открылся «Калужский художественно-познавательный музей кошек «КотМузей».

Теперь домом для умилительных экземпляров с большой историей стало помещение на улице Театральной, дом 35/8.

История музея началась более 20 лет назад и на данный момент в нем собрано более 5 000 предметов. Здесь и часы в виде усатых мордочек, хвостатые кружки, винтажные плакаты с котами.

Многие экспонаты привезены из путешествий и мы познакомим вас с некоторыми из них в нашем усато-полосатом фоторепортаже.

Уникальные экземпляры

Умывающаяся кошка

В музее есть экспонаты, которые не просто умиляют, но и относятся к культурному мировому наследию. Например - «Умывающаяся кошка» венгерского скульптора Шандора Варади.

Валентин Чернов

Экскурсовод и сотрудник музея Шандор Варади широко известен в Европе. В Будапеште в национальной галерее есть целый зал, посвященный его работам. Единственный в России оригинальный экземпляр его работы находится у нас.

А это работы австрийского художника Артура Хейра. Всю свою жизнь он рисовал только ангорских кошек. Художник так самозабвенно писал котов, что получил прозвище - Cat Heyer. В музее имеются оригиналы его картин.

А это часы из фильма «Место встречи изменить нельзя». Они появились в киноленте Станислава Говорухина в 3 серии на 14 минуте, когда оперативники устроили засаду в квартире у Верки Модистки.

По сути эти часы - киноляп, ведь они производились Свердловским заводом как игрушка-конструктор для детей с 1952 по 1954 год, а фильм повествует нам о событиях 1945-1946 годов.

"Кот в ботинке"

Также в музее есть работы фарфорового предприятия Гарднеров.

Фабрика Гарднера стала первым частным предприятием по изготовлению фарфоровых изделий в России и, наряду с Императорским фарфоровым заводом, считается одним из пионеров производства русского фарфора.

В 1892 году наследники Гарднера продали мануфактуру промышленнику Матвею Кузнецову. Он сразу же интегрировал производство Гарднер в «Товарищество фарфоровых и фаянсовых изделий Кузнецова». С этого момента начинается новый расцвет вербилковского фарфора.

Кузнецов купил не только завод, но и торговую марку Гарднер, на изделия ставили клеймо и Кузнецова, и Гарднер вплоть до революции.

В свое время из этого фарфора ела российская царская семья.

- В данном виде таких работ всего две в России - в Эрмитаже и у нас, - уточняет Валентин Чернов.

А этот котик был создан в 1945- 1946 году в Китае. Он оказался в нашей стране окольными путями.

- На тот момент в Китае заканчивалась кровавая гражданская война. Людям было тогда не до искусства, - рассказывает наш собеседник. - Однако одна мастерица создала вот такого кота – он расписан не обычной кистью, а бамбуковой щепой. Фигурка пережила культурную революцию в 1986 году – китайцы хотели полностью уйти от старых канонов и народных промыслов. Собратьев этого котика, вероятно, уничтожили.

Китайскую фигурку в СССР привез военный специалист. В 2011 году она попала в руки создателей музея.

Этого черно-белого кота сделали в Ленинграде в 1946 году артелью «Прогресс». Она была создана для военных, вернувшихся с фронта с контузиями и увечьями, которым нужно было найти свое место в мирное время, получить возможность зарабатывать себе на жизнь и не быть обузой для семьи.

Артель занялась производством необходимой в послевоенные годы посуды и других бытовых предметов. Изделия изготавливали не только из фарфора, но и из пластика. Г

- Возраст этой кошечки мы не знаем, - рассказывает экскурсовод. - Многие говорят, что она выглядит очень современно. Действительно не верится, что такой шедевр создали люди, которые только недавно пережили блокаду, голод и другие лишения.

У этих четырех экспонатов тоже и не менее интересная история.

Они похожи друг на друга, но оригинал находится справа. Все остальные кошки – лишь подделки рыже-белого красавца на синей подставке.

Дело в том, что такие фигурки изготавливали на Ленинградском фарфоровом заводе в 50-70 годы и тогда они стоили довольно дорого. Приобрести такого котика хотелось многим, поэтому мастера-частники стали делать похожих котов.

- Варианты покраски и качество проработки, конечно же, отличались. Кто-то коллекционирует оригиналы, а мы умудрились собрать и подделки, - рассказал наш собеседник.

Русские классики часто касались в своем творчестве кошек. Упоминания об усатых есть в около 350 произведений.

Портрет кота царя Алексея Романова.

Также в музее есть картина кота царя Алексея Михайловича Романова.