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В понедельник в Калуге сохранится легкий морозец

Софья Фирсова
07:00 сегодня
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По данным синоптиков 8 декабря в Калуге ожидается облачная погода.

Снег не прогнозируется. Температура воздуха утром опустится до – 2 градусов. Днем ожидается до -1 градуса.

Ветер юго-восточный, 1,5-2 метра в секунду.

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