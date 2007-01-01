Калужская писательница Юлия Рахаева: «Оправдываю своих персонажей, какое бы злодейство они ни совершили»

На фестивале PRO книги и уют она прочитала свой новый рассказ и рассказала о том, как пишет детективы.

Юлия Рахаева – педагог, преподает английский язык, а в свободное время пишет книги, лихо закручивая сюжеты. Кто-то называет ее жанр детективом, кто-то – фэнтези.

Сама писательница говорит, что объединила все: и приключения, и детективы, и элементы фэнтези, элементы магического реализма, много приключений, немного социальной фантастики. Это её собственный жанр.

У Юлии уже вышло 12 книг. Сейчас она работает над новым произведением «Пасека». А её рассказ «Ивушки» был поставлен на сцене Калужского колледжа культуры и искусств.

В прошлом году на книжном фестивале Юлия Рахаева читала рассказ «Бумажный ангел». И в этот раз решила не изменять традициям и прочитала свой новый рассказ «Кукловод», который вышел этой осенью.

В нём переплетены две истории: современных подростков и подростков из 1980-х.

Захватывающий с первых строк сюжет, тайны, мистическая история, в которой пытается разобраться компания друзей. В конце выясняется, что вся мистика была подстроена блогером Юрой.

На встречу с Юлией Рахаевой пришло много студентов калужского колледжа и искусств, которые загорелись идей поставить этот рассказ на сцене.

Послушать Юлию собрался полный зал.

Психологическая игра

-Все, что я пишу, имеет детективные элементы, - поделилась со зрителями в зале Юлия. - Как написать детектив? Определенного алгоритма нет. Каждый делает это по-своему.

Лично мне сложнее всего сделать так, как было в классических детективах Агаты Кристи, когда один из действующих лиц убийца, но мы узнаем, кто он, только на самых последних страница. Обычно мы его вообще не можем подозревать.

Мне несложно придумать такого преступника, сложно не сказать раньше, держать до конца интригу. Потому что уже на пятой странице хочется сказать: это же он, что вы не видите?

Однажды сюжет пришёл мне, когда я шла через Пятницкое кладбище. Я придумала убийцу. Это был человек в горе, он потерял жену.

И все улики были против некого другого человека, в которого мы верили со слов вот этого настоящего убийцы. То есть, когда читаешь, думаешь: человек же дает показания, рассказывает, что он видел другого.

И начинаешь верить, что этот другой существовал. А оказывается, он его придумал. И в самом конце выяснилось, что никого не было, а убийца тот, кто это рассказывал.

Юлия Рахаева прочитала на встрече со зрителями свой новый рассказ «Кукловод».

- Но иногда я пишу не так. Вы смотрели сериал про Коломбо? Коломбо догадывался, кто преступник, буквально через 10 минут после начала серии. И всё оставшееся время он выводил преступника на то, чтобы тот либо сам сознался, либо какие-то улики подбросил и так далее.

То есть такая психологическая игра Коломбо и преступника.

Вот это я очень люблю писать. Собственно, в классике такое тоже есть. Одно из самых известных произведений в этом стиле - «Преступление и наказание» Достоевского.

Там следователь быстро понял, что убийца Раскольников. И дальше он просто начинает его виртуозно изводить. Бедный Раскольников теряет вес, аппетит, заболевает, мучается, потому что у него еще есть совесть. И в итоге шикарная сцена: «А кто же убил? Да вы и убили».

То есть, читатель знает с первых страниц, кто убил. Потому что мы сами с Раскольниковым идем вместе к старухе- процентщице. Такие детективы мне намного интереснее писать.

Психология здесь гораздо ярче. И мои герои часто пытаются спровоцировать убийцу, чтобы он совершил ошибку, выдал себя, пошел совершать новое преступление. Такая психологическая игра получается.

Как создать это? Нужно, во-первых, оправдать убийцу, как бы это ни странно не звучало.

Ребята, которые учатся на актеров, понимают, что каждую свою роль, даже роль какого-нибудь мерзкого негодяя, они должны для себя оправдать.

