Колокольня древнейшей церкви Калуги скоро рухнет на жилые дома и Смоленку

Власти закрывают движение по улице Смоленской и убеждают жильцов переехать из-за угрозы обрушения.

В среду, 4 декабря, вышло постановление городской управы о перекрытии улицы Смоленской с 6 декабря.

Неделей раньше всем жителям расположенных рядом частных жилых домов настоятельно рекомендовали эвакуироваться в помещения временного жилого фонда города.

Почему год от года власти наступают на одни и те же грабли, и что в дальнейшем ждет колокольню храма, рассказываем подробно.

Били во все колокола

Храм в честь Преображения Господня «Спас за верхом» в каменном исполнении был открыт в 1700 году. Сегодня комплекс зданий является объектом культурного наследия федерального значения. Первое же упоминание об этом храме на Смоленке можно найти в писцовых книгах 1626 года.

До 60-х годов прошлого века храму принадлежала знаменитая часовня святителя Николая на источнике «Здоровец» в Березуйском овраге.

Сегодня Храм в честь Преображения Господня принадлежит Калужской митрополии, в нем расположено подворье Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.

Рядом с храмом построена колокольня. Именно она и стала главным опасением для жителей частных домов, расположенных вокруг церкви.

По их словам, около четырех лет назад на улице Смоленской, рядом со стеной храма появился первый провал на тротуаре. Люди обратились в городскую управу, рабочие из «Калугаблагоустройство» приехали и засыпали его.

- Через некоторое время почти на том же месте снова появилась яма, - рассказывает местная жительница Оксана Маркина. – Провал был уже метр в диаметре и сантиметров 70 глубиной. В темное время люди даже спотыкались там. Провал снова засыпали.

Однако, строптивая яма не сдавалась. Спустя время, уже в 2024 году, она появилась вновь.

На этот раз все призывы местных были проигнорированы.

Более того, весной нынешнего года на колокольне и в самом храме появились трещины.

- Эти трещины были видны даже внутри храма, - поясняют прихожанки.

Жители окрестных домов вновь решили бить во все колокола. В результате этим летом приехали специалисты, копали шурфы вокруг, снимали в местах трещин штукатурку.

- Мы уже думали, ну все, сейчас начнут ремонтировать, - рассказывает Оксана Маркина. - Но не тут-то было. С середины лета никто возле храма так и не появился. А в ноябре начала стремительно разрушаться колокольня.

- Там трещина идет, и она буквально ежедневно, на глазах расширяется, - объясняет жительница частного жилого дома, расположенного непосредственно у храма. - Рядом с колокольней по правую сторону появился еще один провал почвы, причем такой серьезный и в глубину уходит. Металлическое ограждение перекосилось, столбы почти упали.

Именно тогда, в ноябре, и сняли с колокольни колокола. Звонить стало нечем. Теперь уже - в прямом смысле.

Ямы и трещины растут на глазах

В последние две недели процесс разрушения, похоже, вступил в новую стадию.

Местные жители каждый день приходят и с тревогой наблюдают как ширятся трещины.

По их словам, несколько дней назад сама колокольня оторвалась от стены здания храма.

Трещина между колокольней и стеной здания храма растет каждый день.

- Конечно страшно, если завалится, нас всех под собой погребёт, - говорит пожилая калужанка, чей дом расположен буквально в нескольких метрах от храма.

Кроме этого, у жителей соседних домов неделю назад отключили воду.

Утро 5 декабря. Коммунальщики копают в пяти метрах от стены колокольни.

В четверг у ворот храма работали коммунальные службы. Как объяснили местные жители, воду отключили, когда стала резко проваливаться земля у стены, трещины пошли по ступенькам, покосились железные ворота.

Эта дыра, по словам людей, появилась неделю назад.

Тогда же начали разрушаться и ступени, ведущие в здание.

Люди вполне логично связывают разрушения с отключением воды, потому что труба пролегает как раз в этом месте.

Городские власти пока никак не комментируют связь роста трещин и коммунальной аварии.

Попросили уехать

Четыре года местные жители пытались обратить внимание властей на проблему, однако реакция пошла лишь ,когда ситуация стала реально критической. И первое, что сделали городские службы, предложили людям покинуть свои дома и переехать во временное жилье.

- 29 ноября ко мне лично домой пришла комиссия из горуправы, - рассказывает Оксана Маркина. – Зашли ко мне три человека и сказали, что в нашей зоне в связи с храмом объявлена чрезвычайная ситуация и нам предлагают отселяться.

По словам женщины, гости объяснили, что определена ось падения колокольни, однако предоставить документ, чтобы жительница сама посмотрела, попадает ли ее дом под эту ось, отказались.

- Они сказали, что эта информация скрытая, то есть нам ее не обнародуют и не покажут, - пояснила Оксана Маркина.

Жители отказались уезжать из своих домов.

Переселиться предложили в общежитие.

- Мне это не представляется возможным, потому что это комнаты в общежитии на улице Хрустальной, - объяснила Оксана. - Сейчас разгар учебного года. Дети у нас маленькие, ходят в школу здесь рядом, и с улицы Хрустальный ребенок, которому 7−8 лет, добраться до нее не сможет. К тому же это общежитие без удобств, к тому же сказали, что эвакуироваться придется на неопределенный срок. Я отказалась.

Женщина призналась, что было бы переселение на месяц- два, она, быть может, и согласилась.

В Калуге все спокойно

Как выяснилось, к жителям приходили сотрудники городского отдела по организации защиты населения.

- Сегодня есть угроза обрушения, в ее зону попадают люди нескольких домов, расположенных поблизости, - пояснил заведующий отделом по организации защиты населения Калуги Алексей ГАПОНОВ. - Мы изучили ситуацию и приняли решение, что в целях безопасности граждан, мы их можем отселить маневренный фон. Сроки переселения мы не можем назвать, потому что комиссия, когда рассматривала повестку, точно не может сказать, что это закончится завтра. Там проводятся исследования, выясняются причины, разрабатывается перечень первоочередных противоаварийных мероприятий.

Здание храма, как мы писали ранее, является объектом культурного наследия федерального значения (!). Такими зданиями занимается управление по охране объектов культурного наследия Калужской области.

- У нас таких объектов проблемных хватает в регионе, поэтому это просто один из проблемных объектов, - рассказал начальник управления по охране объектов культурного значения Калужской области Евгений ЧУДАКОВ. – Сейчас подключены профессиональные проектировщики, которые занимаются обследованием объекта и выработкой мероприятий, так же, как и по другим объектам в Боровске, Мещовске, Козельске. Область сейчас проводит комплекс мероприятий для того, чтобы поддерживать храм в надлежащем техническом состоянии. Ничего там не разваливается, просто плановые работы, которые свойственны всем уставшим зданиям, потому что время не щадит никого.

С тем, что время не щадит никого можно согласиться, а вот в остальном остаются вопросы.

Если «ничего там не разваливается», то, выходит, трещин нет? Если «храм в надлежащем техническом состоянии», то зачем было снимать колокола, предлагать местным жителям эвакуироваться, перекрывать автомобильную дорогу и даже тротуар на неопределенный срок?

Наконец, в чем виноваты жители, которым предложили заколотить досками двери и окна своих домов и на неопределенный срок в разы ухудшить свои жилищные условия?

В конце-концов, почему они должны отвечать за то, что кто-то когда-то закрыл глаза на проблему, о которой калужане несколько лет били в набат? А может, не им, а этому самому кому-то выехать со своим семейством в какой-нибудь бомжатник на неопределенный срок, а свое жилье предоставить людям, которые по милости их бездействия получили такой вот новогодний подарочек?