Адский шеф заставил калужанку нюхать столетнее яйцо

Что происходит за кулисами знаменитого кулинарного шоу.

На канале «Пятница» идет третий сезон популярного кулинарного шоу «Адский шеф» с Константином Ивлевым.

В нём участвует калужанка Римма Панкратова.

Она уже получила черный китель и теперь поборется за золотой и выход в финал. Изначально было 25 участников, сейчас их становится все меньше. Осталось всего две серии шоу.

Римме Панкратовой 35 лет, родилась она в многодетной армянской семье, у нее есть три брата.

- Мама даже в сложные времена умудрялась приготовить для большой семьи сто-то вкусненькое. А я - единственная дочь, поэтому с дества помогала маме, - рассказывает Римма.

- Но я привередливая и избирательная. Люблю продукт в чистом виде. Если мама варила мясо на бульон, я отдельно съем мясо и отдельно выпью бульон. Не люблю соусное, все перемешанное, мне надо продукты отдельно видеть на тарелке.

С 16 лет Римма работала, нужны были деньги. После школы получила профессию юриста. Но кулинарию не оставляла.

Когда родилась дочь, поняла: чтобы быть счастливой, надо заниматься любимым делом. И устроилась в ресторан.

За несколько лет приобрела большой опыт. Работала в разных калужских ресторанах, участвовала в открытии новых заведений. Потом уехала в Сочи, там три месяца работала в крупном ресторане.

Но Римма - девушка амбициозная, с характером, она понимала, что ей нужно свое заведение. Вернувшись из Сочи в Калугу, открыла ресторан.

Сейчас Римма счастливо замужем, воспитывает 13-летнюю дочь и развивает собственный кулинарный проект.

Хотелось сразу уйти

- Римма, как вы попали в новый сезон «Адского шефа»?

- Я смотрела «Адский шеф», это помогает перезагрузится после работы. И думала: какие там все дураки, какие ж безрукие. Мне хотелось показать, что есть талантливые люди, профессионалы.

15 апреля заполнила анкету, со мной связалась. У многих участников моего сезона был долгий кастинг, кто-то по 5-7 лет пытался попасть на проект. А мне уже в мае выслали билеты.

- Какие были первые впечатления от проекта?

- Первая серия снималась в Дубае и была еще отборочной. Меня тогда все просто шокировало. Я приехала уверенная в себе, самостоятельная: собственный ресторан, гости дают мне уверенность, что я все делаю хорошо.

У меня не было потребности кому-то что-то доказывать.

И в первой же серии Ивлев на дегустации выкинул мое блюдо, начал всячески проходиться по мне нелицеприятными словами, что я не имею права преподавать мастер-классы, курсы, так как у меня нет профессионального образования.

Да, у меня нет профессионального кулинарного образования, но есть колоссальный опыт, и я считаю, что это важней. Думаю, большинство со мной согласится.

В общем, он прошелся по мне. А слова Константина Ивлева несут огромную нагрузку на всех. Мне в этот момент просто хотелось его послать, я не привыкла к такому общению.

После съемок я искала редактора по всему полю и орала, что сейчас домой поеду. Хотелось сразу уйти.

Мне все равно - шеф Вся Руси или кто, я не фанат Константина Ивлева, никогда не пробовала, что он готовит, но я не позволю так со мной разговаривать.

Со временем, находясь на проекте, я стала уважать его как коллегу, шоумена, как человека, который наравне со мной проделал там большую работу. Он тоже встает, молчит и делает. Мы находимся на работе.

В этой же серии мы приехали в другую локацию, и там все стали рвать и метать, вырывать что-то друг у друга.

Одна из участниц выключила мне духовку, у меня сварилось мясо. Мне кажется, это было намеренно сделано. Это меня тоже шокировало.

- На проекте вы обязаны делать гадости друг другу?

- Нет. Мне кажется, просто так подбирают типажи людей, работает хорошая команда психологов, которая предполагает, что будет, если столкнуть эти типажи.

Наверное, видя мой темперамент, они думали, что я тоже буду разносить всех. А я просто туда приехала показать, что есть хорошие профессионалы, которые разбираются в кулинарии.

- Но все-таки вы не уехали.

- На проекте есть несколько градаций – черный китель и золотой. Я подумала: ладно, дотяну до чёрного кителя спокойненько, ловя медитацию. Потому что скандалить хотелось безумно.

Я отличаюсь вспыльчивостью, но не хотела это там проявлять. Говорила себе: это не мои сотрудники, это их история и я не хочу, чтобы меня запомнили скандалисткой.

Понимала: если дашь хотя бы одну возможность зацепиться, если они хотя бы немного почувствуют твой триггер, будут ходить, как коршуны вокруг тебя.

Ко мне, например, подходила девочка, которая говорила: «Я жду, когда ты заплачешь». А одна из участниц, покидая шоу сказала, что, если я окажусь в финале, она вернется и запорет мне ужин, чтобы я не выиграла, потому что я плохой человек.

