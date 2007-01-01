Какие деревья и когда нужно сажать в Калуге: мнение профессионала

В Калуге не утихают возмущения горожан после публикации видео, где идет посадка деревьев в снег.

Тема озеленения города перешла в ранг горячей с присущей ему экспрессией, домыслами, слухами, и мнением непонятных «экспертов».

Мы решили подвести черту под этой темой. В эфире радио «Комсомольская правда – Калуга», в среду, 4 декабря, доцент кафедры агрономии КФ РГАУ имени Тимирязева Елена ДЕМЬЯНЕНКО разложила все полочкам.

Посмотреть и послушать подробную беседу о правилах озеленения городов, высадке и содержанию деревьев можно в конце статьи.

Наиболее интересные места из разговора предлагаем почитать ниже.

Обсуждаемый ролик был опубликован в понедельник, 2 декабря, и вызвал бурную реакцию калужан, а до этого гнев вызвала тотальная вырубка деревьев в Калуге.

Про зимние посадки

- Елена Владимировна, так все же можно или нельзя сажать деревья при минусовых температурах?

Елена Демьяненко

доцент кафедры агрономии КФ РГАУ имени Тимирязева, кандидат сельскохозяйственных наук. Не только можно, но и нужно. Самые оптимальные сроки высадки крупномеров – от конца осени до начала весны. До марта, примерно.

Дело в том, что в этот период растение спит, у деревьев отсутствует сокодвижение, и поэтому оно лучше приживается уже в весенний период. Пересадка крупномеров происходит с комом земли, как это было сделано в Калуге в начале декабря.

Более того, некоторые сорта вообще нельзя сажать весной с приходом тепла. У нее очень сильное сокодвижение в это время. Поэтому, если мы березу, даже тот же крупномер, пересаживаем весной, она все силы сразу отдаст, и может даже погибнуть.

Хвойные породы тоже нежелательно весной пересаживать, но их можно пересадить среди лета. Растения становятся более стабильные, и даже в середине лета тот же самый крупномер можно пересадить.

Но, все же, лучшие сроки — это как раз конец осени, начало весны.

- Даже в трескучие морозы можно?

- По ГОСТу можно высаживать крупномеры с использованием специальной техники, в заранее подготовленные ямы и с комом земли у корня до минус 15 градусов.

Так что могу успокоить взволнованных калужан: городские службы по озеленению в этот раз все сделали правильно. Уверена, что деревья, посаженные в начале декабря, хорошо приживутся.

А вот будут ли они жить долго – это зависит от того, как за ними будут ухаживать.

Какие сорта в приоритете

- Назовите, пожалуйста сорта деревьев, которые, по вашему мнению, наиболее приемлемы для посадки в Калуге.

- Обычно рекомендуют клён, ясень обыкновенный, каштан, тополь, липу, березу, рябину.

Из хвойных рекомендуют ель колючую или канадскую, лиственницу. Но здесь есть нюансы. В последнее время, может, от каких-то растений лучше отказаться.

- От каких, например?

- Лучше, наверное, отказаться от каштанов, хотя они очень красивые.

Каштаны очень сильно поражаются вредителем - молью малюткой. Уже в середине лета дерево стоит сухое.

Но, если ухаживать за деревом, то можно и каштаны оставить.

- А тополя, от них же пух, аллергия, поджигают его…

- Да, тополь даёт пух, но только женское дерево. Если высаживать мужские деревья, то можно избавиться от этого.

Липа — хорошее дерево, есть липа мелколистная, и липа крупнолистная. У нас лучше липа крупнолистная пойдет.

Однако, липа требует хорошего освещения, то есть если ее сажать, то на хорошо освещенных участках.

- Некоторые предлагают засадить Калугу сиренью. Как вы считаете, это хорошая идея?

- Да, сирень очень красивый кустарник, и существует огромное количество его сортов. И махровая, и обыкновенная, и сирень венгерская.

Но дело в том, что деревья в городе выполняют определенную функцию. Они дают кислород и снижают температуру воздуха.

Город очень сильно нагревается летом, а сирень очень чувствительна к повышенным температурам, и, если мы засадим всё сиренью, она просто сгорит в этих условиях, не сможет расти, сократится период цветения. Она будет чахнуть.

Про вредителей

- Сегодня, пожалуй, каждый калужанин знает название насекомого вредителя – златку узкотелую. Именно она стала причиной тотальной вырубки. Откуда к нам прилетела эта напасть?

- Завезли. Очень много карантинных вредителей к нам было завезено вместе с посадочным материалом во время Олимпиады в Сочи.

Где-то просмотрели, проворонили. Хотя карантинная служба у нас очень хорошо работает, но иногда бывает сложно выявить вредителя.

Есть такой, пока до нас не дошел, слава Богу, мраморный клоп. Это вообще страшный вредитель. Он пожирает все. Сейчас Краснодарский край просто пропадает из-за него.

Кстати, вредители очень хорошо себя чувствуют в опавшей листве.

- Другими словами, вы считаете, что листву с почвы по осени надо убирать?

- Обязательно. Даже в парках. Если мы хотим получить удобрение из этой листвы, можно в компостную яму ее поместить. Может, компостный бункер какой-то сделать.

Польза от того, что эти листья перегниют на земле и получится нормальный перегной, небольшая. А вот если там будут развиваться вредные микроорганизмы, ущерб может быть огромный.

- А Златка – это кто?

- Жук, но вред приносит его личинка. Жук может перелетать с места на место, причем, расстояния не важны. Вредитель может и на тысячи километров переместиться с остановками.

Хотя, возможно, эта Златка и не прилетела, а ее завезли в зараженном дереве.

- Тотальная вырубка поможет нам навсегда избавиться от этого вредителя?

- Нет уверенности.

Понимаете, здесь очень важны карантинные мероприятия, своевременная утилизация спиленных зараженных деревьев. А у нас в Калуге пеньки по улицам неделями валялись.

Есть опасность что, вредитель переполз на здоровое дерево.

- Как определить, что дерево заражено Златкой? Темная сердцевина?

- Нет, темная сердцевина говорит о том, что дерево заражено бактериями. Бактериозы тоже распространены в нашей зоне и вызывают гибель деревьев.

А характерным признаком поражения Златки узкотелой являются отверстия в стволе, из которых высыпается труха.

Содержание – самое важное дело

- Вы сказали, что выбор сорта не так уж важен, как методы содержания деревьев. Как вы считаете, насколько необходима вот эта служба?

- Это очень нужная служба. У нас есть служба озеленения города, но, возможно, она плохо финансируется.

Нужны специалисты. Волонтёры могут посадить, могут помочь, однако нужен профессионал, который четко скажет: что и где сажать и как правильно ухаживать за растением.

Здесь много тонкостей. Ухаживать – это не просто поливать вовремя. Это и применение регуляторов роста, антистрессовых регуляторов, это обязательно подкормка, опрыскивание против вредителей, опрыскивание против болезней.

По большому счету, за городскими насаждениями, за деревьями нужно следить не меньше, чем мы следим за своими домашними растениями.

И всё это стоит денег. Так что, если мы хотим, чтобы наша Калуга была зелёная, как в 60-е годы, помимо желания и умения необходимы достаточно солидные средства.