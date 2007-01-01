Калужский писатель Андрей Убогий: «Сейчас пишу спортивный любовный роман»

На фестивале PRO книги и уют одной из интересных была встреча с калужским писателем Андреем Убогим.

Андрей Убогий - потомственный врач, хирург-уролог с почти 40-летним стажем. А ещё он прозаик и драматург.

В этом году его роман «Красная зона» был отмечен престижной премией «Моя Россия» в номинации «Современная проза».

Действие «Красной зоны» происходит в пандемию ковида. Основной сюжет - борьба со смертью. Чтобы честно о написать о буднях медиков в «красной зоне», во время ковида пошёл работать в инфекционное отделение.

- Главный герой – хирург моих лет, пишешь -то с себя, - рассказывал Андрей Убогий. - В нём много моего: отношение к жизни, впечатления. И герой борется со смертью. А главное в этой борьбе - идти ей на встречу, если деваться некуда.

Литературой Андрей Убогий увлекался с детства, его отец был врачом и писателем. А свое первое произведение написал в 1987 году. Это был очерк о калужских банях, опубликованный в газете «Молодой ленинец».

Сейчас он автор романов «Доктор», «Ковчег», «Общага», «Постскриптум или ключи от общаги», множества повестей, рассказов, лирической прозы, пьес «Банный день», «Метаморфозы», «Сестры».

А его книга «Моя хирургия» в стиле нон-фикшн зацепила многих читателей.

А пьеса «Сестры» была поставлена в калужском ТЮЗе.

Все произведения Андрея Юрьевича глубокие, заставляющие читать вдумчиво и размышлять.

В 2023 году вышла его новая книга «Ради радости», которая состоит из словарей: «Пиры» - о еде, «Словарь исчезнувших вещей» - об уходящих из обихода предметах, «Сон» - об объятиях Морфея, «Быстрее и выше» - о спорте.

А в 2024-м – «Дом, дорога, река». Это знаковая вещь для писателя.

В её названии - главные ценности человеческой жизни: дом, олицетворяющий и семью, и родину; река - символ времени, движения и речи и дорога - путь, выбор, судьба.

Повлиял Пушкин

На творческой встрече с читателями Андрей Убогий рассказал о новых книгах, прочитал отрывки из них и ответил на вопросы калужан.

Интересно, что Андрей Юрьевич в наше компьютерное время по-прежнему любит писать ручкой.

- Сколько страниц в день вы пишите?

- По-разному, - задумчиво ответил Андрей Убогий. - Может быть страницу, если хорошо все сделать. Я имею в виду формат А4. Это значит, нужно минимум три рукописных написать.

- Какие писатели оказали на вас сильное влияние?

- Говорить о влиянии очень трудно. Могу нагло сказать, что Пушкин повлиял, как будто я его ученик и в чем-то на него похож. Нет, конечно. Но если говорить о том, что формирует жизнь, мировоззрение, конечно Пушкин более всего.

Еще есть книги, очень важные для писателей, например, Пабло Неруда, не все, может быть, его читали. Это чилийский поэт. Он называл себя «великий плохой поэт».

Действительно, великий плохой поэт: с одной стороны графоман, а с другой стороны - гений.

Так вот, его книга-автобиография «Я жил» очень на меня повлияла в детстве.

Так как он горячий латиноамериканец, там было много эротических мест, я думал: хорошо живут латиноамериканцы, нам бы так.

Ещё повлиял Иван Бунин, может быть, тоже не без связи с эротикой, с мастерством эротических сцен.

Другие колоссы, как Достоевский, слишком далеко.

Калужане внимательно слушали писателя.

Мистическая профессия

- У вас философская проза. Интересно, как вообще во враче, который всю жизнь работал хирургом, сочетается совершенно материальная работа и какие-то непостижимые философские вещи, когда смысл жизни постигается.

Каких философов вы читали, а может быть, вы просто изначально рожденный философ?

- Ну, как же материальная работа? Все-таки хирург это не просто мясник.

Самая древняя урологическая операция - это обрезание. Ничего что я так, взрослые люди сидят. Но это же мистическая, ритуальная операция, которую иудеи и мусульмане выполняют для обручения человека с Богом.

То есть такая глубина мистическая, необыкновенная, сокровенная. И если взять прочие хирургические вмешательства, когда хирург, внедряется в другого человека, тут такая большая глубина жизни, отношения человека с человеком.

Странно, если бы какие-то мысли, размышления не возникали по этому поводу.

Как раз работа хирурга - одна из самых мистических профессий.

Ну и вообще, писателей-врачей много, наверное, я навскидку смогу 5 хороших прозаиков-докторов назвать, причем практически работающих. И ещё много писателей - химиков. Почему химиков? Не знаю.

Так что наша медицинская работа очень глубокая, философская.

- Ваш любимый философ?

- Шопенгауэр. Во-первых, его мрачность, как-то бодрит. Он такой известный мизантроп, мрачный пессимист, но почитаешь его и как-то становишься бодрее.

И он очень умный, действительно.

Вот, например, такой ответ Шопенгауэра о жизни: «Молодость отличается от старости тем, что у молодости огромная жизнь впереди, а у старости маленькая жизнь позади». Какой ум у человека!

И очень живо писал, с юмором. Удивительный философ. И он именно писатель.

Я его читаю не как поставщика мыслей, а как излагателя идей, текстов. Да, там есть тяжеловесная форма рассказа и неповоротливость, но проскальзывает живой ум. Его прочитал, наверное, всего.

Закончилась встреча раздачей автографов.

«Самое интересное в жизни – любовь»

- А есть у вас новые задумки художественной литературы?

- Совсем недавно я еще бы замахал руками: нет-нет, не говорю я о вещах, которые в работе. А сейчас скажу, потому что, во-первых, в последнее время поменял своё отношение ко всему, а во-вторых, вещь ещё не написана, поэтому с ней ничего не случится.

Это, как ни странно, спортивный любовный роман. Я прочитал, что сейчас это популярный жанр. И думаю: ёлки-палки, ведь любовь - это самое интересное, что у меня в жизни было. Значит, в эту сторону надо будет поработать.

Название уже придумал – «Любовь на длинную дистанцию». Мне оно нравится.

Вообще, вся наша жизнь — это любовь на более-менее длинную дистанцию, есть спринтеры, есть марафонцы, есть супер-марафонцы. Это вещь сейчас в черновике. Но не просите ничего почитать. Такие я секреты вам сегодня рассказал.