Очень странные психологические типажи у этих людей. Я как-то даже сказала, что там могу выжить только мерзкие люди. Эту цитату опубликовали.

Под «мерзкими людьми» я имею ввиду людей с характером, стойких, которые могут где-то промолчать, а где-то поставить взглядом на место. И на проекте я боролась не с участниками, я боролась сама с собой.

Римма на проекте не дает себя в обиду.

Живем в павильоне

- Сколько длятся съемки в проекте?

- Два месяца. Я на тот момент не расставалась так надолго с мужем. У меня дочь-подросток, ей 13 лет, мама. И оставить свое заведение, отказаться от работы сложно. Тревожность у меня сильно повышена.

- Где вы жили?

- Мы жили в съемочном павильоне. Безвылазно, не выходили самостоятельно, нас только курить выводили. В проекте вы видите комнату, где мы голосуем, там мы и живем. Нет других комнат.

Есть уборная, она находится в другом павильоне, нас туда строем водят. Есть душевые кабинки, стиральные машинки.

Морально там тяжело. Ты находишься в закрытым помещении, без телефонов, без связи с цивилизацией.

- Как долго снимают одну серию?

- Одна серия снимается два дня, и потом дают один или два выходных. Но все равно мы сидим в павильоне. Чем занимаемся? Наверное, собираем негатив к следующей серии.

Приезжали в Калугу

- А что-то хорошее было на проекте?

- В целом, это интересная история. Понравилось работать с су-шефами. И я же предприниматель, вижу, какую колоссальную работу проделывают редакторы, режиссура, вся команда шоу.

Есть там и классные ребята. А я общительная, я люблю людей. Изначально мы общались с Катериной Аржаной из Австралии. Она интересный человек, разносторонний, много путешествовала.

Но сейчас, после того, что я вижу на экране, прекратила с ней общение.

Продолжаю общаться с Аллой из Эстонии, она приезжала в Калугу повидаться со мной, с моими гостями. Раиса Захаровна приезжала.

- Ивлева вы видели только на съемках?

- Да, свободное время он с нами не проводил. Но, мне кажется, у него есть на проекте любимчики.

В слепой дегустации мы должны угадать по запаху, что он дает нюхать. И кому-то он дает кинзу, корицу, кофе. А мне – столетнее китайское яйцо. Я же, конечно, постоянно столетние яйца нюхаю.

Римма получила черный китель от Константина Ивлева.

Горелка не зажглась

- Теперь вам не кажется, что на проекте все безрукие?

- Все повара там нормальные, просто они поставлены в такую ситуацию. Иногда ты хочешь хорошо сделать, но технические не получается.

В прошлой серии у меня была переварена креветка, потому что я залила коньяк, начала пользоваться горелкой, а она не работает. Мне су-шефы принесли четыре горелки, ни одна не зажглась.

И тебе не дадут время переделать. Не зажглась и не зажглась. Таких нюансов много.

Когда мы ездили на проекте в Питер, я взяла морошку, хотела сделать из нее снег или пену, но мы не взяли молекулярную кухню. В Питере вообще у всех был казус: не хватило сливочного масла. И в итоге у многих что-то не получилось.

В одной из серий у меня была сильная простуда, температура. Я не чувствовала вкусов, запахов. И мне в тот момент говорят, что я технически сделала все верно, а по вкусу не довела.

- Какое было самое сложное задание?

- Авторское блюдо. Как я могу через телевизор показать людям авторский стиль? В заведении ты делаешь меню, которое будет нравится людям. Большая роскошь позволить себе готовить то, что ты хочешь.

У нас в меню есть карбонара, которая подается с сыром страчателла. Все что угодно можно сделать авторским.

Или для нашего заведения фирменным блюдом является салат из авокадо с томатами и креветками. Его постоянно заказывают. Но если я его приготовлю на проекте, мне скажут: «А что здесь авторского?»

С шефом и участниками шоу на проекте.

Вареный рис

- Римма, что вы сами любите поесть?

- Я люблю вареный, заправленный рис для роллов. Могу съесть стейк отдельно, без соусов. Моя воля я бы всех кормила вареным рисом и мясом.

- А дома готовите?

- Дома не бываю вообще. Можно сказать, живу в своем заведении, дома только ночую. Муж у меня спортсмен, у него рациональное питание с калоражом. Дочери бабушка готовит. А я ем в заведении.

Когда у нас с мужем бывают совместные выходные, мы уезжаем куда-нибудь, чтобы посмотреть город и что-то новое попробовать.

Сейчас начну больше зарабатывать, буду осваивать заграничные страны в кулинарном плане.

В среду в 19:00 на телеканале Пятница выйдет следующая серия «Адского шефа». Будет ли у Риммы золотой китель?