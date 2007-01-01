Кого в калужских деревнях называли «богачугой»

Не всем крестьянским семьям зимой хватало дров и хлеба.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области.

Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Лес не берегут

В Жиздринском уезде сотрудники этнографического бюро князя Тенишева в конце ХIХ – начале ХХ века собрали такие сведения.

«Отапливаются крестьяне дровами. Своими дровами отапливаются те, кто купил себе землю, так как вместе с землёй покапают и лес. Те, у кого только надельная земля, дрова покупают, так как в надел леса им не давали.

Свой лес крестьяне не берегут, наоборот, спешат его свести, чтобы у них было побольше пахотной земли. По срубленному лесу они сеют хлеб.

Теперь у крестьян леса очень немного и года через четыре его ни у кого не останется.

Так как ни одни крестьяне, а все землевладельцы сводили леса очень много, то дрова в нашей местности со всяким годом дорожают. И лет через пять, думают, будут очень дороги.

Если сравнивать с другими местностями, то в нашей стороне дрова ещё не дороги, самые лучшие – березовые: кубический сажень, рубленные стоят 3 рубля.

Если самому рубить, то березовые – 2 рубля, осиновые – рубль. Крестьяне находят выгодным рубить самим.

Кладут они для себя дрова плотнее, из сажени у них выходит 11 возов. Самая дальняя возка дров – 7 верст.

Насколько вздорожал лес можно судить потому, как 15 лет назад мы купли здесь себе участок леса на 50 рублей.

Из этого леса выстроили дом на 15 аршин длины и 12 аршин ширины. Мелкий лес пошёл на надворные постройки и дрова.

Теперь же считается дешёвой покупкой, если за десятину дровника заплатить 30 рублей.

Освещаются крестьяне керосином, только бедные и бобылки жгу лучину...

Число бедняков больше, чем богатых. Бедняками обычно называют тех крестьян, которые мало обрабатывают земли, а потому хлеба своего мало и с ноября-декабря хлеб уже покупной. И едят его не в волю.

Такие люди ходят побираются или посылают детей. На дворе у них одна лошадь и одна корова. Иногда даже что-то одно из этого: лошадь или корова.

Но мелкий скот есть почти у каждого бедняка. Дров мало, поэтому они экономят, и в хате поэтому холодно, а надворные постройки плохи…

Если же у крестьянина своего хлеба достает круглый год и часть его он может продать или дать взаймы соседу, скота у него много, постройки хорошие, праздничные шубы дубленные, он – богач.

Если же у него при этом есть деньги, его называют «богачуга».

В горнице

«Жителей деревни Новой по состоянию можно считать так: богатых дворов – пять, бедных – восемь. Остальные же 22 двора со среднем состоянием.

Некоторых крестьян можно даже назвать зажиточными.

Изба богатого мужика мало отличается от избы зажиточного: у того и у другого две избы.

Одна – жилая, а в другой только спят, она называется горницей. Горница всегда бывает девятиаршинная с двумя окнами.

У некоторых она разделяется перегородкой на две комнаты. Одну из них, которая поменьше, называют чуланом.

Отличается горница от жилой избы тем, что у ней нет казенки и верхнего пола. Содержится она намного чище.

В ней висит всегда праздничная одежда и стоит самовар (если есть).

Под окнами вдоль стены стоит лавка, другая – вдоль другой стены. В святом углу стоит стол. Вот и все. Через сенцы – другая изба, жилая.

У бедняка только одна изба – семи- или восьмиаршинная. Вдоль надворной стены, возле печки – казёнка, от казёнки до двери – верхний пол, под ним зимой бережется картофель.

Печка, казенка и верхний пол занимают почти половину избы. Два окна, размером немного меньше, чем в избе богатого мужика. Ещё иногда делают маленькое окно во двор.

Окна всегда обращены на улицу. Под ними вдоль всей стены сделана лавка…

Возле печки стоят кочерга, ухват, сковородень и лоханка, над которой висит рукомойник. Тут же на стене полка для чашек и ложек.

Над входной дверью полка, куда мужики кладут свои мелочи и инструменты. На стене возле двери два деревянных крюка. На один мужики вешают шубы и шапки, на другом висит ручник – вытирать всем руки и лицо, иногда вместо ручника – старая рубашка.

Зимой в хате стоит ушат с водой. На потолке вбит крюк, на который вешают люльку».

«Всегда просят на водку»

«То, что хлеба у крестьян не достает - не их вина, причина – плохая почва, а в некоторых деревнях и малоземье. … Что малоземные крестьяне живут беднее тех, у которых много земли доказательство и служат две смежные деревни Дулево и Новая.

Несколько лет назад новинцы купили себе землю у князя Вадбельского. Платили они ему в рассрочку.

Ежегодно им приходилось уплачивать Вадбельскому немного больше за выгон, луга и пашню, да, кроме того, покупали ещё дрова.

Когда же они купили землю, то несколько лет отапливались своими дровами, так как земля была куплена с лесом. Теперь они весь долг за землю уплатили, после этого их благосостояние улучшилось.

Крестьяне деревни Дулево малоземельные. Бедных у них больше, нежели в Новой. Этому две причины.

Первая – водка. Дулевцы любят выпить, кабак в их деревне, поэтому сбегать туда выпить на 3 или 5 копеек времени нужно не много. А в общем из этих копеек соберется много.

Что кабак пагубно влияет доказательством может служить то, что крестьяне говорят: «С кабатчиком и цыганом не дружись – по миру пойдешь».

О дулевцах я со своей стороны могу сказать: когда мне приходилось с ними иметь дело, они всегда просили у меня на водку. С новинцами у меня дел бывает больше, и они никогда на водку не просят.

Вторая причина бедности – малоземье... Надельной земли у дуленцев очень мало и им приходится брать землю у трех землевладельцев под пастбища и посевы.

Уплачивают они за нее деньгами и работой. Отрабатывать за землю им не так затруднительно, как уплачивать деньгами.

Но если перевести их работу на подённую оплату, то есть сколько бы землевладелец заплатил подёнщикам, выходит, что они платят очень много».