И я, когда пишу, оправдываю всех своих персонажей, какое бы злодейство они не совершили. Если человек это совершил, что-то его к этому привело, то есть, у него есть какая-то история, может быть, травма, проблемы.

Друзья подарили Юлии цветы, а организаторы мероприятия – сувенир на память о фестивале.

Заслуженное наказание

- Все мотивы для преступлений приблизительно одинаковые, повторяются из книги в книгу, из сериала в сериал: жажда власти, жажда денег, месть. Ну и, конечно, есть маньяки. Это отдельная история. Про них я тоже люблю писать. Это очень интересно и увлекательно.

Конечно, когда ты пишешь про маньяков, основные мотивы уже не обязательны, потому что маньяк — это человек, который имеет какое-то психическое заболевание. И нужно разобраться в этом.

Это может быть врожденная болезнь, а может быть приобретенная серьезная травма, которая стала триггером. Я читала статьи по психологии, читала типологию маньяков.

Например, есть маньяки-миссионеры, которые считают, что призваны совершить что-то во благо, спасти мир.

Но лично мне хочется в итоге привести к тому, что совершенное преступление, каким бы интересным и захватывающим оно ни было, - неправильный поступок.

Если убийца - маньяк, это его трагедия, трагедия его семьи, общества, что мы столкнулись с таким человеком. И, естественно, он должен получить лечение, потому что болен.

Если убийца не маньяк, естественно, он совершает зло. И даже, если человек убивает убийцу, в мире не становится меньше убийц.

Больше всего я люблю, когда преступник понял, что он был не прав, когда он получает заслуженное наказание.

А в идеале это, как Раскольников, чтобы раскаялся. У меня был один персонаж, который скармливал людей крокодилам. В итоге он становится другом главного героя.

Он выбрал дорогу помощи людям, можно сказать, дорогу добра и света. Хотя изначально никто не мог предложить ничего подобного.

Встреча закончилась общим фото с писательницей.

Учат современной жизни

- Я преподаю английский, совмещаю писательство и преподавание. Чему меня учат мои ученики? С одной стороны, я – старшее поколение, между нами большая пропасть. Но с другой, мне нравится с ними работать, и я хочу их понимать.

И чтобы не было пропасти, чтобы ее сократить, я их слушаю. Если что-то не понимаю, а я не понимаю половину из того, что они говорят, мне приходится лезть в интернет.

Интернет переводит их язык на мой. И в следующий раз, когда я прихожу на урок, уже понимаю, что мне говорят дети.

Например, у меня сейчас младшие классы. Наш урок начинается в 10.50. В 10.52 начинается ор: «52!» Когда я услышала это в первый раз, не поняла.

Захожу в интернет, что за «52»? Читаю, что «52» - это название группы хип-хопперов из Санкт-Петербурга, что это сокращение их имен привело к 52.

И в следующий раз, я уже понимающе реагирую на хор детей: «52», просто прошу их не орать громко. А они спрашивают: «А вы знаете, что такое…» Конечно знаю, всегда знала.

Могу им рассказать историю, потому что они иногда сами не знают. Вот так каждый раз, только я слышу новое слово, я смотрю в интернете.

И наблюдаю за их общением, взаимоотношениями, слышу их язык. Естественно, это попадает в мои книги.

Да, я пишу в основном о взаимоотношениях между взрослыми, но ведь все взаимоотношения между взрослыми зарождаются у детей, когда они учатся дружить, учатся пониманию, первый раз влюбляются, ссорятся, разочаровываются.

Там они, к сожалению, получают какие-то травмы, которые потом влияют на их дальнейшую жизнь.

И я стараюсь, чтобы на моих уроках травм не было. Чтобы, не дай бог, я стала причиной того, из-за чего потом у ребенка будут проблемы.

Стараюсь прислушиваться ко всем ребятам, создавать комфортную атмосферу. Потому что они пришли из разных семей, у всех разное воспитание.

У кого-то нет воспитания, приходится пытаться воспитывать самой, раз дома этого не делают.

Вот и получается, что я учу детей английскому, а они меня - современной жизни